Max Verstappen behaalt Nordschleife Permit met Lionspeed GP Porsche 718

Sinds Max meedoet aan de Digitale Nürburgring Endurance Series ontstond zijn passie voor het circuit. Afgelopen weekend ging voor Max Verstappen een lang gekoesterde wens in vervulling. Deelname aan een NLS-wedstrijd op de Nordschleife. Daarvoor moet je eerst een permit behalen. Of je nu 1000 x wereldkampioen bent of niet. Voor Max Verstappen geen probleem. Samen met de Brit Chris Lulham eindigde Max als 27e algemeen, en zevende in de klasse 65e ADAC ACAS Cup met een Porsche 718 Cayman