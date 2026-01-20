"Porsche's strategische herpositionering in 2026"

Strategische herpositionering na verkoopdaling en elektrificatietwijfels

2025 hebben we achter ons gelaten en terugblikkend kunnen we concluderen dat Porsche duidelijk betere jaren heeft gekend. Dit is geen ‘gesomber’ of nog erger, een onheilsprofetie, maar gewoon een feitelijke vaststelling. Cijfers liegen nou eenmaal niet. In vrijwel alle regio’s verkocht Porsche in 2025 aanzienlijk minder auto’s en vooral de Porsche Taycan kreeg verkooptechnisch harde klappen.

Wereldwijd leverde Porsche in 2025 in totaal 279.449 auto’s af. In absolute zin lijkt dat verschil beperkt, maar het is wel 10 procent minder dan de 310.718 exemplaren die in 2024 werden verkocht. Noord-Amerika bleef in 2025 met 86.229 tot 86.541 auto’s in 2024 stabiel en behield zijn positie als grootste afzetmarkt, maar in China kreeg Porsche een zware dreun. Daar daalden de verkopen met ruim een kwart naar 56.887 stuks, terwijl later in het jaar zelfs sprake was van 41.938 afgeleverde auto’s, een daling van 26 procent. Ook Europa kende een moeizaam jaar: in totaal werden daar 96.308 auto’s verkocht, bijna 14 procent minder dan in 2024. Zelfs in het thuisland Duitsland daalden de registraties met 16 procent naar 29.968 exemplaren.

Strategie herzien

Volgens Porsche heeft de eerder ingezette elektrificatiestrategie niet het gewenste effect gehad. Het merk gaf dit al eerder toe en bevestigde dat opnieuw in 2025. Porsche stelde erop in dat er iets moest gebeuren en nam strategische beslissingen die beter moeten aansluiten bij wereldwijde klantvoorkeuren. Concreet betekent dit dat Porsche niet langer vooral inzet op volledig elektrische modellen, maar ook op auto’s met verbrandingsmotoren en plug-in hybrides. Nieuwe brandstofvarianten van onder meer de Macan, Cayenne en zelfs de 718 staan gepland.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG uit Stuttgart bevestigde dat de topprioriteit blijft liggen bij een uitgebalanceerde mix van modellen en aandrijflijnen. Matthias Becker, lid van de Raad van Bestuur voor Verkoop en Marketing bij Porsche AG, verklaarde hierover: “Na een aantal recordjaren lagen onze leveringen in 2025 onder het niveau van het jaar ervoor. Deze ontwikkeling ligt in lijn met onze verwachtingen en is te wijten aan aanbodtekorten voor de 718 en Macan modellen met verbrandingsmotor, de aanhoudend lagere vraag naar exclusieve producten in China en ons aanbodbeheer.”

Gerealiseerde prestaties

Tegelijkertijd benadrukte Becker de positieve ontvangst van nieuwe modellen:

“In 2025 hebben we diverse sterke nieuwe modellen geïntroduceerd, zoals de 911 Turbo S met zijn T-Hybrid aandrijfsysteem. De respons op de lancering van de Cayenne Electric eind 2025 laat ook zien dat we met onze innovatieve en high-performance modellen aan de verwachtingen van klanten voldoen.”

Macan opnieuw bovenaan

De Macan was met 84.328 leveringen opnieuw het bestverkochte model. Daarvan waren 45.367 exemplaren volledig elektrisch, goed voor bijna 54 procent van het totaal. In markten buiten de EU bleef de Macan met verbrandingsmotor leverbaar, waarvan er 38.961 werden verkocht. De Cayenne volgde met 80.886 leveringen, al betekende dat wel een daling van 21 procent door inhaaleffecten uit het voorgaande jaar. De Porsche 911 noteerde 51.583 afleveringen, een stijging van 1 procent en opnieuw een record. De 718 Boxster en Cayman kwamen gezamenlijk uit op 18.612 exemplaren, 21 procent minder dan in 2024, mede doordat de productie van deze generatie in oktober 2025 werd beëindigd.

