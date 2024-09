Voorbeschouwing Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport

Aanstaande zaterdag wordt op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen de eerste editie van de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport verreden, een 12-uursrace uitsluitend voor Porsches van het type 911 GT3 Cup (generatie 992). Het spektakel van 30 Porsches, elk goed voor 510 pk, en dat een half etmaal lang op een van de mooiste circuits ter wereld, is voor liefhebbers natuurlijk iets om naar uit te kijken! Als mediapartner van het evenement blikt Vierenzestig vooruit op de race, met speciale aandacht voor Nederlandse en Belgische deelnemers.

Met Red Camel-Jordans.nl, Team GP Elite, Bas Koeten Racing, Hans Weijs Motorsport en JW Raceservice staan er maar liefst vijf Nederlandse teams op de inschrijflijst voor de race. Red Camel-Jordans.nl behoort al jaren tot de reguliere deelnemers die strijden om de ereplaatsen in de 992-Cup-klasse van de 24H Series. Team GP Elite behoeft na de vele successen in de internationale Porsche-merkencompetities geen nadere introductie. Bas Koeten Racing beschikt over een ruime ervaring in lange-afstandsraces met de meest uiteenlopende auto’s. Hans Weijs Motorsport, onder andere bekend uit de Porsche Carrera Cup Benelux, neemt in Francorchamps deel onder de vlag van Tierra Outdoor Racing by HWM, terwijl JW Raceservice ook met succes in de diverse Porsche-competities in de Benelux actief is.

Voor Red Camel-Jordans.nl, als enige Nederlandse team actief in de Pro-klassse, komen vader Ivo Breukers en zijn beide zoons Rik en Luc in actie. Rik Breukers is onder andere tweevoudig klassewinnaar in de 24 Uur van Daytona. Het familietrio wordt versterkt door de Zwitser Fabian Danz. Voor Team GP Elite, ingeschreven in de Am-klasse, rijden vader en zoon Peter en Koen Munnichs plus Wouter Boerekamps, die vorige maand voorin meestreed als gastrijder in de Porsche Carrera Cup Benelux en ook tijdens de Supercup-races op Zandvoort en Monza in de top tien eindigde. Bas Koeten Racing treedt als enige team met slechts twee rijders aan, te weten Marcel van Berlo en Bart van Helden, met wie het team in de Am-klasse uitkomt. De vermelding van Tierra Outdoor in de teamnaam bij Hans Weijs Motorsport verwijst al naar de deelname van bedrijfseigenaar Ralph Poppelaars als rijder, samen met Jop Rappange en teambaas Hans Weijs jr. zelf. Dit team start in de Pro-Am-klasse. Voor JW Raceservice tenslotte, ook in Pro-Am, rijden de Chinezen Ling Kang en Lu Zhiwei, Liu Kaishun uit Hongkong en Yao Liangbo uit Macau.

Nederlandse rijders zijn ook bij andere teams te vinden. Tweevoudig Porsche Supercup-kampioen en all-round-coureur Jeroen Bleekemolen vond te elfder ure onderdak bij het Belgische team Mühlner Racing, waar hij een combinatie vormt met de Est Martin Rump en de Duitser Fabio Grosse. Tom Coronel, Paul Meijer en Jan Jaap van Roon rijden voor Max Kruse Racing, het team van de voormalig international van het Duitse voetbalelftal, samen met de Duitse toerwagenspecialist Benjamin Leuchter. Bij het eveneens Duitse team Black Falcon, meervoudig winnaar van de 24-uursraces op de Nürburgring en in Dubai, rijdt onder anderen Loek Hartog, vorig jaar kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux en momenteel riant leider in de tussenstand van de Porsche Carrera Cup North America. Deze inschrijving, onder de vlag van Black Falcon Team 48 Losch en daarmee ondersteund door de Luxemburgse Porsche-importeur Losch, zou met ‘platina’-rijder Christopher Mies en de beide ‘zilver’-rijders Tobias Müller en Noah Nagelsdiek, beide succesvol in de Porsche-klasse op de Nordschleife, wel eens een van de sterkste bezettingen kunnen hebben.

Bij het Belgische Speed Lover van André van Hoof rijden vader en zoon Jean-Pierre en Jaxon Verhoeven. De twee Nederlanders rijden samen met de Belg Kurt Hensen en komen uit in de Am-klasse. Ook Sacha Norden, reguliere deelnemer aan de Porsche Carrera Cup Benelux, vond voor de 12-uursrace in de Ardennen onderdak bij een Belgisch team, te weten Belgium Racing van de familie Derdaele. Samen met Dylan Derdaele en Jan Lauryssen vormt hij een sterk trio in de Pro-Am-klasse.

