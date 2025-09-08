EEMNES (7 september 2025) – De Porsche 911 GT3 Cup van Tom Coronel, Paul Meijer en Jan Jaap van Roon leek lange tijd op weg naar een goede klassering in de tweede editie van de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport op het circuit van Spa-Francorchamps, maar een steentje in het mechaniek van de gasklep maakte een langdurige reparatie noodzakelijk. Als gevolg van het tijdverlies speelde de auto, ingezet door MDM Motorsport, in de strijd aan de kop van het veld geen rol meer. Niettemin gingen de drie Nederlandse rijders toch nog met een beker naar huis, want ze eindigden nog als derde in de Pro-Am-klasse. “Jammer van die pech natuurlijk, maar ook dat is autosport. Het was in ieder geval weer een gaaf evenement”, vond Tom Coronel.

Voor de tweede editie van de 12-uursrace, exclusief voor Porsche Cup-auto’s, stonden er weer heel wat bekende namen aan de start, inclusief kampioenen en racewinnaars in diverse Porsche-merkencups, van nationale Carrera Cups tot aan de prestigieuze Porsche Mobil 1 Supercup, de hoogste internationale klasse in de Porsche-merkenracerij. In dit sterke gezelschap verschaften Coronel, Meijer en Van Roon zich tijdens de kwalificatie op vrijdag een zeer goede uitgangspositie.

Met hun gecombineerd gemiddelde uit de drie sessies in de tijdtraining wist het drietal zich voor de dit jaar nieuwe top 10-shootout te kwalificeren. In deze sessie was het Paul Meijer die de tweede tijd van de tien deelnemende rijders op de klokken liet zetten, maar als gevolg van een straf werd de snelste rijder, de Brit Harry King, een plek teruggezet, waardoor de Porsche van Coronel, Meijer en Van Roon net als vorig jaar vanaf de pole-position mocht starten. “Vorig jaar profiteerden we een beetje van het weer, dat ons aan de pole-position hielp, maar dit keer was gewoon pure snelheid”, zei Meijer tevreden. “Top om zo te beginnen. Het ging voor ons alle drie lekker en Paul heeft het uitstekend gedaan in de shootout. We hadden alle vertrouwen in hem en hij heeft het ook laten zien”, aldus Coronel.

In de race nam Meijer direct na de start op zaterdagochtend de leiding en handhaafde de Porsche mooi in de voorste gelederen. Vervolgens zat Jan Jaap van Roon lange tijd in de auto, die hield keurig de derde plaats vast. Een wat ongelukkig calculatie bij een pitstop voor het wisselen van de remmen betekende dat het team zeven seconden tekort kwam om in dezelfde ronde als de leider te blijven, waardoor de Porsche terugviel naar de achtste plaats in het algemeen klassement, maar nog wel de eerste plaats in de Pro-Am-klasse behield.

Tijdens de rijbeurt van Tom Coronel manifesteerde zich het probleem met de gasklep. Hij vertelt: “Ik kreeg een foutmelding en de auto begon ook heel raar gas te geven. Toen stopte ik om hem te resetten, soms werkt dat, maar toen deed hij het niet meer, dus daarop ben ik de pits in gesleept, waar het team de motor erujt gehaald heeft. Inderdaad zat er een steentje van een halve centimeter tussen de hevel die de gasklep opent en sluit, dat was het probleem. Dat steentje is eruit gehaald, alles weer in elkaar gezet, de motor er weer in en we konden weer rijden. Helaas deden we niet meer mee voor een top-vijf-klassering en het algehele podium waarnaar we streefden, maar in ieder geval hebben we de race kunnen uitrijden en zijn we nog derde geworden in onze klasse.”

Jan Jaap van Roon sprak zijn bewondering uit voor de prestatie van het team: “Het blijft indrukwekkend hoe snel ze een motor uit een auto kunnen halen en terug kunnen plaatsen! Gelukkig konden we de race uitrijden, het blijft een mooi evenement!” Dat vond ook Paul Meijer: “Ik heb er echt van genoten! Jammer dat we na die reparatie compleet kansloos waren, maar in ieder geval heb ik tijdens mijn stint wel het beste gemiddelde van de tien snelste ronden behaald, wat mij een test bij Manthey-Porsche op de Red Bull Ring met de nieuwste GT3 oplevert, daar ben ik superblij mee.”

Tom Coronel nam de slotfase van de race voor zijn rekening en reed de auto over de finish. “Dat was gaaf, met vuurwerk in het donker, allemaal top georganiseerd! Jammer dat we niet meer meededen voor het algemene podium, dat had er zeker in gezeten, maar goed, zo is het nu eenmaal. Het was in ieder geval weer een bijzondere ervaring. Een steentje in de gasklep, hoe verzin je het…”

Tom Coronel is supported by: Ireckonu, Mascot Workwear, Eurol Lubricants, ERU, ASC Group, API-4-BRANDS, Intrax Suspension en Super B.