Een heerlijk bladerboek met ansichtkaarten waarop ergens een Porsche 356 staat, en soms wel meer dan een. Maar vooral fijne plaatjes van vervlogen tijden, de jaren vijftig tot en met zeventig, waar je lang naar kunt kijken en steeds meer ontdekt. Dat is het recept van het boek PostCARds 2 – Porsche 356 van M. Carpedi, een nieuwe uitgave van Citrovisie. Nu te bestellen bij de uitgever, en Vierenzestig heeft er ook een gelimiteerd aantal beschikbaar tijdens de Porsche Paddock Rendez-vous van aanstaande zaterdag op het Circuit de Spa-Francorchamps. Wie er een wil, moet er op tijd bij zijn!

Het verzamelen van ansichtkaarten met auto’s erop is een populaire hobby en M. Carpedi (pseudoniem van Erik Verhaest, de naam is een anagram van ‘carpe diem’, pluk de dag) behoort met een collectie van zo’n 30.000 kaarten tot de grotere collectioneurs. Die kaarten houdt hij niet voor zichzelf: hij plaatst vaak bijdragen op Facebook, er waren artikelen met kaarten van hem in tijdschriften te vinden en eerder verscheen bij uitgever Citrovisie al het eerste deel uit de serie PostCARds, met kaarten uit Frankrijk uit de Trente Glorieuses (de jaren tussen 1945 en 1975), waarin uiteraard Citroëns, Peugeots, Renaults en Simca’s de boventoon voeren, maar ook wel eens een verdwaalde Capri, E-Type, Giulia, Heckflosse of Kever opduikt.

Naast zijn grote liefde voor Citroën draagt Carpedi ook de Porsche 356 een warm hart toe, al was het maar omdat hij ook uit 1948 stamt, het jaar waarin de 356 het licht zag. Dat resulteerde in zo’n 600 kaarten met de 356 erop, waarvan er zo’n 150 zijn opgenomen in het nieuwe boek. De variatie is wederom enorm, van campings en dorpspleintjes, bruggen, bergpassen, havens, stranden, hotels, winkelstraten tot aan opnamen van autotentoonstellingen en actiefoto’s op circuits.

De ansichtkaarten op een van de beide dubbele pagina’s zijn op meer dan briefkaartformaat afgedrukt en lenen zich daarom perfect om nauwkeurig te bestuderen. De afbeeldingen op de tegenoverliggende pagina zijn wat kleiner, want op die pagina’s staan ook de beschrijvingen van beide kaarten en ook telkens een QR-code die je kunt scannen, waarmee je via Google Maps terecht komt op de plaats waar de fotograaf stond toen de foto op de kaart gemaakt werd, maar dan in de situatie van nu. Sommige plekken zijn direct herkenbaar en lijken nauwelijks veranderd, andere zijn juist volledig anders. Die functie biedt het boek een leuke meerwaarde.

Dit boek is een heel ander soort Porsche-boek. Er zijn veel publicaties gewijd aan de geschiedenis, de ontwikkeling, het ontwerp en de techniek van de 356, de “oer-Porsche”. Dit boek toont de 356 in zijn natuurlijke omgeving, op de weg, in het straatbeeld, soms op de racebaan. Er zijn enkele bijzondere kaarten met speciale uitvoeringen, zoals een Amerikaanse 356 A Hardtop Cabriolet, en soms moet je even zoeken voordat je de 356 op een afbeelding vindt, maar dat maakt het juist leuk.

Het geheel is goed verzorgd, waar relevant zijn ook heel wat andere afgebeelde auto’s benoemd (veel speurwerk, grotendeels van de onvolprezen Mike Schellekens) en zoals gemeld is het boek goed voor urenlang bladerplezier. De teksten (inleiding van Porsche 356-rijder Stefan Maier, dankwoord) zijn drietalig in het Nederlands, Engels en Duits.

Een fijn boek dat doet verlangen naar een vervolg, maar dat zal ongetwijfeld een kwestie van tijd zijn!

M. Carpedi: PostCARds 2 – Porsche 356. Uitgave: Citrovisie, Bemmel. 160 pagina’s, 16,7 x 24 cm, ISBN: 978-90-834758-6-8. Prijs: 23,95 euro plus verzending.

Vierenzestig verkoopt op zaterdag 6 september een gelimiteerd aantal exemplaren tijdens de Porsche Paddock Rendezvous op het Circuit de Spa-Francorchamps voor 25 euro.