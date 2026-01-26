Morris Schuring maakt indruk tijdens debuut in Rolex 24 At Daytona

DAYTONA (25 januari 2026) – Lange tijd streden Morris Schuring en zijn teamgenoten, de Oostenrijker Richard Lietz, de Amerikaan Ryan Hardwick en de Italiaan Ricardo Pera, in de Porsche 911 GT3 R van het team Manthey 1st Phorm mee in de top vijf in de klasse tijdens de Rolex 24 At Daytona. “We konden zelfs meedoen voor het podium”, zei Morris Schuring over zijn debuut in de Amerikaanse klassieker. Uiteindelijk eindigde het team als twaalfde in de klasse. Een extra pitstop vanwege een verstopte radiateur en enkele straffen stonden een betere klassering in de weg. Niettemin was Schuring tevreden over zijn debuut in de Amerikaanse lange-afstandsracerij. “Mijn eigen prestatie was goed en het was een geweldige ervaring die zeker naar meer smaakt”, zei hij enthousiast.

De 64e editie van de Rolex 24 At Daytona, de op één na oudste lange-afstandsrace voor sportwagens in de Verenigde Staten, was voor Morris Schuring een première. Hij reed voor het eerst een race voor het Noord-Amerikaanse IMSA-kampioenschap en het was ook zijn eerste race op het beroemde circuit van Daytona, waar heel wat autosporthistorie geschreven is. Specifieke elementen in Daytona zijn het rijden op de banking, de steile-wandbochten, en het werken met een ‘spotter’, een observator die vanaf een hoog punt op het circuit de hele baan in de gaten houdt en via een radioverbinding de rijder informatie geeft. “Het is wel bijzonder, want je stelt eigenlijk je complete vertrouwen in iemand anders”, vertelt hij. “De manier om goed met een spotter te werken is toch dat je volledig op die spotter vertrouwt en niet alsnog in je spiegels gaat kijken. Je hebt dan dus iemand die constant tegen je praat, en dan ook nog in Amerikaans accent, dus dat is wel even wennen. We hebben van tevoren goed afgesproken welke termen we gebruiken, ik ben er wel snel aan gewend. Ik vond het in de praktijk ook minder lastig dan ik had gedacht, dat er iemand tijdens het rijden tegen me praat. Het is goed dat het team dit ook allemaal mogelijk maakt.”

Ryan Hardwick nam de kwalificatie in de lichtblauwe Porsche 911 GT3 R van het team Manthey 1st Phorm voor zijn rekening en reed de 18e tijd in de klasse. Bij zomers warme temperaturen vond op zaterdag rond het middaguur de rijderspresentatie plaats. “Een geweldige show, dat kun je wel aan die Amerikanen overlaten”, lachte Morris Schuring. Duizenden fans hadden toegang tot de startopstelling en kwamen heel dicht bij de auto’s en de rijders. Daarna volgde de gebruikelijke ceremonie met gebed, volkslied en het overvliegen van straaljagers, waarna de race na twee opwarmronden van start ging. In de loop van de eerste uren kwam de Porsche van Schuring en zijn teamgenoten gestaag naar voren, maar er was ook tegenslag met een stopstraf van ruim drie minuten als gevolg van een procedurefout. De Nederlandse rijder stapte in de avond in en overtuigde met snelle tijden, waarmee ook weer het nodige terrein werd goedgemaakt.

Rond 22.00 uur werd de mist boven het circuit steeds dichter en na elf uur in de race besloot de wedstrijdleiding de race te neutraliseren vanwege het slechte zicht. Uiteindelijk werd er ruim zesenhalf uur achter de safety-car gereden, waarvan Morris Schuring lange tijd voor zijn rekening nam. “Ik reed ruim vier uur achter de safety-car. Het is best lastig om dan geconcentreerd te blijven, ik werd ook misselijk van allerlei uitlaatgassen die in de auto kwamen, wat je normaal nooit merkt. Niet ideaal, maar het hoort erbij, en inmiddels gaat het wel weer”, zei hij op zondagochtend, toen de zon weer op was en de race weer was vrijgegeven.

De Porsche met het startnummer 912 reed lange tijd in de top vijf, maar toen was er een extra pitstop nodig omdat de motortemperatuur wat teveel opliep, mogelijk vanwege een deels verstopte radiator. Daarmee waren de kansen op een podiumklassering feitelijk verkeken. Morris Schuring nam de laatste stint in de race voor zijn rekening, waarin hij ook nog een ‘drive-through penalty’ onderging voor iets wat een teamgenoot eerder in de race gedaan had. De Nederlander reed de auto als twaalfde in de klasse over de eindstreep. “Niet helemaal het resultaat waarop we hadden gehoopt, want gedurende de race leek een klassering in de top vijf en misschien wel een podium zeker realistisch, maar als geheel kijk ik wel terug op een geweldig evenement in Daytona”, aldus Schuring. “Voor mezelf ben ik heel tevreden met mijn prestatie en de gereden tijden. Het was een mooie start van mijn Amerikaanse programma en ik kijk uit naar het vervolg!” De volgende race voor Schuring in het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship is ook een klassieker, de Mobil 1 12 Hours of Sebring, van 18 tot en met 21 maart.