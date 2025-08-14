Nieuw Sonderwunsch project: edition Transfăgărășan

Het eerste exemplaar van een special-edition 911 Carrera 4 GTS, ter ere van de 50 jarige verjaardag van een van 's wereld mooiste stuurwegen, is afgeleverd aan de Roemeense eigenaar.

Rijdende over de Făgăraş bergen, worden de Roemeense regio's Muntenia en Transylvania door een 90 kilometer lang asfaltlint met elkaar verbonden. De Transfăgărășan staat wereldwijd bekend als een van de mooiste stuurwegen.

Een waar asfaltlint

In 2024 vierde "de weg die de wolken raakt" haar vijftigste verjaardag, net zoals de Porsche Turbo. Reden genoeg voor de Roemeense en Moldovaanse Porsche Clubs om een toerrit over die schitterende pas te organiseren. Er reden zo'n 110 Porsches en 200 personen mee.

In diezelfde periode, geïnspireerd door die halve eeuw oude legendarische weg, begon het Sonderwunsch-team in Zuffenhausen te werken aan een speciaal model om dit te vieren, de 911 Carrera 4 GTS ‘Tribute to Transfăgărășan’. Slechts 10 worden er gemaakt, ieder ook nog eens aangepast aan de speciale wensen van de toekomstige eigenaar door de Sonderwunsch and Style Porsche experts. Nu, een jaar later, is het allereerste exemplaar afgeleverd aan de eerste eigenaar in Roemenië. Haar eerste rit is over de Transfăgărășan zelf.

"Toen we vorig jaar de Transfăgărășan beleefden tijdens het 50-jarig jubileum van de 911 Turbo, kregen we enorm veel inspiratie voor dit individualiseringspakket", aldus Alexander Fabig, Vice President Individualisation & Classic bij Porsche. "Daarom hebben we besloten om niet één, maar tien geïndividualiseerde auto's te maken als eerbetoon aan een van de meest legendarische en inspirerende delen van Roemenië."

De 911 "Tribute to Transfăgărășan" in detail

De "eerste van tien" draagt de mooie kleur Graphite Grey en staat op velgen met contrasterende Guard Red spaken. De koplampranden zijn ook in deze kleur uitgevoerd, wat de voorkant een opvallend visueel accent geeft.

Op de zijruiten achter is een subtiele "Tribute to Transfăgărășan" embleem aangebracht en op de B-stijlen geeft een badge aan dat deze auto nummer 1 is uit een oplage van 10. De spijlen van de achtergrille zijn subtiel in het blauw, geel en rood uitgevoerd. De kleuren van de Roemeense vlag.

In het interieur gaan de persoonlijke tintjes door: "Tribute to Transfăgărășan" op de verlichtte dorpels, geborduurd in de hoofdsteunen en in reliëf op de middenarmsteun. Het dashboard aan de passagierszijde is ook voorzien van het logo en de letters.

Personaliseren via het Sonderwunsch programma

Hoewel alle tien de auto's voorzien zijn van de badges aan de buitenzijde, Roemeense vlagaccenten en de genoemde interieurelementen, is iedere auto ook nog eens via het Sonderwunsch programma gepersonaliseerd door de toekomstige eigenaars. Sommigen kozen voor een individuele kleur, andere materialen voor het interieur of keuzes uit de aangeboden accessoires. Met als resultaat dat ieder van deze tien auto's uniek is, maar wel met elkaar verbonden zijn door het eerbetoon aan een van 's werelds mooiste stuurwegen.

Eerder dit jaar kregen de toekomstige eigenaren een voorproefje toen ze de Sonderwunsch Manufaktur in Zuffenhausen bezochten en de laatste details van hun eigen auto met de Sonderwunsch specialisten daar bespraken. De negen die hun speciale Porsche nog niet in ontvangst hebben genomen ontvangen die tijdens een evenement eind deze maand.

Super lichtgewicht performance hybrid

Zoals wel vaker bij sportwagens van Porsche, profiteren de nieuwe 911 Carrera GTS-modellen van de kennis die Porsche-ingenieurs in de autosport hebben opgedaan.

In dit geval had dit vooral invloed op het ontwerp van de T-Hybrid-aandrijving, waarvan de kern een nieuw ontwikkelde 3,6-liter boxermotor is. In totaal bedraagt het systeemvermogen 398 kW (541 pk)en 610 Nm. De vermogenstoename ten opzichte van het vorige model bedraagt 45 kW (61 pk). De gewichtstoename ten opzichte van zijn voorganger bedraagt slechts 50 kilogram.

De Porsche 911 heeft er weer een mooie speciale editie bij. Ik hoop dat er toch ook wel één of twee eigenaren zijn die er op die mooie Transfăgărășan, of andere mooie wegen, van gaan genieten. Ik ben echter bang dat de meesten van deze tien niet verder komen dan een, al dan niet schitterende garage.

Bron en foto's Porsche Newsroom.