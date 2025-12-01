Impressies vanuit Stuttgart en Weissach – Porsche Motorsport Night of Champions 2025

Ook in tijden waarin het bij Porsche wat minder gaat, werd de traditie van de ‘Night of Champions’ als jaarlijkse seizoensafsluiting van Porsche Motorsport in Weissach gelukkig in ere gehouden. Opnieuw waren zo’n 400 genodigden aanwezig in het ‘Casino’, de grote zaal van het test- en ontwikkelingscentrum van het merk, waar de kampioenen van over de hele wereld werden gehuldigd en de successen werden gevierd. Nederlandse coureurs vielen flink in de prijzen en Vierenzestig was erbij.

We reden op zaterdagochtend naar Stuttgart en kwamen onderweg al in de stemming door de aanblik van deze leuke 964. De rit vanuit de redactionele standplaats aan de Niederrhein naar Stuttgart verliep vlot en probleemloos, vier uur en een kwartier van deur tot deur. Dat hebben we ook wel anders meegemaakt! Er was op zaterdagmiddag nog volop tijd, die we besteedden door samen met de Britse collega Graham Goodwin van Dailysportscar.com wat aan sight-seeing te doen. We begonnen natuurlijk bij het Porsche Museum in Zuffenhausen. Kerstsfeer op het terrein voor de ingang van het museum. In de werkplaats van het Porsche Museum zijn altijd leuke auto’s te zien. Zo vingen we door de glazen wand een glimp op van deze 917 in straatuitvoering, jarenlang eigendom van Graaf Rossi van Porsche-sponsor Martini en nu in het bezit van de Franse verzamelaar annex coureur François Perrodo. Natuurlijk zijn er ook binnen in het museum meerdere 917’s te vinden. De brede 917 van Reinhold Joest en Willi Kauhsen, bijgenaamd ‘het varken’, spreekt nog steeds zeer tot de verbeelding. Porsche paste dezelfde kleurstelling in 2018 toe voor de 911 RSR tijdens de 24 Uur van Le Mans. De merchandise was niet aan te slepen en de auto was, in tegenstelling tot de roze 917, ook nog eens succesvol, want Kévin Estre, Michael Christensen en Laurens Vanthoor wonnen de klasse. De centrale display was ditmaal gewijd aan supercars: de 959, de 911 GT1, de Carrera GT en de 918 Spyder.

Walter Röhrl zat na het winnen van de wereldtitel in de rallysport in 1980 voor het daaropvolgende seizoen zonder werk, want hij had bij Mercedes getekend, maar daar werd het geplande rallyproject gestopt nog voordat het goed en wel was begonnen. Bij Porsche vond hij een nieuw onderkomen. In korte tijd werd een 928 GTS als rallyauto ontwikkeld, waarmee Röhrl en Geistdörfer vier wedstrijden voor het Duits kampioenschap wonnen. In 2021 werd de auto volledig gerestaureerd. Ook goud: de 5.000e Cup-Porsche, waarmee Timo Glock in 2023 als gastrijder deelnam aan de race van de Porsche Mobil 1 Supercup op de Hungaroring. De ondersteuning van jonge talenten, waarvan onze landgenoot Flynt Schuring nu het meest recente voorbeeld is, begon bij Porsche in 1997 met het toenmalige UPS Porsche Junior Team in de Duitse Porsche Carrera Cup. Timo Bernhard won als Porsche-junior in 1999 de titel en zou later onder andere tweemaal Le Mans winnen en WEC- en ALMS-kampioen worden. Ook de 963 staat inmiddels al in het museum, al wordt er komend jaar in ieder geval in het IMSA-kampioenschap nog mee geracet. In de shop van het museum moesten we voor een collega nog wat Porsche-kerstdecoratie meenemen. Daar kwamen we een deel van de delegatie van Porsche Customer Racing Benelux tegen, van links naar rechts Arthur Peters (kampioen in de GT4-klasse van de Porsche Sprint Challenge Benelux), organisator Lars Plato, Dino van der Geest (algemeen kampioen en GT3-titelwinnaar in de Porsche Sprint Challenge Benelux), promotor Rudi Penders en Carrera Cup Benelux-seriemanager Olivier Aerts. Eerder had het Benelux-gezelschap al een uitgebreide rondleiding gekregen door de werkplaats en het museum, waarvan we ook een groepsfoto kregen. Van links naar rechts Rudi Penders, Sam Jongejan, Dino van der Geest, Arthur Peters, Milan Marczak, Sam Jongejans broer Max, Jaap van Lagen, Lars Plato en Olivier Aerts. Onze toeristische route voerde ons verder naar het stadsdeel Feuerbach, waar Ferdinand Porsche een prachtige villa bezat, die hij in 1923 had laten bouwen nadat hij eerder dat jaar tot hoofdconstructeur en directielid bij de Daimler Motoren-Gesellschaft was benoemd. Na de fusie met Benz & Cie. vertrok Porsche bij Daimler-Benz en begon in zijn villa en de bijbehorende garage zijn eigen ingenieurs- en constructiebureau, dat een jaar erna al werd verplaatst naar de Kronenstrasse. Tijdens de oorlog werden de activiteiten tijdelijk verplaatst naar het Oostenrijkse Gmünd, waar onder leiding van zoon Ferry in 1948 de eerste Porsche-sportwagen gebouwd werd, maar na de oorlog woonde de familie Porsche weer in de villa, die nog steeds eigendom van het merk is en dienst doet als gastenverblijf.