De vraag bleef achter

De Taycan kende een bijzonder zwak jaar. Wereldwijd werden slechts 16.339 exemplaren geleverd, een daling van 22 procent. Porsche wees daarbij expliciet op een “vertraging van de adoptie van elektromobiliteit”. Met andere woorden: de vraag bleef achter. De Panamera eindigde het jaar met 27.701 leveringen, een daling van 6 procent. In totaal was in 2025 wereldwijd 34,4 procent van alle afgeleverde Porsches geëlektrificeerd, waarvan 22,2 procent volledig elektrisch en 12,1 procent plug-in hybride. Daarmee zat Porsche aan de bovenkant van zijn doelstelling van 20 tot 22 procent volledig elektrische auto’s. In Europa lag het elektrificatieaandeel zelfs op 57,9 procent en was elke derde geleverde Porsche volledig elektrisch.

Zorgenkind China

China bleef het grootste zorgenkind. In de eerste drie kwartalen van 2025 daalden de leveringen daar naar 32.200 voertuigen, fors lager dan de 95.000 exemplaren in 2021. De operationele winst van Porsche kelderde in dezelfde periode met 99 procent tot slechts 40 miljoen euro, waarbij China als een van de belangrijkste oorzaken werd genoemd. The Autodrive schreef eind december zelfs: “China's Porsche- en VW-dealers gaan dicht.” Volgens het magazine ‘CarNews China’ sloten meerdere Porsche- en Volkswagen-dealers in centraal en zuidwest-China effectief hun deuren. Klanten meldden lege showrooms, onbeantwoorde telefoons en auto’s die wel betaald maar nooit geleverd waren. Porsche China bood op 25 december publiekelijk excuses aan voor “operationele onregelmatigheden” en werkte samen met politie en autoriteiten om uit de hand gelopen zaken, alsnog op te lossen. Het aantal Porsche-dealers in China krimpt snel: van circa 150 is de verwachting het eind 2025 naar 120 gaat en ongeveer 80 eind 2026.

Amerikaans succes

In de Verenigde Staten kende Porsche daarentegen een recordjaar met 76.167 verkochte auto’s. De Macan was daar het populairst met 27.139 exemplaren, gevolgd door de 911 met 13.574 stuks, net onder het record van 14.128 uit 2024. Opvallend was de verkoop van 6.399 exemplaren van de 718 in zijn laatste volledige verkoopjaar, het beste jaar ooit voor deze 982-generatie. Tegelijkertijd steeg de verkoop van gecertificeerde tweedehands Porsches met 11 procent naar 48.092 voertuigen.

Nederland en de occasionmarkt

In Nederland was de elektrische Macan met 984 registraties de verkooptopper, gevolgd door de Cayenne met 758 exemplaren en de 911 met 347 stuks. Van de Taycan werden slechts 132 nieuwe exemplaren geregistreerd, 47 procent minder dan in 2024. De Panamera deed het relatief beter met 209 registraties. De dalende restwaarde van de Taycan maakt hem aantrekkelijk als occasion: gebruikte exemplaren zijn al te vinden vanaf €47.000, terwijl Taycan 4S-modellen met 50.000 tot 80.000 kilometer tussen de €50.000 en €60.000 kosten.

Blijvende productontwikkeling

Ondanks de verkoopproblemen bleef Porsche volop investeren in productontwikkeling. In 2025 diende het merk een patentaanvraag in voor een zogenoemde expansieturbine, bedoeld om overtollige turbodruk nuttig te benutten. De afgevoerde energie kan onder meer elektriciteit opwekken, worden ingezet voor anti-lag systemen of bijdragen aan betere koeling en duurzaamheid van motorcomponenten. Over mogelijke emissiereductie laat Porsche zich in de patentaanvraag nog niet uit. Ook niet over een moment dat de expansieturbine in de massaproductie zal worden toegepast. Maar zeker is dat Porsche niet-voor-niets deze patentaanvraag heeft gedaan.

