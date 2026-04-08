Alle liefhebbers van het merk PORSCHE kunnen elkaar het aankomend weekend ontmoeten op het mooiste circuit ter wereld; SPA-FRANCORCHAMPS op 11 en 12 april 2026, tijdens de 23e editie van de PORSCHE CLUB FRANCORCHAMPS DAYS .

Met vrienden en familie zal jij zeker ook genieten van de Ardenne Bleue streek, een belangrijke toeristische trekpleister in de Belgische Ardennen.

Ben je een beginnend bestuurder? Geavanceerd? Een expert? In alle veiligheid en zonder enige competitiegedachte zijn er voor jou een aantal rijsessies op het circuit gepland, aan het stuur van jouw Porsche en in je eigen tempo.

De liefhebber, aan het stuur van zijn eigen Porsche, kan deelnemen aan de toeristische rally. En als fan: in de parade op zondag, in het familie-uurtje op zaterdag (vrij rijden op het circuit, in een zeer gecontroleerd tempo. Ook wel parade rijden genoemd), in het concours d'élégance...

De bezoeker, die droomt van het Porsche universum, zal in de paddocks in vervoering worden gebracht door het ritme van de het circuit, het bezoek aan het commerciële dorp (lifestyle, vintage, collectie...), de tentoonstellingen van uitzonderlijke Porsches. En niet te vergeten de mogelijkheid om de talrijke Belgische en internationale piloten van vroeger en nu tegen het lijf te lopen.

Voor iedereen, en naar gelang van zijn wensen, staan catering en aangepaste accommodatie op het programma van dit aankomend (feest)weekend.

Informatie en inschrijving zijn beschikbaar op de website:

