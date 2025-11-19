Porsche introduceert nieuwe, volledig elektrische Cayenne en Cayenne Turbo

Leusden, 19 november 2025

Met de introductie van de volledig elektrische Cayenne luidt Porsche een geheel nieuw tijdperk in. De nieuwe Cayenne verenigt het bekende, sportieve Porsche DNA met baanbrekende technologie; een combinatie die zorgt voor meer dan indrukwekkende prestaties. Voorbeelden zijn een vermogen tot 850 kW (1.156 pk), een acceleratie van 0-100 km/u in slechts 2,5 seconden, een snellaadvermogen tot 400 kW en een actieradius tot maximaal 642 kilometer* (WLTP). Daarmee is de nieuwe Cayenne de krachtigste productie Porsche allertijden, terwijl hij tegelijkertijd veelzijdiger is dan ooit.

De Cayenne was het eerste model waarmee Porsche zijn bekende merkwaarden in een compleet nieuw marktsegment introduceerde. Daarmee werd de sportieve, grote SUV direct na zijn wereldpremière in september 2002 al een wereldwijd succes. Nu, 23 jaar later, staat de volledig elektrische Cayenne aan de vooravond van een compleet nieuw tijdperk.

“Deze Cayenne geeft prestaties een geheel nieuwe lading, dankzij innovatieve technologieën die we in de autosport hebben ontwikkeld. Hij zet nieuwe maatstaven in het SUV-segment, zowel qua rijeigenschappen als op het gebied van laden”, verklaart Oliver Blume, voorzitter van de Raad van Bestuur van Porsche AG. “Krachtige elektrische prestaties gaan naadloos samen met echte alledaagse bruikbaarheid, terwijl een hoog comfortniveau op lange afstanden wordt afgewisseld met serieuze, compromisloze terreincapaciteiten.”

Zo’n 36 procent van alle wereldwijd verkochte Porsche modellen is inmiddels geëlektrificeerd, waarmee Porsche in 2025 één van de snelst transformerende autofabrikanten is. De nieuwe Cayenne completeert het bestaande aanbod van Cayenne modellen met verbrandingsmotor en plug-in hybrideaandrijving, waarmee Porsche klanten een flexibele keuze in aandrijving biedt.

Sportwagenprestaties met het recuperatieniveau uit de Formule E

De nieuwe Cayenne bestaat in eerste instantie uit twee modellen: de Cayenne en Cayenne Turbo. Beide beschikken over vierwielaandrijving en het elektronisch Porsche Traction Management (ePTM). De Cayenne Turbo accelereert in slechts 2,5 seconden van 0-100 km/u en in 7,4 seconden van 0-200 km/u. De topsnelheid bedraagt 260 km/u. Deze indrukwekkende prestaties worden mogelijk gemaakt door een nieuw ontwikkelde aandrijflijn die tot 850 kW (1.156 pk) levert en maximaal 1.500 Nm aan koppel genereert wanneer de Launch Control functie is geactiveerd. De Turbo variant is voorzien van directe oliekoeling van de elektromotor op de achteras om een hoog continu vermogen en hoge efficiëntie te garanderen. Deze innovatie is afkomstig uit de autosport. In de normale rijmodus is maximaal 630 kW (857 pk) voorhanden. Door middel van de Push-to-Pass functie kan met een druk op de knop gedurende tien seconden een extra vermogen van 130 kW (176 pk) worden geactiveerd.

De basisversie van het nieuwe Cayenne gamma heeft 300 kW (408 pk) bij normaal gebruik beschikbaar en 325 kW (442 pk) en 835 Nm aan koppel in combinatie met Launch Control. Hij accelereert in 4,8 seconden van 0-100 km/u en heeft een topsnelheid van 230 km/u.

Ook op het gebied van energieterugwinning is de nieuwe Cayenne toonaangevend en realiseert hij Formule E-niveaus, met maximaal 600 kW aan recuperatievermogen. Bij dagelijks gebruik kan ongeveer 97 procent van alle remacties puur door de elektromotoren worden uitgevoerd. De mechanische remmen hoeven hierdoor zelden in te grijpen. Voor de Cayenne Turbo is optioneel ook Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) beschikbaar.

De nieuwe Cayenne dankt veel van zijn veelzijdigheid aan het chassis. Adaptieve luchtvering met Porsche Active Suspension Management (PASM) is standaard op beide modellen. De Turbo heeft ook het Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) sperdifferentieel achter. Beide uitvoeringen kunnen worden uitgerust met achterasbesturing, waarmee de achterwielen tot vijf graden meesturen. Daarnaast is Porsche Active Ride voor het eerst ook beschikbaar voor het topmodel. Het actieve onderstel, bekend van de sportsedans van Porsche en nu voor het eerst beschikbaar voor de Cayenne, compenseert carrosseriebewegingen bijna volledig en zorgt voor uitzonderlijke stabiliteit, dynamiek en comfort.

