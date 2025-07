Formule 1-film biedt ook genot voor Porsche-liefhebbers

Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn: sinds eind vorige maand draait de Formule 1-film met Brad Pitt in de hoofdrol in de bioscopen. Wat dat op een website over Porsche als Vierenzestig te zoeken heeft? Welnu, ook voor Porsche-liefhebbers biedt de film het nodige om van te genieten!

Vorig jaar was de filmcrew van F1 prominent aanwezig tijdens de Rolex 24 At Daytona, de openingsrace van het seizoen in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Hoe een sportwagenrace precies in een Formule 1-film zou passen, was destijds niet duidelijk, maar het was wel bekend dat de Porsche 911 GT3 R van Wright Motorsports, uitgevoerd in verschillende kleuren blauw en met het opschrift ‘Chip Hart Racing’, op de een of andere manier in de film zou voorkomen.

Inmiddels hebben we de film bekeken en is het duidelijk hoe de Porsche in het verhaal voorkomt. Mooi racebeeld op groot formaat is puur genieten! Dat de blauwe Chip Hart-Porsche opeens verandert in het gebruikelijke donkergroen met geel van Wright Motorsports – wat op geen enkele manier verklaard wordt – nemen we dan maar op de koop toe. Leuk is het in ieder geval om Porsche-coureur Patrick Long in de film te zien en ook te horen spreken.

Is de Formule 1-film voor de rest de moeite waard? Welnu, goede racefilms zijn, in ieder geval naar de mening van uw redacteur, op de vingers van één hand te tellen. ‘Grand Prix’ van John Frankenheimer, ‘Le Mans’ van Steve McQueen, ‘Le Mans ’66’, en met een beetje goede wil ook nog ‘Rush’.

Wat die films mooi maakt, is vooral het actiebeeld, terwijl ‘Le Mans ‘66’ en ‘Rush’ ook qua inhoud wel goed zijn, niet in de laatste plaats omdat ze zijn gebaseerd op historische feiten. Racefilms met een fictief verhaal zijn doorgaans flinterdun en heel voorspelbaar: rivaliteit, een generatiekloof, wat amoureuze avances door de coureur... Dat is bij de Formule 1-film niet anders, ondanks dat Lewis Hamilton als producer werd aangetrokken en naar verluidt een grote inbreng had.

Positief is dat de raceopnamen ook in dit geval zeer de moeite waard zijn. Voor de rest laten we het oordeel graag aan iedereen zelf over. Als je wat meer van autosport weet en de film gaat bekijken, dan kun je om bepaalde situaties lachen, maar voor het grote publiek van niet-insiders biedt de film tweeënhalf uur leuk entertainment. Wil je alleen maar Porsches zien, dan kun je na de inleidende vijf minuten de zaal alweer verlaten. Maar die vijf minuten zijn zeker aan te raden!

Photo's: @oshively, Scott Garfield | @stillscott, Porsche AG