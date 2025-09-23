Porsche schakelt terug: van turbo naar overleven

Porsche beleeft een ‘annus horribilis’ en het dieptepunt kwam in het tweede kwartaal van 2025. De winst kelderde met een schokkende 91 procent, van 1,7 miljard euro naar slechts 154 miljoen euro. Zelfs voor een bedrijf dat gewend is aan overvloed, weelde, exclusiviteit en luxe is dat een pijnlijke val. De oorzaken? Die zijn talrijk én hardnekkig: torenhoge importheffingen in de Verenigde Staten, afkoelende verkoop in China, en de torenhoge kosten van elektrificatie. “Een elektrische sportwagen van twee ton verkopen blijkt toch lastiger dan de marketingjongens ons ooit deden geloven,” klinkt het nuchter. Geen wonder dat het Duitse sportwagenmerk niet langer behoort tot de 40 grootste beursbedrijven van Duitsland. Porsche vliegt uit de DAX. “Ze zitten even in de hoek waar de klappen vallen,” concludeert autojournalist Noud Broekhof.

China en de VS: tegenwind

De internationale markt, jarenlang het groeipodium van Porsche, is nu juist het toneel van problemen. In China grijpen lokale merken met spotgoedkope EV’s stevig de macht. Broekhof: “In China is de afzet verminderd door de opkomst van concurrenten.” En in de VS gooien nieuwe importheffingen van 25 procent roet in het eten. Een cadeau van Donald Trump, waarmee luxe-EV’s als de Taycan plots duizenden euro’s duurder worden. Voor een merk dat balanceert tussen exclusiviteit en schaalgrootte is dit precies de verkeerde mix van tegenslag. En dat vertaalt zich in meerdere winstwaarschuwingen richting aandeelhouders.

EV’s? Even niet meer...

De omslag naar elektrisch rijden, ooit een speerpunt van Porsche, is intussen een hoofdpijndossier geworden. De investeringen waren immens, maar de vraag blijft achter. Porsche laat nu zien dat zelfs topmerken zich niet kunnen loszingen van de markt. “Het bedrijf is al deels overgeschakeld op de productie van elektrische voertuigen. Met de kennis van nu is dat niet de beste keuze geweest,” stelt Broekhof. Gevolg: de elektrische strategie wordt afgeremd. De Taycan is niet langer de heilige graal, en de volledig elektrische Macan, die in 2024 werd geïntroduceerd, verkoopt onder de verwachtingen. Porsche geeft gas terug. Verbrandingsmotoren maken hun comeback!

“Geen auto door de strot duwen”

Dat het bedrijf intern een koerswijziging doorvoert, werd duidelijk toen Autoblog recentelijk meldde dat ook in Stuttgart de plannen voor volledige elektrificatie zijn bijgesteld. “Je kunt geen elektrische auto’s door de strot van klanten duwen,” aldus het blog. Porsche sluit zich daarmee aan bij merken als Lamborghini en Bentley, die hun EV-plannen eveneens hebben uitgesteld. Het is geen stilstand, maar strategische herpositionering, met benzine en hybride als het bruggetje.

Batterijfabriek op zwart

Symbolisch én concreet betekent dit: Porsche stopt met de geplande uitbreiding van de eigen batterijproductie via dochterbedrijf Cellforce. Sterker nog: de fabriek gaat dicht! Volgens de Duitse pers worden 286 mensen ontslagen, al blijft een kleine R&D-afdeling bestaan. “We zetten deze stap met grote tegenzin,” aldus Michael Steiner van de Raad van Bestuur.

De droom van Cellforce als Europese batterij-innovator, met snelladende accu’s en technologisch leiderschap, is vervlogen. Bestuursvoorzitter Oliver Blume bevestigt: “Porsche streeft geen eigen productie van batterijcellen meer na wegens onvoldoende volume en schaalvoordelen.”

Europese batterijflop

De sluiting van Cellforce staat niet op zichzelf. Eerder dit jaar viel ook het Scandinavische Northvolt om. Europa worstelt met grootschalige batterijproductie, terwijl China en Zuid-Korea het spelletje wél begrijpen. Waar daar nieuwe fabrieken als paddenstoelen uit de grond schieten, struikelt Europa over kosten, schaal en bureaucratie.

Cellforce zal zich voortaan beperken tot “cel- en systeemontwikkeling”. Een deel van het personeel verhuist naar PowerCo, een andere batterijdochter binnen het VW-concern.

Sportwagens met geluid

Terug naar de essentie, lijkt het devies bij Porsche. De vraag naar sportwagens met benzine blijft hoog. De klant “wil gewoon benzine ruiken en schakelpookjes voelen, niet stilletjes naar 100 suizen zonder soundtrack.” Daarbij komt: tweedehands Taycans kelderen razendsnel in waarde en verliezen sneller de helft van hun catalogusprijs dan je ze kunt opladen.

