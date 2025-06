Marathon man: Loek Hartog rijdt drie 24-uursraces op rij met Porsche

Vorige week vond de 93e editie van de 24 Uur van Le Mans plaats, dit weekeinde staat de 24-uursrace op de Nürburgring-Nordschleife op het programma en volgende week is er de 24-uursrace van Spa-Francorchamps. Drie klassiekers in de autosport. Een handvol rijders neemt aan alle drie de wedstrijden deel en tot dit selecte gezelschap behoort ook onze landgenoot Loek Hartog, die in elk van deze races een Porsche 911 GT3 R bestuurt. “Fysiek best zwaar inderdaad, maar als coureur wil je gewoon zo veel mogelijk racen, dus hoe gaaf is het dat ik alle drie deze races kan doen”, zegt Hartog.

In 2020 won Loek Hartog met het team Bas Koeten Racing de titel in de Porsche Carrera Cup Benelux, na een felle strijd met Morris Schuring, destijds uitkomend voor Team GP Elite. Beiden maakten snel de stap naar internationaal niveau en behaalden onder andere overwinningen in de Duitse Porsche Carrera Cup en de Porsche Mobil 1 Supercup. Schuring heeft sinds februari van dit jaar een rijderscontract van Porsche Motorsport, terwijl Hartog voor het tweede jaar op rij officieel wordt ondersteund door Porsche Motorsport North America. Zo won Hartog vorig jaar met overmacht de titel in de Porsche Carrera Cup North America.

“Bevoorrecht dat ik dit mag doen”

Nadat Schuring vorig jaar met de Porsche 911 GT3 R van het Duitse team Manthey de LMGT3-klasse had gewonnen tijdens de 24 Uur van Le Mans, maakte Hartog vorige week zijn debuut in de Franse klassieker. “Racen in Le Mans was natuurlijk iets wat al heel lang op mijn lijstje stond”, aldus Hartog. “En dan ook nog eens met een Porsche, een merk dat in Le Mans zo’n mooie en succesvolle traditie heeft, mooier kan het niet! Toen de kans kwam om bij Manthey in te stappen, hoefde ik daar natuurlijk niet lang over na te denken. Ik voel me ongelooflijk bevoorrecht dat ik dit mag doen!”

Hartog deelde de Porsche 911 GT3 R met het startnummer 60 in Le Mans met Antares Au uit Hongkong en de Oostenrijker Klaus Bachler. De auto was uitgevoerd in de kleuren van Chip Hart Racing als verwijzing naar de nieuwe Formule 1-film met Brad Pitt, waarin ook een Porsche-team onder die naam voorkomt. In Le Mans reden Loek Hartog en zijn teamgenoten een probleemloze en foutloze wedstrijd, waarin ze zesde in de LMGT3-klasse werden, met 22 auto’s de grootste categorie in de race. “We kwamen wat snelheid tekort voor de overwinning, maar we hebben geen fouten gemaakt en gewoon een solide wedstrijd gereden. Dit smaakt zeker naar meer”, zei Hartog na zijn Le Mans-debuut.

Nürburgring als volgende hoogtepunt

Dit weekeinde rijdt Hartog in Duitsland, waar de 53e editie van de ADAC Ravenol 24h Nürburgring plaatsvindt. Anders dan in Le Mans, waar de GT3’s de langzaamste categorie na de hypercars en de LMP2-prototypes vormen, zijn de GT3’s bij de race in de Eifel juist de topcategorie. Er staan in totaal ruim 140 auto’s aan de start, verdeeld over 20 verschillende klassen. “Weer een heel ander soort race. Op de Nürburgring ben je met een GT3 constant aan het inhalen. En het circuit is natuurlijk heel uitdagend”, legt Hartog uit. Er wordt gereden op een combinatie van het Grand Prix-circuit en de legendarische Nordschleife, die met een lengte van ruim 20 kilometer, vele hoogteverschillen en in totaal 73 bochten als een van de mooiste, maar ook lastigste circuits ter wereld geldt.