In de garage werd soms ook aan prototypes gewerkt. Hier een historische opname uit het archief van Porsche met de Berlin-Rom-Wagen (Typ 64). We zetten de tocht voort naar de Weissenhofsiedlung, een wijk(je) dat speciaal werd gebouwd voor een expositie van moderne woonhuizen in 1927. Onder leiding van de beroemde Duitse architect Ludwig Mies van der Rohe werd het project gerealiseerd. Op uitnodiging mochten 17 architecten, daaronder ook vermaarde Nederlandse architecten als J.J.P. Oud en Mart Stam, hun ontwerpen indienen. De dubbele villa van de Franse architecten Le Corbusier en Pierre Jeanneret doet nu dienst als museum. Daarbij is er ook een autoconnectie: Le Corbusier had zich bij het ontwerp voor het naastgelegen ‘Maison Citrohan’ laten inspireren door André Citroën en diens idee voor betaalbare, functionele mobiliteit. De naam van het huis verwijst naar de Franse autopionier, ‘om niet direct Citroën te zeggen’, zoals Le Corbusier verklaarde. In 1928 liet Mercedes al een reclamefoto met een 8/28 bij het moderne gebouw van Le Corbusier maken. Wij keerden vervolgens terug naar het hotel, waar diverse Porsche-coureurs in de hal de Formule 1-sprintrace van Qatar volgden, van links naar rechts Julien Andlauer, Thomas Preining, Alessio Picariello, Klaus Bachler, Flynt Schuring en Morris Schuring. Enige tijd later stond de bus klaar voor vervoer naar Weissach, waar het feest als altijd plaatsvond. De broers Schuring hadden er hun smoking voor aangetrokken.

Voor de ingang van het gebouw in Weissach stonden al de nodige raceauto’s opgesteld, zoals een Cayman GT4 en een 911 Cup. Aan de andere kant de 911 GT3 R van Manthey, waarmee Ayhancan Güven de DTM-titel won, en een 963 uit het FIA WEC. Binnenkomst van Sascha Maassen, begeleider van de Porsche-juniorrijders, Morris en Flynt Schuring en uittredend Porsche-Junior Alessandro Ghiretti, die dit jaar de Supercup-titel won. Een foto voor het bord met de namen van alle genodigden hoort er natuurlijk bij. Ja, uw verslaggever stond er ook op. Voor een witte wand werden ook foto’s gemaakt, die de aanwezigen aan het eind van de avond afgedrukt konden meenemen. Hier Côme Ledogar, de man achter het Porsche-raceteam Schumacher CLRT, met zijn beide succesvolle rijders Flynt Schuring en Alessandro Ghiretti. Ze wonnen dit jaar alle titels in de Supercup: rijders-, team- en rookieklassement. En toen was er wat te drinken om in stijl het glas te heffen. Met raceauto’s op de achtergrond.

De tafels, veertig in totaal, met elk tien personen, waren keurig ingedekt. Jaap van Lagen kwam als kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux. Gerwin Schuring, zelf ook actief geweest als Porsche-coureur, heeft inmiddels twee zoons die met het Duitse merk succesvol zijn. Hier met Ina Fabry, vroeger ook zelf rijdster geweest en afkomstig uit een echte Duitse autosportfamilie. Ze is alweer jarenlang werkzaam voor Porsche Motorsport. Morris Schuring met Huub van Eijndhoven (r.), die met manager René Oudman (m.) naar Weissach kwam. Van Eijndhoven wil na een aantal goede seizoenen in de Porsche-merkencups zijn aandacht wat meer verleggen naar de langere races in de GT-sector. IMSA-president John Doonan (l.) had op zaterdagmiddag eigenlijk samen met uw verslaggever en collega Goodwin de toer naar het museum en in Stuttgart zullen maken, maar kwam vanwege problemen met het vliegtuig vanuit de VS een stuk later aan dan gepland. Hier wordt hij hartelijk begroet door Porsche-sportdirecteur Thomas Laudenbach. Dr. Michael Steiner (l.) is als lid van de raad van bestuur van Porsche verantwoordelijk voor technische ontwikkeling en daarmee valt ook autosport onder zijn takenpakket. Rechts Paul van Splunteren, aan wie een flink deel van de huidige Porsche-sportsuccessen in de Benelux te danken is. En toen was het tijd om aan tafel te gaan. De plaatsen waren allemaal op naam ingedeeld, het menu was te vinden via een QR-code. Mooie details: boter met Porsche-logo… …en een servetring met bandenprofiel en merklogo.

