Speciale versie 911 GT3 Touring voor 90e verjaardag Ferdinand Alexander Porsche

Op 11 december was het precies 90 jaar geleden dat Ferdinand Alexander Porsche, alom bekend als “Butzi” en de ontwerper van de 911, in Stuttgart geboren werd. Ter gelegenheid van zijn 90e verjaardag en als speciale hommage aan de in 2012 overleden ontwerper, die na zijn vertrek bij het merk in 1972 Porsche Design oprichtte, werd bij Porsche Sonderwunsch onder de naam “90 F.A. Porsche” een speciale versie van de 911 GT3 Touring gecreëerd, die in een gelimiteerde oplage van 90 exemplaren te koop is. Vierenzestig was bij de presentatie in Stuttgart.

“Mijn vader zou dit prachtig gevonden hebben.” Mark Porsche, geboren in 1977 en de jongste van de drie zonen van Ferdinand Alexander Porsche, was duidelijk ingenomen met de speciale editie die Porsche Sonderwunsch, de afdeling voor speciale producties bij Porsche, als hommage aan zijn vader gerealiseerd had. Voor een select gezelschap van internationale journalisten alsmede Matthias Becker, sinds het afgelopen voorjaar als lid van de raad van bestuur van Porsche AG verantwoordelijk voor marketing en verkoop, en Mark Porsche als vertegenwoordiger van de familie, werd het speciale model in het gebouw van Porsche Sonderwunsch op het fabrieksterrein in Stuttgart-Zuffenhausen onthuld.

Het meest in het oog springende kenmerk van de Porsche 911 GT3 Touring 90 F.A. Porsche is de speciale groene kleur, die in overleg met de familie Porsche werd gecreëerd als ‘Paint to sample plus’. Als inspiratie diende de bekende Porsche-kleur Oakgrünmetallic op F.A. Porsches eigen 911. “F.A. P Grünmetallic”, luidt de naam van deze speciale kleur groen, een aanvulling op de 47 verschillende tinten groen die Porsche Sonderwunsch al in het ‘Paint to sample’-programma aanbiedt. Vooralsnog is deze kleurstelling voorbehouden aan de speciale uitvoering van de 911 GT3 Touring, al mag ervan worden uitgegaan dat de kleur later ook via het ‘Sonderwunsch’-programma op andere modellen leverbaar wordt.

Vanaf volgend jaar brengt Porsche een speciaal label aan op de A-stijl van alle Porsches die in ‘Paint to sample’ of ‘Paint to sample plus’ worden uitgevoerd. De op 11 december in Zuffenhausen onthulde auto was bovendien voorzien van goudkleurige bestickering met het nummer 72 als verwijzing naar het jaar waarin Ferdinand Alexander Porsche samen met zijn broer Hans-Peter de onderneming Porsche Design begon. Dat 72 ook de code van het Franse departement Sarthe is, waar zich de stad Le Mans bevindt, die zo’n belangrijke plaats in de racehistorie van Porsche inneemt, is een detail dat vooral autosportliefhebbers zal opvallen.

Bijzonder zijn ook de Fuchs-wielen in een geheel eigen, moderne interpretatie. Het is bekend dat F.A. Porsche een groot liefhebber van de Fuchs-wielen was. Hij liet ze zelfs monteren op zijn eigen Porsche 904, een model dat normaliter niet met zulke wielen geleverd werd. Bij de 911 GT3 Touring 90 F.A. Porsche zijn het Sport Classic-wielen, die zijn uitgevoerd in zwart satijnglans en zijn voorzien van een centrale wielmoer en het historische Porsche-schild uit 1963 op de naafkappen.

Aan de achterzijde is een grillebadge met een speciaal logo ter gelegenheid van de 90e verjaardag van F.A. Porsche aangebracht. Dit logo wordt in verlichte uitvoering ook geprojecteerd op de grond bij het openen van het portier, waarbij tevens het verlichte opschrift ‘GT3 90 F.A.P.’ op de dorpel zichtbaar wordt.

In het interieur wordt ‘GT3 90 F.A.P.’ weergegeven op het centrale display in het dashboard, onder het silhouet van de auto. Ook een plaquette met handtekening van Ferdinand Alexander Porsche en een doorlopende nummering van 1 tot en met 90 in de gelimiteerde serie maken deel uit van de speciale elementen binnenin. Opmerkelijk is ook de bekleding van de inserts in de met leer (officieel Club leder truffelbruin…) beklede stoelen. De stof, F.A. Grid Weave genaamd, is geïnspireerd op de colbertjasjes die F.A. Porsche graag droeg en bevat de kleuren zwart, groen, crème, truffelbruin en bordeauxrood.

