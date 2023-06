Porsche viert 60 jaar Porsche 911 tijdens de Historic Grand Prix op Zandvoort

Voor mij is het misschien wel het Nederlandse evenement van het jaar. De Historic Grand Prix op Zandvoort.

Zoals elk jaar is Porsche aanwezig op de Historic Grand Prix. De Historic Grand Prix vierde dit jaar die dit 75 Year Racing History. Ook Porsche heeft elke editie een ander thema. Dit jaar was het 60 jaar Porsche 911 en dat werd door Porsche Nederland groots en geheel in stijl gevierd in het Porsche paviljoen. Zelfs de locatie, binnenzijde Tarzanbocht, was geweldig. Binnen vond je een bijzondere 60 jaar 911 line up. Speciaal voor deze gelegenheid waren er enkele iconische modellen vanuit het Porsche Museum in Stuttgart gehaald. De evolutie van 60 jaar 911 werd zichtbaar gemaakt met onder meer een 911 T (F-model), een 911 Turbo (G-model), een 911 Targa ‘Rijkspolitie’ (type 964) en een 911 Speedster (type 991). De nieuwe 911 Dakar (992) en Porsche 935 ‘Baby’, de 953 Paris-Dakar woestijnracer, de 911 GT1 en diverse Cup- en RS-modellen waren ook van de partij.

Porsche paviljoen

De ontvangst in het Porsche paviljoen was zoals altijd erg vriendelijk, en ik zou bijna zeggen het voelde vertrouwd. Maar dat ligt er waarschijnlijk aan dat ik probeer er elk jaar bij te zijn. En dat was ik dit jaar dan ook weer. Net zoals mijn collega’s van 64 Porsche Portal Jos Berkien (op de vrijdag), en Paul Ammerlaan (op de zondag). Terug naar de ontvangst….. of nog beter terug naar de aankomst bij het circuit. Na de pijlen en de aanwijzingen te hebben gevolgd naar de VIP Parking, werden we daar begroet door personeel van Porsche. En het leuke is, meteen een bekend gezicht. De Porsches werden op bouwjaar ingedeeld en kregen zo een plek toegewezen. De VIP behandeling begon al op de parking, niets lopen van de parking naar het paviljoen, want er stond vervoer klaar in de vorm van een “golfkar”. Deze reden trouwens de hele dag heen en weer. Even wachtte als je iets uit de auto wilde halen of er iets in moest leggen was geen probleem. Echt een top service! Een compliment aan deze mannen die er toch maar de hele dag stonden en de gasten heen en weer reden en onvermoeibaar leken te zijn. Thanks mannen.

Terug naar de dames en heren van de ontvangst die ons hartelijk welkom heetten. Na de naam controle mochten wij onze VIP passen in ontvangst nemen en werd er vriendelijk gewezen op de Porsche zonnecrème. Met het hete zomerse weer en felle zon, absoluut een aanrader deze te gebruiken. En eerlijk… ik word altijd blij van deze aandacht en dit soort Porsche items. En ja, ik heb er een extra genomen voor de collectie. Verder stonden er volop flesjes water, maar ook leuke pepermuntdoosjes met het Porsche logo erop (er lag zoveel dat ik zeker nog wat dingen vergeten ben te vermelden). Even over de Porsche VIP toegangskaart/pas; de VIP pas is een echte aanrader. Je krijg naast de toegang tot het circuit/historic Grand Prix, ook toegang tot de Porsche VIP lounge, waar je in de watten wordt gelegd met drankjes, hapjes en tevens vanaf een buitenterras direct uitkijkt op de Tarzanbocht. De historische Porsches en race bolides rijden bijna langs je tafel op het buitenterras. Dus mijn tip, bestel volgende jaar jouw VIP pas tijdig (want ze zijn relatief snel uitverkocht) via de Porsche24 app voor een werkelijk goed verzorgde en ongelofelijke dag.