2025: jaar vol mijlpalen

Het jaar 2025 kende daarnaast talloze mijlpalen. In januari introduceerde Porsche de meest dynamische 911 Carrera S ooit en claimde het zijn 20e overwinning bij de 24 uur van Daytona.

In februari volgden bestuurswisselingen en de lancering van Porsche News via WhatsApp. Maart stond in het teken van solide financiële resultaten en een vernieuwd Porsche Communication Management. In april vierde Porsche 75 jaar productie in Zuffenhausen en presenteerde het de 911 Spirit 70. In mei lichtte CEO Dr. Oliver Blume tijdens de aandeelhoudersvergadering de aangescherpte strategie toe.

Juni bracht de onthulling van de 963 RSP en sterke prestaties tijdens de 24 uur van Le Mans.

In juli schitterde de Cayenne op Goodwood en won Porsche alle titels in de Formule E. Augustus bracht onderscheidingen voor Leipzig en nieuwe bestuurswissels. In september pakte Porsche grootscheeps uit op de IAA Mobility, gevolgd door de introductie van de krachtigste 911 Turbo S ooit.

Oktober markeerde de komst van de volledig elektrische Macan GTS en nieuwe IMSA-titels.

Sportief succes is niet onbelangrijk op de meest renderende markt voor Porsche: de Verenigde Staten.

November bracht de wereldpremière van de Cayenne Electric, terwijl afgelopen december in het teken stond van het afscheid van ontwerper Grant Larson en de presentatie van de 911 GT3 90 F. A. Porsche.

Focus op 2026

Vooruitkijkend naar 2026 wordt Porsche AG per 1 januari geleid door Dr. Michael Leiters, terwijl Dr. Oliver Blume CEO van de Volkswagen Group blijft. Dr. Wolfgang Porsche verklaarde hierover: “Dr. Michael Leiters heeft decennia aan ervaring in de auto-industrie. Zijn leiderschapsstijl en expertise vormen de ideale basis om Porsche succesvol door de huidige uitdagingen te leiden.”

Links Dr. Michael Leiters, midden Dr. Oliver Blume CEO van de Volkswagen Group, rechts Dr. Wolfgang Porsche



‘Waarde boven volume’

Matthias Becker, lid van de Raad van Bestuur voor Verkoop en Marketing bij Porsche AG, zegt over 2026: “In 2026 hebben we een duidelijke focus; we willen vraag en aanbod beheren volgens onze ‘waarde boven volume’ strategie. Tegelijkertijd plannen we onze volumes voor 2026 realistisch, rekening houdend met de productie-uitfasering van de 718 en Macan modellen met verbrandingsmotor.” Tegelijkertijd investeert Porsche consequent in zijn drieledige aandrijflijnstrategie en blijft het ook in 2026 klanten inspireren met unieke sportwagens. Een belangrijk onderdeel is de uitbreiding van het maatwerkaanbod van het merk - via zowel het Exclusive Manufaktur als het Sonderwunsch programma. Hiermee speelt de onderneming in op de alsmaar verder groeiende vraag van klanten naar individualisering.

Matthias Becker, lid van de Raad van Bestuur voor Verkoop en Marketing bij Porsche AG

Uitdagende toekomst

Zo sluit Porsche een complex, uitdagend maar ook bepalend jaar af, waarin het merk duidelijk koers zet richting een bredere aandrijflijnstrategie en een meer realistische benadering van groei. Wij van Vierenzestig.nl houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in 2026. Het jaar is nog maar net begonnen, maar het nu al overduidelijk: er ligt een stevige, maar haalbare uitdaging in het verschiet voor het nieuwe Porsche management!