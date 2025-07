Porsche Macan, het best verkochte model; bijna 60 procent volledig elektrisch

Het aandeel geëlektrificeerde auto's is aanzienlijk toegenomen bij Porsche in de eerste helft van 2025: tussen januari en juni werden wereldwijd in totaal 146.391 nieuwe Porsches afgeleverd, waarvan 36,1% geëlektrificeerd (23,5% volledig elektrisch en 12,6% plug-in hybride), een groei van 14,5%.

De sterkste groei was met een pluspercentage van 15% voor de Macan en ook de Panamera deed het ook goed met een groei van 13% in vergelijk met het vorige jaar.

Het grootste afzetgebied blijft Noord- Amerika. Met 45.377 nieuw afgeleverde Porsches is sprake van een groei van 10% in vergelijk met het vorige jaar. Het is zelfs een nieuw half jaar record ooit voor Noord-Amerika. Maar ook de overzeese en opkomende markten behaalden een record; 30.158 afleveringen.

Matthias Becker, bestuurslid Sales en Marketing Porsche AG

"De volledig elektrische Macan levert een belangrijke bijdrage aan ons aandeel geëlektrificeerde auto's", aldus Matthias Becker, bestuurslid Sales en Marketing bij Porsche AG. "Over het geheel genomen zijn we erin geslaagd de verkoopvolumes stabiel te houden in de verkoopregio's, ondanks de aanhoudende internationale politieke uitdagingen.

Groei in Noord Amerika en opkomende markten

Zoals hierboven al genoemd, blijft Noord-Amerika het grootste afzetgebied. De stijging is vooral te danken aan de betere beschikbaarheid van nieuwe Porsches op de markt, en de prijsbescherming die in de eerste helft van het jaar werd geboden door verhoogde importtarieven. Het record dat de overzeese markten en de opkomende markten haalden is ook reden tot vreugde.

Europa

Tot zover het goede nieuws. In Europa (zoals gewoonlijk wordt thuismarkt Duitsland apart bekeken) was helaas een daling van 8% met 35.381 auto's. In thuisland Duitsland was zelfs sprake van een daling van 23%, 15.973 auto's. Op beide markten hebben de enorme sterke verkoopaantallen in het jaar daarvoor hier invloed op. Toen was er sprake van een inhaalslag op 2023.

China

Tja, China. Er is al eerder over geschreven. De Chinese markt staat enorm onder druk, zeker in het luxere segment, daarbij is de concurrentie uit eigen land niet mis. Hier ervaart Porsche een daling van 28% met 21.302 nieuwe Porsches. De focus blijft echter liggen op "waarde boven volume" strategie, gericht op het in evenwicht brengen van vraag en aanbod.

Wereldwijd

Wereldwijd blijft Porsche in het eerste half jaar 6% achter in vergelijk met dezelfde periode vorig jaar.

Macan is het beste verkochte model in het eerste halfjaar.

In deze periode werden er 45.137 nieuwe Macans afgeleverd. Een stijging van 15%. In bijna 60% gaat het om de volledig elektrische Macan. Op veel markten buiten de EU wordt de nieuwe Macan ook geleverd met een verbrandingsmotor. Toch goed voor 19.523 exemplaren.

Panamera

Ook de Panamera scoort goed. Met 14.975 afleveringen is er sprake van een groei van 13%

911

Bij de iconische 911 is een sprake van een daling van 9%. 25.608 nieuwe 911's vonden hun weg naar de trotse nieuwe eigenaar. De verklaring ligt in de enorme verkoopaantallen van het voorgaande model en de beperkte leveringsmogelijkheden bij de nieuwe uitvoeringen in het begin.

718 Boxster en Cayman

De kleine sportwagen van Porsche ziet een daling van 12%, 10.496 auto's. Dit is grotendeels het gevolg van de beperkte leveringsmogelijkheden door EU cybersecurity regels. De productie van de huidige 718 zal in het vierde kwartaal van 2025 stoppen.

Cayenne

In totaal werden er 41.873 nieuwe Cayennes afgeleverd. 23% minder. Ook bij dit model is er sprake van een verkoop boost vorig jaar.

Taycan

Met 8.302 nieuwe Taycans blijft ook dit model achter ten opzichte van vorig jaar, en wel 6%.

Vooruitkijkend naar de tweede helft van het jaar zegt Matthias Becker: "We verwachten dat de omstandigheden uitdagend zullen blijven. Dit maakt het des te belangrijker dat we nauw samenwerken met onze verkoopregio's om vraag en aanbod zorgvuldig in evenwicht te brengen. In lijn met onze 'waarde boven volume'-strategie. De basis hiervoor is ons zeer aantrekkelijke en vrijwel volledig vernieuwde productaanbod, dat uitstekend aansluit bij de zeer diverse wensen van onze klanten wereldwijd op het gebied van aandrijving en uitrusting."

Foto's: Porsche Newsroom, 64 Porsche Portal