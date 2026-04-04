DP Motorsport Season Opening

Het legendarische DP Motorsport uit het Duitse Overath had van de week van 31 maart op 1 april haar seizoenopening. Nee, het was geen grap. Dus in de auto en richting Overath. Ik was tijdig vertrokken want a had ik een klein leenautootje (want de 911 staat al twee weken op de brug) en aangezien het best wel even rijden is en het om 21.30 uur begon, is er altijd een kans dat je vertraging hebt door de vele Baustelle en het berufsverkehr op de Duitse Autobahnen. Maar ik was er ruimschoots op tijd. Sterker nog, ik was als een van de eerste aanwezig.

Na wat vrienden en bekenden te hebben begroet, en natuurlijk diverse bijzondere en unieke Porsche te hebben bewonderd, zoals een 997 GT2 en een kleurrijke GT3 RS, ben ik met Nikita van Sechszylinder Art even verderop Pommes gaan eten. Bij terugkomst stond de parking al vol met hoofdzakelijk luchtgekoelde Porsches. Maar ook de nieuwste GT3 RS en andere watergekoelde Porsches stonden er. Snel nog even de showroom in voordat ik daar niet meer aan toe zou komen. En zoals altijd stonden er weer een paar erg interessante modellen, een geweldige gave 944 S2, maar ook een 996.1 cabrio in groen metallic in tip top toestand.

Ook hing er een collectie foto's / kunstwerken van DP Motorsport "huisfotograaf" Toscanelli photo, die deze avond voor de DP Motorsport container een fotoshoot deed voor geïnteresseerde gasten.

Natuurlijk hield Patrick Zimmermann, de eigenaar van DP Motorspor,t een welkoms toespraak en bedankte hij zijn gasten dat ze waren gekomen. Buiten stond er een vuurkorf/olievat en een kraam met Getränke und Bratwursten. Die trouwens uitstekend smaakten.

Wat de meetings bij DP Motorsport altijd weer meer de de moeite waard maakt is dat de stemming echt super is. Alleen maar gelijkgezinden die net als wij de passie voor Porsche delen. De gasten komen dan ook van heide en ver. En dat blijkt, want ik werd ineens in het Nederlands aangesproken met de zin... "ik dacht ik ben wel de enige Nederlander hier..." Het bleek Sjoerd Oppenheim te zijn van de firma Jackel and Hyde.... nu hoor ik je bijna denken... dat is toch dat bedrijf dat uitlaten/ maakt voor motoren zoals Harley Davidsons Indian en andere motormerken. En ja dat klopt, maar ze zijn nu begonnen met de ontwikkeling van uitlaten voor Porsches. De eerste uitlaat voor de Porsche SC is bijna klaar en gekeurd. Maar daar over meer in een special die we binnenkort uitgaan brengen. Want wat zij nu doen is echt geweldig. Trouwens ook de SC waarmee Sjoerd onderweg was. Mijn vriend Mario Pohlenscheid was natuurlijk als 964 rijder meteen geïnteresseerd toen hij hoorde dat ze ook in de toekomst voor de 964 een uitlaat systeem gaan ontwikkelen. Maar nu heb ik al weer meer verteld dan ik eigenlijk wilde ;-) ... binnenkort meer over dit thema.

In de Werkstatt stonden tafels met banken en een aantal Porsches waar aan gewerkt werd, en een gast911 met een kofferbak vol snoep wat gretig afname vond. Ook de RWB viel op zeker op in rood metallic.

Al met al was het een zeer geslaagde avond. Rond 24.00 uur ging de nachtelijk rit door het Bergische landschap van start. Ik heb niet meegereden want ik moest ook nog een uurtje of twee naar huis rijden en de volgende morgen weer tijdig aan de het werk. Maar ik heb begrepen dat het een geweldig mooie rit was en iedereen zeer tevreden was. Natuurlijk heb ik daar nog reclame gemaakt voor de Porsche Paddock Rendezvous op 5 september op Spa Francorchamps. Waar met een beetje geluk DP Motorsport ook aanwezig zal zijn. Patrick en zijn team van DP Motorsport hartelijk bedankt voor de uitnodiging en voor een geweldig mooie avond.