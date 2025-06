One-off project als eerbetoon aan de 'Count Rossi 917' 50 jaar geleden.

Eenmalige Raceborn opdracht ontworpen voor en genoemd naar Roger S. Penske

Maakte zijn debuut op 6 juni 2025 op de openbare weg. Samen met de "Count Rossi 917" in de omgeving van Le Mans

Drievoudig Le Mans winnaar Timo Bernhard bestuurde de 963 RPS

Gebaseerd op de 963 racewagen, met een uniek Sonderwunsch-led ontwerp geïnspireerd op de Porsche 917, die 50 jaar geleden voor het eerst op de weg kwam- een uniek carrosserie ontwerp en interieur

Le Mans

Terwijl Porsche zich voorbereid op de 24 uur van Le Mans, is een nauwe verwant onthuld, 963 RPS genaamd. Een extreme one-off, gebaseerd op de winnende auto van het IMSA en het WEC kampioenschap. Het ontwerp van de racewagen volgt de lijnen van een heel speciale 917 van 50 jaar geleden. De 963 RPS debuteerde 6 juni 2025 op de wegen vlak bij het Circuit de la Sarthe. Naast de auto die de inspiratiebron was voor haar creatie.

Samenwerking

Het resultaat van de samenwerking van een team van Porsche AG, Porsche Penske Motorsport en Porsche North America. De initialen van Autosportlegende Roger Penske vormen de naam van de eenmalig racewagen. De 963 RSP is gebaseerd op de verbazingwekkende 917 en een gedurfde race die een halve eeuw geleden plaatsvond.

Een bijzondere reis

In april 1975, maakte een 917 (chassisnummer 30), de meest vooruitstrevende endurance raceauto, een bijzondere reis. Niet op het circuit, maar op de openbare weg. Zij reed van de fabriek in Zuffenhausen naar Parijs. Achter het stuur de mysterieuze eigenaar, die zo min mogelijk wijzigingen aan de auto eiste, die tot op vandaag nog steeds in Frankrijk verblijft en rondrijdt.

"Wat als?"

"Dit begon echt al een "wat als?" aldus Timo Resch de President en CEO van Porsche North America, die het oorspronkelijke idee bedacht. "Een gepassioneerd project door een kleine groep enthousiastelingen bij Penske en Porsche, die een 963 voor ogen hadden die zo dicht mogelijk in de buurt kwam van de 'Count Rossi 917'. Hoewel er maar één rondrijdt was de 917 waarover het gaat een volbloed raceauto. Deze benadering hebben we ook aangehouden bij de 963 RSP. Gemaakt van de mooiste materialen van de hoogst verkrijgbare kwaliteit, maar onderhuids een volbloed racewagen"

Wijzigingen

De 963 RSP heeft wel aanzienlijke wijzigingen ten opzichte van de auto waarop hij is gebaseerd. Zijn de deelnemende racewagens in verschillende kleuren gewrapt, de 963 RSP is de allereerste raceauto van deze soort die is gespoten. Een enorme uitdaging door de samenstelling van de koolstofvezel en Kevlar® carrosserie die ultradun is om gewicht te besparen. Als een subtiele verwijzing naar de 'Count Rossi' 917, is de 963 RSP uitgevoerd in Martini Silver met een uniek aangepaste carrosserie en een op maat gemaakt interieur van bruin leer en Alcantara, geïnspireerd op de bekledingskeuzes die Graaf Rossi 50 jaar geleden maakte. Voor haar debuut op de wegen rond Le Mans, zijn mechanische en elektronische instellingen geconfigureerd. Zoals een hogere bodemvrijheid en zachtere schokdemping en verlichting die geschikt is voor de openbare weg. Deze veranderingen zorgen er samen met de aangepaste carrosserie die de wielopeningen bedekt, de Michelin regenbanden en het toepassen van een claxon voor dat de auto voldoet aan de wegenwetregelgeving in Frankrijk en een kentekenplaat krijgt.