Op de Nürburgring rijdt Hartog samen met de Deen Bastian Buus, de Italiaan Matteo Cairoli en de Duitser Joel Sturm in de Porsche 911 GT3 R met het startnummer 54, die wordt ingezet door het Italiaanse team Dinamic GT. De auto is een van de acht Porsches in de hoogste klasse, waarin de strijd om de algehele overwinning wordt uitgevochten, en kan met deze sterke bezetting zeker als een van de kanshebbers beschouwd worden. Overigens is Hartog niet de enige Nederlandse Porsche-rijder in de topklasse op de Nürburgring: Morris Schuring rijdt met een 911 van Falken Motorsports, Daan Pijl komt in actie met een Porsche van het Black Falcon Team EAE en Roelof Bruins start met een 911 van Hankook Competition. In de Porsche 911 Cup-klasse rijden viervoudig Supercup-kampioen Patrick Huisman alsmede Tom Coronel, Paul Meijer, Rudy van Buren en Jan Jaap van Roon, die een volledig Nederlands team vormen in de Porsche 911 GT3 Cup van Max Kruse Racing.

24 Uur Spa-Francorchamps als grootste GT3-race ter wereld

Volgend weekeinde vormt de Crowdstrike 24 Hours of Spa op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen de afsluiting van de trilogie van 24-uursraces. Hier rijdt Loek Hartog samen met Morris Schuring, Antares Au uit Hongkong, met wie hij ook in Le Mans al samen reed, en de Est Martin Rump met een Porsche 911 GT3 R van het Duitse team Rutronik Racing onder het startnummer 97. Anders dan in Le Mans en op de Nürburgring bestaat het deelnemersveld in België uitsluitend uit GT3-auto’s. De race in de Ardennen is het hoogtepunt van het seizoen in de GT World Challenge Europe powered by AWS en de Intercontinental GT Challenge. Er staan 76 auto’s op de inschrijflijst, een record sinds de invoering van het GT3-reglement voor de race in Francorchamps.

“Spa is qua karakteristiek weer een heel ander soort race, omdat alle auto’s in principe gelijkwaardig zijn”, zegt Hartog. Hij komt samen met zijn teamgenoten uit in de Bronze Cup, de klasse in de race waarin tenminste een van de rijders een “brons”-klassificatie van de internationale autosportfederatie FIA moet hebben. “Daarmee zijn we dus niet in de strijd om de algehele overwinning, al proberen we natuurlijk wel zo hoog mogelijk te eindigen, maar een goed resultaat in onze klasse is ons voornaamste doel”, legt Hartog uit. Naast Hartog rijdt ook Jop Rappange (Dinamic GT) als Nederlander in een Porsche.

Uitzonderlijke situatie

Drie 24-uursraces in drie opeenvolgende weekenden is een uitzonderlijke situatie en natuurlijk verre van ideaal voor alle betrokkenen. Le Mans vindt vrijwel altijd in de 24ekalenderweek van het jaar plaats, voor de Nürburgring is het belangrijk dat het evenement gehouden wordt in het weekeinde volgend op een donderdag als vrije dag (hemelvaartsdag of sacramentsdag), zodat de vele honderden vrijwilligers niet teveel vrije dagen hoeven op te nemen. Het probleem ontstond enkele jaren geleden door de Formule 1, die de Belgische Grand Prix in Francorchamps verplaatste van augustus naar het laatste weekeinde van juli, sinds mensenheugenis de traditionele datum van de 24-uursrace, zodat voor het laatstgenoemde evenement een andere datum moest worden gevonden. En zo kwam het dit jaar tot deze bijzondere constellatie.

“Drie 24-uursraces achter elkaar is natuurlijk zwaar”, zegt Loek Hartog. “Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid door van tevoren veel rust te nemen en het is zaak dat je ook tussendoor uitrust als dat mogelijk is en je niet te veel laat afleiden door randzaken. Als je kunt slapen, moet je dat ook gewoon doen! En natuurlijk rekening houden met eten en drinken, goed voor jezelf zorgen. In Le Mans was het al flink warm, zeker in de dagen voor het raceweekeinde, en ook op de Nürburgring en in Spa worden hoge temperaturen verwacht. Maar goed, dat geldt voor iedereen. Ik ben in een bevoorrechte positie dat ik deze drie prachtige races mag rijden, als een van de weinige coureurs en als enige niet-fabrieksrijder en enige Nederlander alle drie, dat is echt super gaaf!”