Innovatief laadgemak: snel, solide en draadloos

Het hart van de nieuwe Cayenne modellen is de nieuw ontwikkelde 113 kWh hoogvoltaccu, die profiteert van dubbelwandige koeling voor optimaal thermisch beheer. Dit resulteert in een gecombineerde actieradius tot maximaal 642 kilometer* (WLTP) voor de Cayenne en maximaal 623 kilometer* (WLTP) voor de Turbo. Dankzij de 800 volt-technologie laadt de Cayenne met een maximaal gelijkstroom laadvermogen (DC) van 390 kW en onder specifieke omstandigheden zelfs 400 kW. De SoC (State of Charge) kan in minder dan 16 minuten worden verhoogd van 10 naar 80 procent. Daarnaast kan de Cayenne binnen tien minuten energie voor een extra actieradius van 325 kilometer (Cayenne Turbo: 315 km) toevoegen. Verder is de nieuwe Cayenne ook de eerste Porsche die optioneel inductief draadloos laden ondersteunt, met maximaal 11 kW. Met Porsche Wireless Charging parkeert de gebruiker de auto eenvoudigweg boven een vloerplaat, waarna het opladen automatisch start.

Nieuw exterieurdesign: vooruitstrevend, aerodynamisch en onmiskenbaar Cayenne

De nieuwe Cayenne combineert de voor Porsche kenmerkende proporties met een herkenbaar nieuw design. “De nieuwe Cayenne is onmiskenbaar Porsche en onmiskenbaar Cayenne. We hebben bewezen designkenmerken als basis genomen, en behouden wat deze SUV uniek maakt. Het resultaat is een modern design waarmee deze Cayenne klaar is voor de toekomst”, licht Michael Mauer, Head of Style Porsche, toe. Opvallende details zijn onder andere de lage motorkap met smalle Matrix LED-koplampen. Deze zetten de breedte van de auto extra aan en combineren alle verlichtingsfuncties in één module.

De krachtige contouren van de flanken zijn eveneens typerend voor andere Porsche modellen, net als de flyline, de iconische aflopende daklijn. En profil vallen de frameloze portieren en de opvallende vouw in het portier op. De zijskirts hebben een duidelijk driedimensionaal ontwerp. Op de Cayenne zijn ze uitgevoerd in Vulkaangrijs metallic en op de Cayenne Turbo in hoogglans zwart. Het tweekleurige ontwerp onderstreept de sportieve proporties van de auto. De modelspecifieke wielkastranden benadrukken het stoere offroadkarakter. Opvallende details aan de achterzijde - zoals de lichtstrip met de 3D-look en geanimeerde graphics, alsmede de verlichte Porsche signatuur - onderstrepen het moderne karakter van het model. Aanvullend heeft de Cayenne Turbo talrijke contrasterende elementen in de exclusieve kleur Turbonite. Voorbeelden zijn de Porsche logo’s, de oppervlakken van de lichtmetalen velgen en de sierlijsten van de zijruiten. Accenten in Turbonite versterken de lichtstrip en Porsche signatuur aan de achterzijde.

Voor klanten met speciale wensen op het gebied van terreinrijden is er het Offroad pakket. De frontsectie met aangepaste aanloophoek helpt de auto om veilig over ruwe onverharde wegen, steile beklimmingen of afdalingen alsmede moeilijk begaanbaar terrein te navigeren.

Dankzij een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,25 is de nieuwe Cayenne één van de meest aerodynamische SUV’s in zijn klasse, wat uiteraard een gunstig effect heeft op de actieradius en het energieverbruik. Het Porsche Active Aerodynamics (PAA) systeem past de aerodynamische eigenschappen van de auto nauwkeurig aan de betreffende rijsituatie en snelheid aan en draagt met extra downforce ook bij aan de rijdynamiek. Tot de actieve aerodynamische elementen behoren onder andere beweegbare koelluchtkleppen in het front, een adaptieve dakspoiler en de innovatieve, actieve aeroblades aan de achterzijde van de Turbo. Andere aerodynamische details zijn air-curtains aan de voorkant, een bijna volledig gesloten bodemsectie, speciale aerowielen en een diffuser achter.

Een nieuw niveau van bruikbaarheid, comfort en individualiteit

De nieuwe Cayenne is 55 millimeter langer dan het huidige model met verbrandingsmotor. Hij is 4.985 mm lang, 1.980 mm breed en 1.674 mm hoog. Het verschil is het grootst bij de wielbasis (3.023 mm), waar een toename van bijna 13 cm de achterpassagiers meer beenruimte en comfort dan ooit tevoren bezorgt. De achterbank is standaard elektrisch verstelbaar en biedt flexibele verstelmogelijkheden, uiteenlopend van maximaal zitcomfort tot een vlakke laadvloer. De bagageruimte loopt qua inhoud uiteen van 781 tot 1.588 liter, aangevuld met een ‘frunk’ van 90 liter. Daarbij worden de praktische eigenschappen van de Cayenne ook onderstreept door zijn trekvermogen tot maximaal 3,5 ton.