Timo Bernhard

"Dit was een belevenis die ik mijn hele leven niet vergeet", zegt Timo Bernhard, die tijdens het debuut achter het stuur zat van de 963 RSP. "Op de openbare weg rijden met een 917 naast me. Het voelde onwerkelijk. De auto reed perfect. Ze voelde vriendelijker en vergevingsgezinder aan dan de normale 963 en daarbij heel speciaal en veel comfortabeler, vooral omdat ik niet al mijn veiligheidsmateriaal nodig had.”

Roger Penske

"We hebben een fantastische samenwerking met Porsche vanaf 1972. De Porsche 917/30 was een van de beste periodes in de geschiedenis van Team Penske, met talloze overwinningen en kampioenschappen, en het closed-course snelheidsrecord behaald door Mark Donohue in 1975" zegt Roger Penske, voorzitter van Penske Corporation. "Met zo'n bijzondere samenwerking die tot op de dag van nu voortduurt, vonden we het tijd om de meest opwindende auto te maken die we ons konden voorstellen. Net als de 917 wilde ik dat deze auto authentiek zou zijn aan het origineel met zo min mogelijk aanpassingen. Eenmaal begonnen aan dit project, bleken de verschillen van twee generaties tussen de twee raceauto's een grote uitdaging. Hieruit is toch een auto uit voortgekomen die niets van zijn scherpte heeft verloren en zowel op het circuit als op de weg opwindend is.”

Het kloppend hart van de 963

De 963 wordt aangedreven door een 4,6 liter twin turbo V8, met een vermogen van ongeveer 680 pk (501 kW) en vindt zijn oorsprong in het RS Spyder Race programma door Penske, waarmee alle titels werden behaald in het LMP2 klassement van de America Le Mans programma van 2006-2008. De motor werd vergroot van 3,4 naar 4,6 liter en werd vervolgens toegepast in de gelimiteerde productieversie van de 918 Spyder, die in 2013 debuteerde. De platte krukas en korte slag van de motor zorgen voor een laag montagepunt, wat bijdraagt ​​aan een geoptimaliseerd zwaartepunt. In de 918 Spyder werd een atmosferische motor toegepast. Bij de 963 is de motor voorzien van twee turbo's van de Nederlandse fabrikant Van der Lee. Deze turbo's genereren een zeer gematigde turbodruk en zijn aan de warme zijde van de motor gemonteerd, waardoor de gasrespons wordt geoptimaliseerd. In totaal worden ongeveer 80 procent van de motorcomponenten in de 963 gedeeld met de 918 Spyder, die al was ontworpen om samen te werken met een hybride systeem.

De gestandaardiseerde componenten van het elektrische boostsysteem worden geleverd door Bosch (motor-generatorunit, elektronica en software) en Williams Advanced Engineering (hoogspanningsaccu). De motor-generatorunit (MGU), die verantwoordelijk is voor de vermogensafgifte en de recuperatie tijdens het remmen op de achteras, werkt in directe interactie met de sequentiële zevenversnellingsbak van Xtrac. De MGU bevindt zich in de koppelingsbehuizing tussen de verbrandingsmotor en de versnellingsbak.

Het volledige elektrische systeem van de hybride levert tot 800 volt. De uniforme accu heeft een energiecapaciteit van 1,35 kWh, die op elk moment tijdens acceleratie kan worden ingezet. Een vermogen van 30 tot 50 kW is beschikbaar in korte pieken, maar dit verandert niets aan het totale vermogen van de aandrijflijn. Wanneer de stuwkracht van de MGU toeneemt, neemt het vermogen van de verbrandingsmotor, die meer dan 8.000 tpm kan bereiken (afhankelijk van de Blow out Preventer), automatisch af.

Kan je de 963 RSP in het echt bekijken?

De 963 RSP is te zien tijdens de 24 uur van Le Mans en gaat daarna terug naar het Porsche Museum in Stuttgart. In juli verschijnt zij naast de 917 bij het Goodwood Festival of Speed.

Foto's video's: Porsche AG, Jurgen Tap, René de Boer, Alain Feld