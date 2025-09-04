Wat is er mooier dan een Porsche 911 GT3 Cup? Twéé Porsche 911 GT3 Cups! Laat staan als het er 25 zijn, en dan ook nog eens een half etmaal lang… Het is duidelijk: liefhebbers kunnen hun hart ophalen, aanstaande zaterdag op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen, tijdens de tweede editie van de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport. Een niet te missen evenement! Vierenzestig.nl, officieel mediapartner, blikt vooruit.

Dylan Pereira, Supercup-kampioen in 2022 en twee weken geleden voortijdig kampioen in de Porsche Carrera Cup Asia , plus meervoudig racewinnaar in de Duitse Carrera Cup. Harry King, in 2020 kampioen in de Britse Porsche Carrera Cup, twee jaar later kampioen in de Benelux-serie en ook meervoudig racewinnaar in de Supercup, de Duitse Carrera Cup, de Middle East-serie en de Australische Carrera Cup. Robin Knutsson, dit jaar een winnaar in de Carrera Cup Benelux. Maar ook João Barbosa, viervoudig winnaar van de 24 Uur van Daytona en tweemaal kampioen in het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Het zijn slechts enkele voorbeelden van ervaren coureurs die op zaterdag in Francorchamps aan de start staan.

De strijd om de algehele overwinning gaat naar alle waarschijnlijkheid tussen de teams uit de Pro-categorie, waarin er vijf Porsches aan de start staan. Vanuit Nederlands perspectief is hier de deelname van Red Camel-Jordans.nl interessant, het team dat zijn thuisbasis heeft in het Noord-Limburgse Lomm. Hier rijden vader Ivo en zoons Rik en Luc Breukers, samen met de Zwitser Fabian Danz. Het onder Luxemburgse vlag rijdende team 48 Losch Motorsport by Black Falcon, dat vanuit Duitsland wordt gerund, heeft met de Duitser Tobias Müller, de beide Luxemburgers Dylan Pereira en Carlos Rivas en de Italiaan Gabriele Piana op papier een zeer sterke bezetting en maakt daarmee goede kansen om de overwinning van vorig jaar in de 992 Endurance Cup, toen onder anderen met Loek Hartog, te herhalen. Harry King is de ‘goud’-rijder bij het Britse Team Parker Racing, samen met drie Japanners. De overige teams in de klasse zijn het Duitse HRT Performance en het Letse Dream 2 Drive.

De Pro/Am-klasse bestaat uit zes auto’s, waarvan er twee worden ingezet door Nederlandse teams. Allereerst Van Berlo Motorsport by Bas Koeten Racing, met vader Marcel en zoon Glenn van Berlo, aangevuld door Bart van Helden. De andere Porsche onder Nederlandse vlag is die van MDM Motorsport met Tom Coronel, Paul Meijer en Jan Jaap van Roon. Dit trio eindigde vorig jaar heel keurig als tweede algemeen, maar heeft dit jaar met name klassesucces als doel. Als vierde rijder is Hans Weijs ingeschreven, die afhankelijk van het verloop van de race ook kan instappen. Andere inschrijvingen in de klasse zijn die van EST1 Racing uit Estland, met de uit de Carrera Cup Benelux bekende Robin Knutsson en Alex Reimann, het Belgische RedAnt Racing, dat al vele successen kende in de Porsche Cup-klasse van de 24H Series, het Belgische Speed Lover en het Duitse Black Falcon met drie rijders onder Braziliaanse vlag, hoewel João Barbosa eigenlijk Portugees is. Nou ja, in Brazilië spreken ze ook (een soort van) Portugees.

De AM-S-klasse, waarin ‘zilver’ de hoogst toegestane rijderscategorisatie is, is met negen ingeschreven Porsches getalsmatig de grootste categorie. Hier vinden we onder andere de Nederlandse teams GP Elite en Bas Koeten Racing. Het laatstgenoemde team, gehuisvest in Woudsend, kondigde eerder deze week aan dat het eind dit jaar de activiteiten in de autosport beëindigt, volgens Bas Koeten omdat al het mooie inmiddels wel bereikt is en het niet mooier gaat worden. GP Elite brengt met Peter en Koen Munnichs en Charles Zwolsman een volledig Nederandse rijdersbezetting aan de start. Andere teams in de klasse zijn het Italiaanse Fulgenzi Racing, het Belgische Q1 Trackracing, ook bekend uit de Porsche Carrera Cup Benelux en ditmaal rijdend met vier coureurs uit Hongkong, het Franse SebLajoux Racing en de Duitse teams Laptime Performance, 9und11 Racing en PTE operated by Manthey, met de Fin Jukka Honkavuori, hoofdinstructeur bij de Porsche Ice Experience en met ervaring uit onder andere de Duitse Carrera Cup, als op papier sterkste rijder.

Vijf Porsche 911 GT3 Cup-auto’s in de AM-S-klasse, uitsluitend voorbehouden aan rijders met ‘brons’-status, completeren het veld. Ook hier is met Hans Weijs Motorsport een Nederlands team actief, de rijdersbezetting bestaat uit Mark van Eldik, Edwin Schilt en Hans Weijs, alle drie rijders die vanuit de rallysport komen – Van Eldik was in 2007 Nederlands kampioen, Weijs reed op WK-niveau – maar natuurlijk ook op een circuit goed uit de voeten kunnen. De andere teams zijn Q1 Trackracing en Mühlner Motorsport uit België en het Duitse Black Falcon, dat onder Braziliaanse vlag twee auto’s met volledig Braziliaanse bezetting inzet.

Na twee testsessies op de donderdag staan op vrijdag een vrije training, de kwalificatie in drie heats vanaf 15.25 uur en de nieuwe Top 10-shoot-out voor de tien snelste teams vanaf 17.40 uur op het programma, dat wordt afgesloten met een avondtraining van een uur. Op zaterdag staan de auto’s vanaf 9.00 uur op de grid, de race start om 9.45 uur en de finish is om 21.45 uur. De race is live te volgen via het YouTube-kanaal Creventic Motorsport TV.