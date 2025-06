24h Nürburgring: Manthey-Porsche verliest overwinning achter groene tafel, podium Hartog, klassezege Coronel met Porsche op biobrandstof

Een week na de 24 Uur van Le Mans stond met de 53e editie van de ADAC Ravenol 24h Nürburgring alweer het volgende grote evenement op het programma. Porsche was uiteraard goed vertegenwoordigd: 53 van de 136 ingeschreven auto’s waren 911’s of Caymans. Vierenzestig.nl trotseerde de hitte in de Eifel.

De vroegere Mercedes-sportdirecteur Norbert Haug betitelde de 24-uursrace op de Nürburgring ooit als “Kirmesveranstaltung”, hoewel hij er zelf ooit tweede werd met een Opel Manta en ook afgelopen weekeinde weer aanwezig was. Ja, de vergelijking met Le Mans gaat mank, want daar zijn de budgetten vele malen hoger, de uitstraling vele malen groter en ook de organisatie een stuk strakker. Op de Nürburgring is het allemaal een beetje anders: zes auto’s staan bij elkaar in een pitbox, de paddock is tot de laatste centimeter gevuld en ook als bezoeker kom je veel dichterbij de actie. Waar je in Le Mans chique hospitality-units hebt, is het hier vaak bier en Bratwurst. Het is allemaal wat losser en gemoedelijker, al ligt ook hier het niveau aan de top enorm hoog en zijn de belangen, niet in de laatste plaats ook financieel, aanzienlijk.

De GT3-klassse, op de Nürburgring aangeduid als SP9, is in de 24-uursrace in de Eifel de hoogste categorie, met 27 ingeschreven auto’s voor de wedstrijd van dit jaar. In totaal zeven Porsche 911 GT3 R’s stonden er op de lijst, maar de auto van het team Scherer Sport PHX werd teruggetrokken na een zware crash van Laurens Vanthoor in de Top Qualifying op vrijdag. “De zwaarste crash die ik ooit gehad heb, ik ben blij dat ik er heelhuids uit gekomen ben”, aldus de Belg naderhand.

Met Loek Hartog bij het Italiaanse Dinamic Motorsport, Roelof Bruins bij Hankook Competition, Daan Pijl (internationaal rijdend onder de naam ‘Daan Arrow’) bij Black Falcon en Morris Schuring bij Falken Competition hadden vier Porsches in de topklasse elk een Nederlandse rijder in de bezetting. Daarbij reden ze alle vier ook nog eens met een ander bandenmerk: Bruins en Schuring uiteraard met respectievelijk Hankook en Falken, Pijl met Michelin en Hartog met Pirelli. De races op de Nürburgring behoren nog tot de weinige wedstrijden in Europa waar de bandenkeuze vrij is, wat een extra aspect aan de competitie toevoegt.

In de kwalificatie was de Fransman Kévin Estre met de “Grello”-Porsche van het team Manthey de snelste. Ook in de race voerde de geelgroene Porsche met het startnummer 911, die Estre deelde met de Turk Ayhancan Güven en de Oostenrijker Thomas Preining, gedurende het overgrote deel het veld aan. De enige auto die er serieus in de buurt kwam, was de BMW M4 van Rowe Racing, de enige BMW in de topklasse. Tot twee keer toe wist de BMW, eerst met Raffaele Marciello en later met Augusto Farfus als rijder, het gat naar de leidende Manthey-Porsche dicht te rijden.

Op zondagochtend kwam het voor Estre in de Porsche, met een steeds dichterbij komende Marciello achter zich, tot een incident dat nog grote gevolgen zou hebben. Estre vond een Aston Martin uit de langzamere GT4-klasse voor zich, die al meerdere malen de blauwe vlag had gekregen als teken dat er een snellere auto achter hem kwam. De Aston Martin leek in de bochtenreeks die bekend staat als ‘miss-hit-miss’ naar links uit te wijken en zo de lijn voor de Porsche vrij te maken, stuurde echter onverwacht naar rechts toen Estre er voorbij wilde. Daarbij kwam het tot een aanrijding, waarop de Aston Martin links van de baan raakte en op zijn dak rolde. De rijder kon ongedeerd uitstappen, maar Estre kreeg van de wedstrijdleiding een straf van 100 seconden opgelegd. Ook een protest van het Manthey-team werd afgewezen. Zo werd de Manthey-Porsche weliswaar als eerste afgevlagd, maar ging de Rowe-BMW met de overwinning aan de haal. Een teleurstellend einde voor het Manthey-team, dat door velen ook als onterecht beoordeeld werd.

