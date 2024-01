De volledig elektrische Porsche Macan maakt zijn debuut donderdag 25 januari in Singapore.

Wij schreven al eerder over de nieuwe volledige elektrische Porsche Macan. Maar nu is het dan eindelijk zover en maakt de Elektrische Macan zijn entree.

Deze wereldpremière

De wereldpremière van de elektrische Porsche Macan is op 25 januari 2024 om 12,30 uur live te volgen op newsroom.porsche.com

Uiteraard kan je de opname van de wereldpremière ook op een later tijdstip bekijken.

De onthulling schermvullend kijken op Porsche NewsTV

Vice President Style Porsche Micheal Mauer

Kort voor de wereldpremière van de nieuwe volledige elektrische Porsche Macan bespreekt Michael Mauer de uitdagingen die kwamen kijken bij het vernieuwen van het vertrouwde ontwerp van deze succesvolle SUV. “De nieuwe Macan is het eerste model dat we binnen een bestaande, modellijn elektrificeren.”

De overstap van de verbrandingsmotor naar een volledig elektrische aandrijflijn in de Macan vormde een uitdaging voor het Style Porsche-team, maar bood ook nieuwe kansen. “De technische vereisten van de auto zijn altijd fundamenteel,” vervolgt Mauer.” De elektrische aandrijflijn biedt nieuwe vormen van flexibiliteit, maar brengt ook uitdagingen met zich mee: Het verwijderen van het motorblok stelt ons in staat om de kenmerkende vorm van de voorklep te verbeteren. Tegelijkertijd is de batterij nog steeds een relatief groot onderdeel dat veel ruimte vraagt en de bepalende verhouding tussen breedte en hoogte zou kunnen verstoren. Natuurlijk speelt aerodynamica een grote rol in het rijbereik van een elektrische sportwagen.” Het succes van de nauwe samenwerking tussen ontwerpers en aerodynamica-engineers van Porsche blijkt uit één cijfer: met een cw-waarde van 0,25 is de elektrische Macan een van de meest gestroomlijnde SUV’s op de markt.

Over het algemeen heeft Porsche besloten om zijn elektrische modellen niet rigoureus af te laten wijken van zijn sportwagens met een verbrandingsmotor, legt Mauer uit. “Porsche blijft Porsche – zelfs een elektrische Porsche is een sportauto binnen zijn segment.” Het volledige interview met hoofdontwerper Michael Mauer is hier na te lezen

Laat ons weten wat je vindt van de onthulling en de Elektrische Porsche Macan.