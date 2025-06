Met René de Boer achter de schermen op het mediapark

Zoals je inmiddels hebt begrepen is René de Boer voor vierenzestig afgereisd naar Le Mans en is aanwezig op het het Circuit de la Sarthe. René laat ons vanuit Frankrijk mee genieten van ins and out op en rond de 24 uur van Le Mans.

Maar hoe en waar is de pers/media nu ondergebracht tijdens deze dagen? Vandaag geeft René een kijkje achter de schermen met deze video hoe en waar hij is ondergebracht op het circuit.

René zijn andere video bijdragen gemist of nog eens terug kijken? Dat kan....