Achter de Manthey-Porsche eindigde de Dinamic-911 met Loek Hartog, Matteo Cairoli, Bastian Buus en Joel Sturm als derde, nadat de Abt-Lamborghini in de slotfase met een technisch defect was uitgevallen. Voor het Italiaanse Porsche-team, dat door Pirelli ondersteund werd, was het podiumsucces een onverwacht sterk resultaat. De Hankook-Porsche van Roelof Bruins werd negende algemeen en vierde in de SP9-Pro-Am-subklasse, ook een prima prestatie. Daan Pijl en zijn teamgenoten met de Black Falcon-Porsche werden met ruime achterstand 14e in de klasse, de auto van Morris Schuring viel op zondagochtend uit met een technisch defect.

In de Porsche 911 Cup-klasse lagen Tom Coronel, Jan Jaap van Roon, Paul Meijer en Rudy van Buren met de auto van Max Kruse Racing lange tijd op podiumkoers, maar meerdere straffen voor Van Roon vanwege overtredingen van gele vlaggen en code-60’s kostte het team alle kansen op een goede klassering. Daarop werd besloten de race niet voort te zetten. “Verder rijden kost alleen maar onnodig geld en levert niets op. We zijn hier niet als veldvulling”, zei Tom Coronel. Voor Porsche-routinier Patrick Huisman, die de 24-uursrace reed met een 911 Cup van het team RPM van Lucas Moesgen uit het Duitse Goch, was er wel succes in de vorm van de vijfde plaats algemeen in de Porsche-klasse en de tweede plaats in de Pro-Am-subcategorie.

Tom Coronel was ingeschreven op twee auto’s, want naast de reguliere Cup-Porsche reed hij ook een andere Cup-911 van Max Kruse Racing, die reed op E20-biobrandstof. Met deze auto, die hij deelde met de Duitsers Marcel en Dominik Fugel en Moritz Oestreich, won Coronel de klasse. “Afgezien van de brandstof, een aangepast onderstel met veren van Eibach en dempers van Bilstein en speciale, duurzame remblokken van Pagid Racing die minder snel slijten, is het een volledig standaard-Cup-Porsche”, vertelde teambaas Benjamin Leuchter. “De auto reed prima, volledig probleemloos, en op het rechte stuk een kilometer of tien harder”, stelde Tom Coronel vast.

In diezelfde klasse reed ook Marco van Ramshorst, in het dagelijks leven Renaultdealer in Nijkerk, maar ook al jarenlang als coureur actief op de Nürburgring. Hij kwam uit met een Porsche 911 Cup op biobrandstof van het team Four Motors van de Duitse rapper Smudo, die zelf ook reed, onder de naam Michael Schmidt. De andere rijders in het team waren Michelle Halder en Ralf-Peter Bonk. Dit viertal werd derde in de klasse met de Porsche onder het startnummer 320.

In totaal werden er gedurende de vier dagen van het evenement 280.000 bezoekers geteld, een record. Hoewel er dus wel wat vraagtekens kunnen worden gezet bij de beslissingen van de wedstrijdleiding kon het talrijk aanwezige publiek wel genieten van een onderhoudend autosportspektakel, al moest de race op zaterdagavond voor ruim twee uur worden onderbroken omdat de stroom rondom het pitgebouw was uitgevallen. Ook dat zijn dingen die kunnen gebeuren. “Kirmesveranstaltung”? Misschien. Maar een kermis is op zijn tijd ook best leuk.

Foto’s: ADAC Nordrhein/Gruppe C, Porsche, Rebocar/R. de Boer