Andere opvallende kenmerken binnenin zijn de Sport Chrono-klok bovenop het dashboard, die is gebaseerd op de oorspronkelijke Chronograph 1, destijds exclusief vervaardigd voor F.A. Porsche, en de opengewerkte multiplex pookknop van wortelnotenhout.

Wie een Porsche 911 GT3 Touring 90 F.A. Porsche koopt, krijgt er bovendien een exclusief uurwerk bij, namelijk een gelimiteerde editie van de beroemde Chronograph 1. Omdat we meer verstand hebben van auto’s dan van horloges, citeren we hiervoor even het persbericht van Porsche: “Een lichtgevend materiaal van speciaal Super-LumiNova® op de wijzers en indexen is gebaseerd op het uiterlijk van verouderd radium of tritium en creëert een patina-effect. Het vintage karakter van het horloge wordt versterkt door het historische Porsche Design logo op de sluiting van de armband en de kroon. De initialen staan boven de dag- en datumaanduiding op 3 uur. Normaal gesproken staat het Porsche Design logo daar, maar F. A. Porsche liet zijn initialen toevoegen aan zijn persoonlijke chronograaf, die nu in het bezit is van zijn nazaten. De rotor van het automatische uurwerk heeft dezelfde vorm en kleur als de velgen op de auto. Het limited-edition nummer (XX/90) en de handtekening van F.A. Porsche zijn met een lasergravure aangebracht op de achterkant van de kast. In tegenstelling tot het origineel is de kast gemaakt van ultralicht, duurzaam en hypoallergeen titanium, maar net als zijn historische voorganger uit 1972 is hij zwart gecoat.

Als alternatief voor de zwart gecoate titanium band kunnen kopers het horloge ook met een leren band dragen, die wordt meegeleverd. Het leer en de draad van de decoratieve stiksels komen overeen met de materialen die zijn gebruikt in het interieur van de auto. Dankzij het snelwisselsysteem kunnen de banden eenvoudig en zonder gereedschap worden verwisseld. Net als alle Porsche Design uurwerken is de chronograaf COSC-gecertificeerd, wat maximale nauwkeurigheid garandeert. Hij wordt met de hand gemaakt in Grenchen, Zwitserland.”

En met het bijzondere horloge is het nog niet gedaan voor wat betreft de leuke dingen, want tot de uitrusting bij aankoop van een 911 GT3 Touring 90 F.A. Porsche behoort ook een ruime weekendtas, die is gemaakt van hetzelfde truffelbruinkleurige leer dat ook is gebruikt in het interieur van de auto en die is voorzien van decoratieve stiksels in krijt-beige. De voering van het voorvak is gemaakt van dezelfde F.A. Grid Weave-stof die ook voor de inserts in de stoelen is gebruikt., het hoofdvak van de tas is gevoerd met hoogwaardig microvezel. De badge met het 90 F.A. Porsche-jubileumlogo is ook in geborduurde vorm terug te vinden op de buitenste zak van de tas.

Niet behorend tot de standaarduitrusting van de auto, maar wel een specifiek item ter gelegenheid van de 90everjaardag van F.A. Porsche, is de Porsche Junior, een moderne interpretatie van de komvormige sportslee die in de jaren zestig speciaal voor jonge fans door Porsche werd aangeboden. De slee deed destijds ook dienst bij F.A. Porsche en diens kinderen, zoals blijkt uit foto’s in de familiealbums. De nieuwe editie is gemaakt van koolstofvezel en is net als de auto ook gelimiteerd op 90 exemplaren, geleverd in de kleur F.A. Grünmetallic. Het zitkussen van de slee is bekleed met de al genoemde F.A. Grid Weave-stof.

De Porsche 911 GT3 Touring 90 F.A. Porsche wordt aangedreven door een atmosferische vierliter zescilinder-boxermotor, goed voor een vermogen van 375 kW/510 pk en een koppel van 450 Nm. Mark Porsche krijgt één exemplaar, de overige 89 worden verkocht voor een prijs van 352.111 Euro exclusief lokale belastingen. Ook die prijs is niet toevallig: van achteren naar voren gelezen is het 11.12.35, de geboortedatum van F.A. Porsche…

Foto’s: Porsche AG, Rebocar/R. de Boer, Per Peschar, Porsche AG

Video’s: Rebocar/R. de Boer, Porsche AG