De nieuw geïntroduceerde Mood Modes veranderen het interieur in een belevingsruimte die zich aanpast aan de stemming en situatie. Afhankelijk van het geselecteerde programma veranderen de zitpositie, interieurverlichting, airconditioning, het geluidsprofiel en het display. Het panoramische schuifdak met Variable Light Control - een elektrisch schakelbare folie van vloeibaar kristal - zorgt voor een luchtig gevoel van ruimte. Een andere noviteit is de nieuwe oppervlakteverwarming: deze verwarmt niet alleen de stoelen, maar ook grote oppervlakken van contactvlakken, zoals de armsteunen en deurpanelen. De comfortvoorzieningen worden verder aangevuld met de sfeerverlichting inclusief een communicatielicht; een geanimeerde lichtstrip die de passagiers verwelkomt als ze instappen en verschillende functies van de auto visualiseert, waaronder het laadproces.

Porsche Driver Experience - grootste scherm ooit in een Porsche

Op het gebied van digitalisering tilt de nieuwe Cayenne de rijervaring naar een nieuw, nog hoger niveau. Het hart van de nieuw ontwikkelde Porsche Driver Experience wordt gevormd door het Flow Display; een elegant gebogen OLED-paneel dat naadloos opgaat in de middenconsole en een duidelijke scheiding mogelijk maakt tussen het scherm en de bedieningsgedeelten. Het wordt aangevuld door een volledig digitaal instrumentenpaneel met 14,25 inch OLED-technologie en een 14,9 inch optioneel passagiersdisplay. Samen resulteert dit in het grootste schermoppervlak ooit in een Porsche. Voor het eerst is in de Cayenne ook een head-up display met AR-technologie beschikbaar, dat optisch een weergavegebied van 87 inch op 10 meter vóór de auto projecteert. Alle schermen zijn naadloos geïntegreerd in het ontwerp van het interieur. De knoppen en bedieningselementen voor veelgebruikte functies - zoals de airconditioning en het audiovolume - zijn daarentegen analoog. Daarnaast is er een handsteun ontwikkeld waarmee de bestuurder de digitale en analoge elementen ergonomisch kan bedienen, zelfs in bijzonder dynamische rijsituaties.

De nieuwe Porsche Digital Interaction is een digitale besturingsfilosofie en designtaal die de Porsche Driver Experience uitbreidt en gericht is op individualisering en snelle toegang tot functies. Widgets geven toegang tot voorkeursfuncties, terwijl de Themes-app het kleurenschema van alle schermen aanpast. Talrijke apps van derden kunnen via het Porsche App Center rechtstreeks in de auto worden geïntegreerd. Diverse streaming- en game-functies tillen de digitale ervaring naar een zeer hoog niveau. De nieuwe Voice Pilot draagt hier mede aan bij. Dankzij kunstmatige intelligentie begrijpt deze assistent complexe, samenhangende vragen, herkent hij de context en reageert hij als een echte gesprekspartner. Zo kan de navigatie nu intuïtief worden bediend en kan uitgebreide online kennis worden opgevraagd. Met de Porsche Digital Key veranderen de smartphone en smartwatch in autosleutels die digitaal kunnen worden gedeeld met maximaal zeven andere gebruikers.

Nooit eerder was een Cayenne zo uitgebreid en individueel personaliseerbaar als deze nieuwe, volledig elektrische versie. Klanten kunnen kiezen uit dertien standaardkleuren, negen velgdesigns van 20 tot en met 22 inch, twaalf interieurcombinaties en maximaal vijf interieur- en accentpakketten. Dankzij Porsche Exclusive Manufaktur, het uitgebreide exterieurkleurengamma Paint to Sample en het Sonderwunsch programma kunnen klanten hun Cayenne tot in detail personaliseren op basis van hun persoonlijke wensen, variërend van een uitgebreid aantal optionele mogelijkheden tot een complete one-off.

Het programma van Porsche Design met op maat gemaakte uurwerken is met de introductie van de nieuwe Cayenne ook verder uitgebreid. Dit betekent dat Cayenne klanten nu ook een horloge van Porsche Design kunnen bestellen dat tot in het kleinste detail is afgestemd op hun auto.

Trio van aandrijflijnen na 2030

De nieuwe Cayenne vult het bestaande aanbod van aandrijflijnen aan, die wereldwijd parallel aangeboden blijven worden. “We blijven de Cayenne tot ver in het volgende decennium ontwikkelen met efficiënte verbrandings- en hybride aandrijfsystemen”, verklaart Matthias Becker, lid van de Raad van Bestuur voor verkoop en marketing. “Deze strategie geldt voor het hele modelportfolio van Porsche: in elk segment waarin we vertegenwoordigd zijn, blijven klanten in de toekomst de keuze hebben uit volledig elektrische uitvoeringen en aandrijvingen met een verbrandingsmotor.”

De nieuwe Porsche Cayenne modellen zijn vanaf heden in Nederland te bestellen. De prijzen van de Cayenne beginnen bij € 109.900**, de Cayenne Turbo is er vanaf € 171.500**.

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.

* Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. Deze maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag.

** Alle prijzen in dit nieuwsbericht zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, BPM, kosten rijklaarmaken, recyclingbijdrage, legeskosten en eventuele beheerbijdrage. Zie voor verkoopinformatie Porsche.nl.