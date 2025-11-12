Dubbele première voor de Cayenne Electric

Eerst digitaal en dan live in Dubai.

Porsche introduceert hun tweede volledig elektrische SUV wereldwijd op 19 november. De Cayenne Electric maakt haar debuut in een digitale wereldpremière die word uitgezonden vanaf 15.00 uur CET. Internationale pers en Porsche-liefhebbers kunnen het nieuwe model drie dagen later voor het eerst in het echt zien op het Icons of Porsche Festival in Dubai.

Het is al ruim twee decennia geleden dat Porsche de legende van het sportwagenmerk met de Cayenne wist over te brengen naar een nieuw segment. Vanaf 2002 staat de SUV voor de ideale mix van prestaties, veelzijdigheid en dagelijkse gebruiksvriendelijkheid.

Met de Cayenne Electric opent Porsche een nieuw hoofdstuk in het succesverhaal van de Cayenne, met uitstekende rijdynamiek, geweldig comfort op lange afstanden, compromisloze offroad-capaciteiten en de efficiëntie van moderne e-mobiliteit. Met Porsche's laatste kennis van elektrische auto's, zet de Cayenne Electric een nieuwe standaard in het SUV-segment, zowel voor wat betreft prestaties en laadmogelijkheden als voor comfort en digitale connectiviteit. De Cayenne Electric maakt de bestaande Cayenne reeks met verbrandingsmotoren en plug-in hybrides compleet.

Porsche zendt de wereldpremière van de Cayenne Electric rechtstreeks uit op 19 november 2025 vanaf 15.00 uur CET op Porsche Newsroom, het Porsche YouTube kanaal en op Linkedin. Daarna is het beschikbaar op aanvraag.

Op 22 en 23 november volgt dan de live première tijdens het vijfde Icons of Porsche Festival in Dubai, een van de belangrijkste merk evenementen in die regio, met vorig jaar een bezoekersaantal van ruim 28.000 personen uit heel de wereld.