Porsche's beslissing om de compacte SUV met verbrandingsmotor terug te brengen op de markt in 2028, is dan ook geen nostalgische bui, maar economisch realisme. Het nieuwe model komt op basis van Audi’s PPC-platform, maar krijgt een volledig eigen Porsche-karakter inclusief naam en design.

Benzine blijft bij Porsche

Porsche heeft half september bevestigd dat de 718 Boxster en Cayman toch niet volledig elektrisch worden. Het Amerikaanse Road & Track schrijft dat in een recente presentatie voor investeerders het merk liet weten dat er “topversies met verbrandingsmotor” in aantocht zijn voor de nieuwe generatie 718, die tegen het einde van het decennium wordt verwacht. Waarschijnlijk gaat het om krachtige GT-uitvoeringen, vergelijkbaar met de huidige Cayman GT4, GT4 RS of Spyder RS.

De elektrische varianten blijven gewoon gepland, maar klanten krijgen nu de keuze tussen elektrisch of benzine. Of Porsche ook goedkopere benzinemodellen zal aanbieden is nog niet duidelijk, mogelijk worden alleen de topmodellen voorzien van een verbrandingsmotor.

Ook bij andere modellen gooit Porsche het roer om. De aankomende SUV boven de Cayenne krijgt naast een elektrische aandrijflijn ook benzine- en plug-in hybridevarianten. Bovendien blijven de Cayenne en Panamera beschikbaar met traditionele aandrijflijnen tot ver in de jaren 2030. Porsche lijkt zo te reageren op de afvlakkende vraag naar exclusieve EV’s.

Stoppen met racen?

Zelfs in de autosport, jarenlang Porsche’s speeltuin en vooral imagodrager, wordt de riem strakker aangetrokken. De deelname aan het prestigieuze World Endurance Championship (WEC) staat op losse schroeven. De 963-prototypen, amper drie jaar in actie, dreigen vroegtijdig met pensioen te worden gestuurd. Reden: geld. Medewerkers van het Porsche Penske-team in Europa kijken al voorzichtig naar nieuwe banen.

In de VS blijft het IMSA-programma voorlopig draaien, maar Europa zou zomaar een icoon kunnen kwijtraken. Officieel blijft Porsche stil, maar insiders vermoeden dat het besluit al genomen is. En wat gaat Porsche doen met zijn deelname met een fabrieksteam aan de Formula E? Ze zijn al wereldkampioen, dus wat valt er verder nog te zoeken in deze raceformule nu de elektrificatie forse vertraging oploopt? De autosport sneuvelt, niet uit sportieve, maar uit financiële overwegingen.

Een show vol trots

En toch… Porsche blijft een merk met een gezicht. Op de IAA 2025 in München, die van dinsdag 9 tot en met zondag 14 september werd gehouden, pakte het groots uit. Onder het motto “Porsche. There is no substitute” presenteerde het merk de nieuwe 911 Turbo S, een gelimiteerde 911 Spirit 70 én een indrukwekkende Cayenne E-Hybrid Black Edition.

Het Porsche-logo stond centraal op de stand, gekoppeld aan een dakconstructie die verwees naar het Olympiastadion van München. “Het Porsche-wapen is ons grootste bezit,” aldus marketinghoofd Ragnar Schulte. “Het vertegenwoordigt onze heritage én innovatie.” Ook het Sonderwunsch-programma kreeg weer de volledige aandacht: klanten kunnen hun auto’s volledig personaliseren, tot en met kunstzinnige laklagen aan toe.

Wat nu?

Porsche moet keuzes maken. In China zal het zich meer moeten gedragen als een nichemerk, zoals Ferrari of Aston Martin. In de VS wordt gedacht aan lokale productie, net als concurrent BMW eerder deed. Maar of dat de grillige Donald Trump milder stemt? Niemand weet het. In Europa zal de politiek zich moeten afvragen of het tempo van elektrificatie nog houdbaar is zonder de industrie zelf te breken. Werk aan de winkel voor Brussel!

Conclusie

Porsche beleeft zware tijden, maar geeft natuurlijk niet op. Dat zit nou eenmaal in de genen. Door weer te luisteren naar de klant, te kiezen voor flexibiliteit, en terug te schakelen waar nodig, hoopt het merk zijn positie te behouden in een grillige wereld. Ook een 911 moet soms terug naar de pitstraat om daarna weer vol gas verder te kunnen racen. Zoals het gezegde luidt: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Porsche laat zien dat koers houden soms begint met even gas terugnemen.