Lisa Ramuschkat (l.) nam de presentatie van de avond voor haar rekening, die geheel in het Engels plaatsvond. Carlo Wiggers, hoofd team & business relations van Porsche Motorsport, heette de aanwezigen welkom. Oliver Blume, die eind dit jaar afscheid neemt als bestuursvoorzitter van Porsche om zich volledig te concentreren op zijn taken als topman van het Volkswagen-concern, blikte terug op het afgelopen jaar en sprak daarbij ook over de lastige situatie waarin het merk zich momenteel bevindt. Het voorgerecht bestond uit ingelegde zalm en tarbot, gewikkeld in nori met komkommer en groene appel. Oostenrijkse connectie: Helmut Eggert, directeur van Porsche in Oostenrijk, met Richard Lietz, die dit jaar met de Manthey-Porsche de titel in de GT3-klasse van het FIA WEC won. Vervolgens voerde sportdirecteur Thomas Laudenbach het woord en kraakte ook een paar kritische noten over de gelijkwaardigheid van het speelveld in het FIA WEC. Speciale aandacht was er voor Robert Lechner van het team Lechner Racing, dat dit jaar het 50-jarig bestaan viert. Bij de kampioenen in de diverse challenges mocht Dino van der Geest als titelwinnaar in de Porsche Sprint Challenge Benelux het podium op. De volgende groep kampioenen waren die in de diverse Carrera Cups. Hier neemt Jaap van Lagen zijn prijs voor het winnen van de Porsche Carrera Cup Benelux in ontvangst uit handen van Nicole Nagel, bij Porsche Motorsport verantwoordelijk voor de merkencups. Alle Carrera Cup-kampioenen op een rij. Robert de Haan was er niet, want die racete in Australië.

Met de Franse Fin Marcus Amand en onze landgenoot Flynt Schuring heeft Porsche Motorsport voor volgend jaar twee nieuwe Junior-coureurs, die op het podium werden gepresenteerd. Ook de successen in de Porsche Mobil 1 Supercup werden belicht, met vlnr Nicole Nagel, rookie-kampioen Flynt Schuring, kampioen Alessandro Ghiretti, teambaas Côme Lédogar en Michael Dreiser, hoofd verkoop van Porsche Motorsport. Loek Hartog mocht het podium op voor zijn GT3-successen. En daarmee was hij bepaald niet de enige, maar hij zou korte tijd later nog een keer terugkomen. Eerst was er nog aandacht voor Ayhancan Güven, die met een geweldige actie in de laatste ronde van de laatste race op Hockenheim de winst en daarmee de DTM-titel binnenhaalde. Volgend jaar zal hij zich voornamelijk richten op de ontwikkeling van de nieuwe Formule E-auto, de klasse waarin hij vanaf het seizoen 2026-2027 ook mag racen, als Porsche een tweede fabrieksteam inzet. Vermoedelijk rijdt Güven daarnaast komend seizoen WEC-races met een 911. Toen was het woord aan Dr. Wolfgang Porsche, voorzitter van de raad van commissarissen van Porsche, voor de uitreiking van de Porsche Cup. En die ging dit jaar zoals gemeld naar Loek Hartog. Ook hier de gebruikelijke groepsfoto met de succesvolste rijders. De felicitaties voor Hartog.

