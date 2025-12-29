Creventic bevestigt derde editie van Michelin 992 Endurance Cup

• Michelin 992 Endurance Cup keert in september terug op Spa-Francorchamps

• Extra CR Track Day toegevoegd op de woensdag voorafgaand aan het evenement

• Populaire Top 10 Shoot-Out-kwalificatie gehandhaafd na succesvol debuut in 2025

• Inschrijvingen voor langverwachte race met uitsluitend Porsche 911 GT3 Cup (992) nu geopend!

Gennep, Nederland (29 december 2025):

Het Circuit de Spa-Francorchamps in België is in 2026 opnieuw de plaats van handeling voor de Michelin 992 Endurance Cup, nadat raceorganisator Creventic vandaag de datum heeft bevestigd voor de derde editie van de jaarlijkse 12-uursrace, exclusief voor de Porsche 911 GT3 Cup (992).

De racedag is zaterdag 5 september, voorafgegaan door trainingen en kwalificatie op vrijdag 4 september op het circuit in de Ardennen. Net als de afgelopen twee jaar wordt er een deelnemersveld van hoge kwaliteit en kwantiteit verwacht voor de strijd om de overwinning in een van de hoogtepunten op de kalender van race-organisator Creventic.

Na het zeer succesvolle debuut dit jaar van een Top 10 Shoot-Out-kwalificatiesessie, waarbij de eerste vijf rijen van de startgrid worden bepaald door middel van een enkele ronde voor de snelste tien deelnemers uit de reguliere kwalificatie, wordt dit format ook volgend jaar in september voortgezet.

Nieuw voor de editie van 2026 is de introductie van een extra CR Track Day op de woensdag voorafgaand aan het raceweekend.

Dit betekent dat coureurs en teams op woensdag 2 september en donderdag 3 september twee volledige testdagen tot hun beschikking hebben, voorafgaand aan de officiële trainingen en kwalificatie.

Op vrijdag 4 september worden de vrije trainingen gehouden, samen met drie kwalificatiesessies, waaruit de totale tijden worden berekend en de teams met de tien beste tijden doorgaan naar de shoot-out-sessie met één ronde. Later die avond biedt de nachttraining de mogelijkheid om in het donker te rijden, wat van cruciaal belang is.

De twaalf uur durende Michelin 992 Endurance Cup-race, die opnieuw live online te volgen is op Creventic Motorsports TV, begint zoals het er nu uitziet om 09.45 uur lokale tijd in België en eindigt om 21.45 uur.

Tijdens de tweede editie van het evenement in september, exclusief voor Porsche 911 GT3 Cup (992) auto's, bleef het team 48 LOSCH MOTORSPORT by BLACK FALCON ongeslagen na een tweede opeenvolgende overwinning op die van 2024.

De race van 2025 op Spa-Francorchamps bracht zeer professionele teams en coureurs uit de hele wereld samen, met in totaal 22 nationaliteiten en teams uit maar liefst tien landen.

Wat betreft activiteiten buiten de baan zet Creventic zijn belangrijke samenwerking voort met Porsche Club Spa-Francorchamps en Vierenzestig.nl voor de zeer populaire Porsche Paddock Rendezvous op het binnenterrein – een integraal onderdeel van de algehele sfeer en ervaring van het evenement.

De inschrijving voor de Michelin 992 Endurance Cup van volgend jaar is nu geopend! Neem hier contact op met organisator Creventic https://www.992-endurance-cup.com/register-now

David Vink – Event Manager, Creventic:

"We zijn verheugd om aan te kondigen dat de Michelin 992 Endurance Cup in 2026 voor de derde keer plaatsvindt op Spa-Francorchamps. Het evenement is uitgegroeid tot een echt hoogtepunt op de endurance-racekalender en we kunnen niet wachten om de actie zich weer te zien ontvouwen. Bovendien zijn we ook enthousiast over de terugkeer van de Porsche Paddock Rendezvous, die een hoogtepunt zal zijn en fans en teams de kans biedt om contact te leggen en te genieten van de volledige ervaring van Porsche-activiteiten op het circuit."