Maar er was natuurlijk meer te zien en te doen in het paviljoen. Zo was er voor de kleine Porsche fans een knutselhoek. Waar goed gebruik van werd gemaakt. en niet alleen door de kleintjes… ik heb daar ook wat “grotere” jongens en meisjes ijverig zien knutselen. En de Porsche shop was er ook weer bij! Ik kon mij maar moeilijk beheersen of eigenlijk kon ik mij helemaal niet beheersen… na nog geen drie minuten binnen te zijn had ik al een 75 jaar Porsche poloshirt, 75 jaar Porsche cap en de 75 jaar Porsche mok gekocht ….. ja er was nog veel meer mooi te koop. Met het idee ik kijk straks nog wel even bleef het bij deze drie collectors items (dat was toch een knap stukje zelfbeheersing). Verder kon jeop de foto met de Porsche 911 Parijs Dakar 953. De foto kreeg je meteen mee. Zo’n kans op een leuk souvenir laat je niet aan je voorbij gaan …

Verder stonden de bij jou welbekende TAGHeuer en GASSAN er natuurlijk ook met een een schitterende collectie aan horloges en sieraden. Deze twee hoofdsponsors mogen natuurlijk niet ontbreken in het Porsche paviljoen.

Legends signeersessie

Onze eigen voormalige Porsche hoofddesigner Harm Lagaaij en coureur en Le Mans winnaar Gijs van Lennep, hielden een signeersessie waar iedereen op de door Porsche ter beschikking gestelde posters door beide legendes hun handtekeningen kon laten zetten. Sommigen gingen een stukje verder, zoals onze eigen Jos Berkien. Jos heeft het model van de Porsche 911 Gijs van Lennep editie (64/René de Boer ging samen met coureur Loek Hartog bij Gijs op bezoek en schreef een mooi artikel over deze special edition 911) door Gijs laten signeren. Onvermoeibaar signeerden deze legendes tijdens de signeersessie honderden posters. Even op de foto was ook geen enkel probleem, en voor iedereen werd even tijd genomen. Ook tijdens het weekend zijn ze altijd benaderbaar en aanspreekbaar. Ik gebruik het woord niet snel maar voor mij zijn beide heren helden.

Parade

Naast de expositie/lineup 60 jaar Porsche 911 werd er elke dag een parade gereden over het CM.Com Circuit Zandvoort. En het het was zeker niet dat er rustig aan werd gedaan door de coureurs die deze geweldige 911’s mochten rijden. Ook Gijs van Lennep en Harm Lagaaij reden, net zoals bijvoorbeeld Ad Geerts, mede-eigenaar Porsche Groep Zuid) en Joost Rumpa, General Manager PLPC Retail Leusden (Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini). De coureurs wisselden elke dag.

De stemming was opperbest op het circuit. De bezoekers waren talrijk, al was het op de vrijdag wat rustiger liet Jos mij weten. Maar de zaterdag en zondag waren goed bezocht. Op de vrijdag was ook René de Boer op het circuit. Dit keer niet direct voor 64 maar voor Autosport.nl artikel over deze HGP schreef en een tweede artikel over de F1 op Zandvoort. Maar hij René is niet René als hij niet toch iets bijdraagt (foto’s).

Er waren meer dan genoeg Foodtrucks en kraampjes, maar ook een podium waar een live band speelde. Verder waren de aanwezige raceteams heel vriendelijk en bereid om je vragen te beantwoorden, of gewoon even een praatje te maken. Dat gebeurde dan wel vaak in het Duits of Engels, want de teams zijn internationaal. En deze verscheidenheid zag je ook terug in de diverse klassen, merken, categorieën en leeftijden van de racewagens. Het vermelden waard is dat ook de Daf club stond er met een stand.

Ik wil naast Circuit Zandvoort, de organisatie Historic Grand Prix en Porsche Pon Nederland, ook graag even de mensen langs de baan in de pitsstraat, de brandweer, Med, racecontol, marshalls, het team van de course car, safetycar, beveiliging, het media center (die mij een pershesje gaf met het nr 64) en sanitair verzorgsters (en natuurlijk iedereen die ik nu vergeet te noemen) in het zonnetje zetten. Veel van deze mensen zijn vrijwilligers die er in hun vrije tijd staan. Dames en heren; het was weer top geregeld en verzorgd. Bedankt!

Foto-impressie

Foto’s; Jos Berkien, Nicole Lazotta, René de Boer, Alain Feld, Paul Ammerlaan.

Video; Alain Feld