Ayhancan Güven (r.) sprak intussen met Porsche-ambassadeur Timo Bernhard (l.) en Holger Eckhardt, die de PR voor de autosportactiviteiten in GT’s en prototypes voor zijn rekening neemt. Ook Anja Wassertheurer, hoofd ondernemings- en productcommunicatie van Porsche en zelf ook jarenlang actief als rijdster in de autosport, sprak haar waardering uit voor de prestatie van Güven. Aan de Benelux-tafel Rudi Penders, met zijn organisatie Prospeed als promotor verantwoordelijk voor de Porsche Carrera Cup Benelux, en Paul van Splunteren. Daarmee was het tijd voor het hoofdgerecht: eendenborst met kweepeer en cacaosaus, brioche en Oost-Indische kers. Jaap van Lagen mocht zijn kwaliteiten als fotograaf laten zien voor Dr. Anne Schildmacher van het Duitse PR-bureau 9pm media, die onder andere voor de mediacoaching van de Porsche-junior-rijders zorgt. En we stonden er toch, dus wilde uw redacteur ook graag even met Jaap van Lagen op de foto, want we kennen elkaar al sinds Jaaps allereerste meters in een raceauto in de Citroën Saxo Cup. Over het FIA WEC werd niet te veel meer gesproken, maar wel over het Noord-Amerikaanse IMSA-kampioenschap, waarin Mathieu Jaminet en Matt Campbell voor het tweede jaar op rij kampioen werden. Samen met Thomas Laudenbach en Urs Kuratle, hoofd fabriekssport LMDh, blikten ze nog een keer terug op het seizoen. Voor Jaminet, die besloot Porsche vaarwel te zeggen en zijn carrière voort te zetten bij nieuwkomer Genesis, was er een afscheidscadeau. Een nieuw element was de prijs ‘Forever First’ voor uitzonderlijke prestaties. Côme Lédogar kreeg de bijbehorende ring voor de bijzondere successen van zijn team Schumacher CLRT met alle titels in de Supercup en Nick Tandy kreeg het ornament als waardering voor het winnen van alle grote 24-uursraces.

Voordat het tijd was voor dessert en cocktails was er nog een afscheidscadeau voor scheidend bestuursvoorzitter Oliver Blume als herinnering aan de vele racesuccessen die Porsche in zijn periode behaalde. Blume beloofde dat hij nog regelmatig bij races aanwezig zal zijn. Onderweg naar de bar troffen we andermaal IMSA-topman John Doonan, ditmaal samen met Lutz Leif Linden, voorzitter en secretaris-generaal van de Duitse automobielclub AvD en voorzitter van de GT-commissie en de fabrikantencommissie van de FIA. De stemming zat er goed in! Ter afsluiting van het officiële gedeelte was er nog de groepsfoto met alle coureurs die een prijs in ontvangst hadden genomen. Drie mensen met decennialange Porsche-sporthistorie, vlnr teamarts Dr. Jürgen Lindemann en de beide technici Roland Kussmaul en Norbert Singer. Twee Le Mans-winnaars, nauw verbonden aan het merk: Marc Lieb, op de communicatie-afdeling, en Timo Bernhard, naast Porsche-ambassadeur ook actief met zijn team in de Duitse Carrera Cup, waarin de samenwerking met Senna van Soelen naar alle waarschijnlijkheid wordt voortgezet. Wolfgang Land (r.), jarenlang zelf als coureur met Porsche succesvol, maakt met zijn team Land Motorsport in de DTM de overstap van Audi naar Porsche. Volgend jaar komt de Deen Bastian Buus (l.) als rijder voor het team in de DTM uit. In het midden Thomas Voss, hoofd ADAC Motorsport, die zeer tevreden is over de ontwikkeling van de DTM sinds de overname van de serie door de Duitse club. Gerwin Schuring met Torsten van Haasteren van het succesvolle Nederlandse Porsche-team GP Elite, waarvan we ons heel goed kunnen voorstellen dat de nieuwe Porsche Junior-coureur Marcus Amand daar onderdak vindt. Lars Plato (l.) en Olivier Aerts (r.) als organisatoren van de Porsche Carrera Cup Benelux kunnen trots zijn op de rijders die vanuit de cup hun weg in de internationale autosport gevonden hebben. Tussen de twee in vlnr Morris Schuring, Ayhancan Güven, Harry King, die nu ook een contract van Porsche Motorsport heeft, Morris Schuring en Loek Hartog. Hartog moest ook nog zijn handtekening zetten op de ‘Wall of fame’ met alle titelwinnende Porsche-coureurs.

Sportdirecteur Laudenbach met Paul van Splunteren. Aan de bar nog een trotse Nederlandse vader met zijn succesvolle zoon: Ed Breedveld en zoon Joep, die het afgelopen seizoen met Sorg Motorsport de titel won in de Duitse Porsche Sports Cup. De rijder uit Berkel en Rodenrijs heeft inmiddels ook zijn ‘permit’ om te mogen racen op de Nordschleife, dus daar gaan we hem vermoedelijk meer in actie zien.

