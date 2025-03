Porsche completeert succes in Florida

De twee grote Amerikaanse lange-afstandsklassiekers, de Rolex 24 At Daytona en de Mobil 1 12 Hours of Sebring, worden samen wel aangeduid als de “36 Hours of Florida”. Beide races in hetzelfde jaar winnen is een bijzondere prestatie. Porsche-coureurs Laurens Vanthoor, Felipe Nasr en Nick Tandy realiseerden dit feit, de auto’s van het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport eindigden zelfs als eerste en tweede en bovendien won een Porsche 911 de GTD-Pro-klasse in Sebring.

Het seizoen in het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship begint gelijk met de twee langste races van het jaar, beide in Florida. In Daytona wordt een etmaal lang geracet, in Sebring een half etmaal, maar vanwege de moordende baan op het voormalige militaire vliegveld – de betonnen platen op het rechte stuk dateren nog uit de Tweede Wereldoorlog – is de race in Sebring voor zowel de coureurs als het materiaal een stuk zwaarder dan die in Daytona.

Het Porsche-fabrieksteam Porsche Penske Motorsport was na het succes in Daytona ook in Sebring met dezelfde bezetting aanwezig. Mathieu Jaminet, Matt Campbell en Kévin Estre reden met de Porsche 963 onder het nummer 6, Daytona-winnaars Felipe Nasr, Nick Tandy en Laurens Vanthoor kwamen in actie met de Porsche met startnummer 7. Daarnaast waren er twee Porsches van klantenteams: Proton Competition met Neel Jani, Tristan Vautier en Nico Pino en JDC Miller MotorSports met onze landgenoot Tijmen van der Helm, Gianmaria Bruni en Porsche-fabrieksrijder Nico Müller.

Al in de trainingen in Sebring werd duidelijk dat de Porsche 963 van Porsche Penske Motorsport er goed bij zaten. Weliswaar was Dries Vanthoor , broer van Porsche-fabrieksrijder Laurens, namens BMW, net als eind januari in Daytona de snelste rijder in de kwalificatie en behaalde daarmee de pole-position, maar met de volledige tweede startrij, gridposities drie en vier, had Porsche Penske Motorsport ook een prima uitgangspositie. Bovendien was er de wetenschap in het achterhoofd dat de startpositie in een lange-afstandsrace niet doorslaggevend is: vanwege de duur van de race zijn er voldoende strategische mogelijkheden om in de loop van de wedstrijd plaatsen te winnen.

In de beginfase van de race werd duidelijk dat de Porsches en de Acura’s de snelste auto’s in het veld waren. De van pole gestarte nummer 24-BMW kreeg al in het eerste uur een ‘drive-through-penalty’, omdat Dries Vanthoor bij de start van de race al voor het passeren van de startlijn van zijn startrij was afgeweken. Ook de Whelen-Cadillac reed voorin mee en had langere tijd de leiding in handen, maar in het zesde uur kwam Nasr in de nummer 7-Porsche aan de leiding, nadat hij eerder de tweede plaats had overgenomen van Renger van der Zande in de Acura toen onzer landgenoot naar binnen moest voor een ‘drive-through’, omdat een van de teamleden een wiel niet had vastgehouden tijdens een pitstop.





In de tweede helft van de race ging de strijd voornamelijk tussen de Whelen-Action Express-Cadillac met Jack Aitken, Earl Bamber en Fredrik Vesti, de Acura van Van der Zande, Yelloly en Palou en de beide Porsches. Met nog twee uur te gaan passeerde Nasr in de nummer 7-Porsche Vesti in de Cadillac en nam daarmee definitief de leiding over. Vervolgens veroverde Jaminet in de nummer 6-Porsche de tweede plaats ten koste van Bamber, die Vesti in de Cadillac had afgelost. Later verloor Bamber ook de derde plaats aan Nick Yelloly in de Acura, die met een snellere laatste pitstop niet alleen de Whelen-Cadillac, maar ook de nummer 25-BMW wist te verschalken.

Tandy reed vervolgens de overwinning naar huis, waarmee hij de tiende rijder in de geschiedenis werd die de ‘triple crown’ van het lange-afstandsracen met overwinningen in Daytona, Sebring en Le Mans op zijn naam schreef. Ook heeft Tandy nu de ‘big six’ gewonnen: de 24-uursraces van Daytona, de Nürburgring, Le Mans en Spa-Francorchamps, plus Sebring en Petit Le Mans. Laurens Vanthoor behaalde ook zijn lang verwachte eerste overwinning in Sebring. Voor Porsche was het de 19e zege in de Amerikaanse klassieker en de eerste sinds 2008, toen Timo Bernhard, Romain Dumas en Emmanuel Collard met de RS Spyder uit de nominaal zwakkere LMP2-klasse de voltallige concurrentie versloeg. Achter de winnende Porsche van Vanthoor, Tandy en Nasr eindigde de nummer 6-Porsche van Mathieu Jaminet, Matt Campbell en Kévin Estre op de tweede plaats, waarmee ze het succes van het Porsche Penske Motorsport-team completeerden. De Proton-Porsche met Neel Jani, Tristan Vautier en Nico Pino eindigde als zesde, deJDC Miller-Porsche met Tijmen van der Helm, Gianmaria Bruni en Nico Müller werd als achtste geklasseerd.

“Felicitaties aan het hele team voor een loepzuivere prestatie”, zei hoofd Porsche Motorsport Thomas Laudenbach. “De 12-uursrace heeft de intense strijd opgeleverd die was verwacht. Rijders, monteurs en engineers, iedereen heeft vandaag een absoluut foutloze job gedaan. Beter kan bijna niet.” Ook Urs Kuratle, hoofd fabriekssport LMDh, was zeer enthousiast: “Na Daytona nu de overwinning in Sebring! Dat was een van de allerbeste races voor ons, absoluut foutloos. Ik ben dolgelukkig, Alle rijders en het hele team hebben een enorm sterke job gedaan: pitstops, strategie, auto: alles liep perfect!” Jonathan Diuguid, directeur van Porsche Penske Motorsport, verklaarde: “Na twaalf uur lagen onze beide auto’s slechts twee seconden uit elkaar. Dat laat zien dat bij ons alles prima en optimaal liep. Vooral bij koelere temperuren in het donker konden we een sterk tempo laten zien. Samen met een aantal andere teamleden was ik er in 2008 bij de dusver laatste overwinning van Porsche in Sebring al bij. Nu weer samen helemaal bovenaan te staan, is fantastisch!”

Ook in de GTD-Pro-klasse was er succes voor Porsche. In een humoristische verwijzing naar de in Daytona opgelopen schade was de voorkant van de AO Racing-Porsche in de GTD-Pro-klasse nu uitgevoerd met slotjes op de tanden van dinosaurus ‘Rexy’. De aanpassing bracht het team blijkbaar geluk, want nadat Laurin Heinrich aan het eind van het voorlaatste uur na een intens duel Max Hesse in de nummer 48-Paul Miller Racing-BMW had weten te passeren, reed Heinrich in de Porsche vervolgens de klassezege naar huis. De Duitser deelde het succes met Klaus Bachler en Alessio Picariello. Voor AO Racing, vorig jaar kampioen in de klasse, was het de eerste GT-overwinning in een van de grote klassiekers. Na de twee lange races in Florida wordt het seizoen in de IMSA-serie medio april voortgezet met de 100-minuten-race op het stratencircuit van Long Beach in Californië.