Dit weekend Kever Winterfestijn Rosmalen. Ga jij met ons op familiebezoek?

Aanstaande zaterdag en zondag (4 en 5 januari) is het in en om Autotron Rosmalen een komen en gaan van allerlei luchtgekoelde automobielen. Het Kever Winterfestijn vindt dan weer plaats op deze mooie locatie. Autotron Rosmalen is waar de liefhebbers van luchtgekoelde Volkswagens dit weekend uit alle windrichtingen naar toe komen. Ja, ook wij van Vierenzestig gaan natuurlijk op familiebezoek bij onze luchtgekoelde verwanten (zondag). De kans dat je daar een 914 of een andere luchtgekoelde Porsche binnen of buiten tegen zal komen is groot. Net als de vorige edities is er deze editie ook weer een Kever die je kunt winnen! Wil je kans maken en er daadwerkelijk met de Kever vandoor gaan? Dan kun je voor €1 een lot kopen! Hoe meer loten je koopt des te groter de korting wordt. Deze actie is in samenwerking met Keverland. De kever wordt op zondag 5 januari om 16:00 verloot bij het podium. Om de prijs in ontvangst te nemen, is het noodzakelijk dat u fysiek aanwezig bent op het moment van de trekking én het juiste lotnummer fysiek kunt aantonen.

Als liefhebber kan je snuffelden tussen de modelauto’s, onderdelen, brochures en andere snuisterijen. Er liggen vaak ook boeken over Porsches en er zijn veel Porsche modelautootjes, wat het alleen maar nog leuker maakt.

Natuurlijk staan er hoofdzakelijk veel heel veel Kevers in allerlei uitvoeringen. Glimmend of juist ratlook. Aangepast of standaard. Ja, er staat dit keer zeker weer een geweldige mix aan luchtgekoelde auto’s. En zoals ik al aangaf niet alleen Kevers. Is het de moeite waard? Ik denk van wel, want ook de stemming en sfeer is altijd top. Dus heb je het weekend niets te doen en heb je tijd? Dan op naar Rosmalen

Foto’s: vierenzestig.nl, 402 automotive events