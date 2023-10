64 toegangskaarten voor Porsche Paddock op circuit Assen 2023

Vierenzestig Porsche Portal zal samen met onze vrienden van Porsche Vrienden Nederland weer bij op Paddock Porsche 2023 aanwezig zijn. Porsche Paddock vindt plaats op 29 oktober van 09:00 tot 18:00 op TT-Circuit Assen: Honderden Porsche-liefhebbers en -eigenaren komen dan samen voor één van de grootste Porsche evenementen van Nederland. Op Paddock Porsche kan je genieten van honderden Porsche ’s uiteenlopend van de 356 tot de nieuwste 992 en alles wat daar tussen zit.

Dit jaar is er weer de mogelijkheid via 64 / Porsche vrienden Nederland een gratis toegangskaart aan te vragen voor Porsche Paddock 2023. Zoals het er nu uitziet hebben we ook weer een eigen gedeelte waar we samen met Porsche Vrienden Nederland zullen staan op Porsche Paddock.

Kaarten via onderstaande link

Link: Porsche paddock kaart

meer informatie over het evenement via Porsche Paddock

vragen aan Vierenzestig Porsche Portal, via evenementen@vierenzestig.nl