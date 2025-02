Twee bestuursleden op weg naar de uitgang

Met twee leden van de raad van bestuur van Porsche AG, Lutz Meschke, plaatsvervangend bestuursvoorzitter en verantwoordelijk voor financiën en IT (links), en Detlev von Platen, verantwoordelijk voor verkoop en marketing (rechts), zal worden gesproken over een voortijdig vertrek. Dat werd afgelopen zaterdag bekendgemaakt, zoals dat bij een beursgenoteerde onderneming moet.

Officieel heet het in de verklaring van Porsche dat de raad van commissarissen de voorzitter van de raad de opdracht heeft gegeven, met de betrokken bestuursleden gesprekken over een vervroegd vertrek met wederzijdse instemming te voeren. Bij de voorzitter van de raad van commissarissen gaat het om Dr. Wolfgang Porsche.

Meschke werd in 2009 opgenomen in de raad van bestuur van Porsche en is sinds 2015 de plaatsvervangend voorzitter van dit gremium, onder bestuursvoorzitter Oliver Blume. Hij kwam vorig voorjaar negatief in het nieuws omdat een in 2014 door hem in Going bij Kitzbühel in Tirol gebouwd chalet een vrije-tijdswoonruimte bleek te zijn, wat volgens de Oostenrijkse wetgeving niet is toegestaan. Meschke laat ook een huis in het mondaine Kitzbühel bouwen. De stad Kitzbühel sloot vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst met Porsche voor een bedrag van rond de 200.000 euro op jaarbasis.

Von Platen, die eerder zeven jaar lang aan het hoofd stond van Porsche Cars North America en daarvoor Porsche Frankrijk leidde, werd in 2015 benoemd tot bestuurslid van Porsche. Een mogelijk vertrek van von Platen zou te maken kunnen hebben met de stagnerende afzet van elektrisch aangedreven Porsches. Dat steeds minder mensen een Taycan willen hebben, is natuurlijk niet direct aan hem toe te schrijven, maar als lid van de raad van bestuur voor verkoop is hij wel eindverantwoordelijk.