Belgische rijders en teams

Ook aan Belgische deelnemers bepaald geen gebrek. De teams Speed Lover en Belgium Racing noemden we al. Speed Lover zet nog een tweede 911 in de Am-klasse in voor Wim Meulders, Rik Renmans en Gilles Renmans, Belgium Racing brengt een tweede Pro-Am-auto aan de start met Michael Cool, Ghislain Cordeel en Kobe de Breucker. Voor Mühlner Motorsport is het evenement een thuisrace, want het team van Bernhard Mühlner heeft zijn thuisbasis in Francorchamps, vlak bij het circuit. We noemden al de Pro-auto met onder anderen Jeroen Bleekemolen, de Pro-Am-auto is met de Canadees Parker Thompson, racewinnaar in de Carrera Cup North America, en de Amerikanen Jared Thomas, Anthony McIntosh en Glenn McGee goed bezet. McIntosh en McGee rijden ook in de Am-Porsche van het team, samen met Ryan Yardley en Tyler Hoffman. NGT Racing is als Belgisch team ook een vaste waarde in de Carrera Cup Benelux en heeft een Pro-Am-auto voor de Belgen Gilles Verleyen, Guillaume Mondron en Mathieu Détry plus Stanislav Minsky ingeschreven.

Ook Duitse teams laten zich niet onbetuigd. We noemden al Black Falcon, dat naast de auto met Loek Hartog ook een Pro-Am-Porsche met de Duitse routiniers Christopher Mies en Mike Stursberg, de Turk Mustafa Mehmet Kaya en de Italiaan Gabriele Piana inzet. De tweede auto van Max Kruse Racing wordt bestuurd door Benjamin Leuchter, de broers Dominik en Marcel Fugel en Nico Otto. HRT Performance zet ook twee auto’s in, een onder de vlag van Toro Racing voor Eric en Dennis Zang en Adam Christodoulou in Pro-Am en een onder de vlag van de Qatar Motor and Motorcycle Federation voor Abdulla Ali Al Khelaifi, Ghanim Al Ali, Ibrahim Al Abdulghani en de Duitser Julian Hanses. KKrämer Racing kennen we vooral van de lange-afstandsraces op de Nordschleife, in Francorchamps rijdt Karsten Krämer zelf met Michele di Martino, Fidel Leib en Marlon Menden in de Am-categorie.

Geen Creventic-race zonder MRS GT Racing, dus is het team van Karsten Molitor er ook in de Ardennen bij. Twee Am-auto’s rijden met elk vier Brazilianen, respectievelijk Marcos Vinicius Neves, Rouman Ziemkiewicz, Edoard Menossi en Carlos Vidigal Renaux, en Francisco Horta, Lucas Salles, Nelson Monteiro en Marcio Mauro. De derde MRS-auto rijdt in de Pro-Am-klasse en kent met Therese Lahlouh, Madeline Stewart, Alex Sedgwick en Nicolas Romano ook een internationale bezetting. Team Laptime-Performance neemt met de Amerikanen Reinhold Krahn, Adrian Comstock, Thomas Merrill en Charlee Hayes deel aan de Am-klasse. Het laatste Duitse team wordt onder de vlag van Porsche Track Experience gerund door Manthey Racing en omvat rijders Joel Monegro, Campbell Nunn, Jukka Honkavuori en Constantin Dressler.

Uit Frankrijk komt Ancel Motors by Porsche Lorient in de Am-klasse met rijders Frédéric Ancel, Franck Dezoteux en Pascal Gibon. Ook onder Franse vlag, maar gerund door het Luxemburgse Duwo Racing, bekend uit de Carrera Cup Benelux, rijdt SebLajoux Racing by Duwo Racing met Sébastien Lajoux, Stéphane Perrin, Laurent Misbach en de uit de Porsche Mobil 1 Supercup bekende Mathys Jaubert. Twee Oostenrijkse teams completeren het veld. Allereerst Neuhoffer Rennsport, met een Pro-auto voor Felix Neuhofer, Alfred en Robert Renauer en Martin Ragginger, en met die bezetting een serieuze kanshebber voor de eindzege, en een Am-auto voor Eric en Henry Kwong en Dylan Yip uit Hongkong en Bao Jinlong uit China. Elfer Motorhome rondt de inschrijving af met een Oostenrijks kwartet, bestaande uit Leo Pichler, Kevin Raith, Andreas Höfler en Peter Eibisberger, uitkomend in de Am-klasse.

Programma op vrijdag en zaterdag

De activiteiten op de baan beginnen op vrijdag met twee optionele ‘track day’-sessies, van 10.00-11.55 uur en van 13.40-15.35 uur. De officiële vrije training wordt verreden van 16.35 tot 18.05 uur, gevolgd door de kwalificatie in drie manches van elk een kwartier tussen 19.05 en 20.05 uur. Aansluitend is er dan nog een avondtraining van 21.05 tot 21.50 uur. Op zaterdag nemen de auto’s vanaf 9.00 uur hun posities in voor de startopstelling, de race start om 9.45 uur en eindigt om 21.45 uur, met aansluitend de prijsuitreiking.

Naast de actie op de baan is er ook in de paddock genoeg te ontdekken. Er is, in samenwerking met de Porsche Club Francorchamps, een “Cars & Coffee” waarbij enkele honderden Porsches verwacht worden, met de meest uiteenlopende auto’s die gerangschikt op type in de paddock worden geparkeerd en waarbij in samenwerking met Vierenzestig een “Best of Show”-prijs wordt uitgereikt. In de ‘Grand Marquee’ in de paddock en in de open lucht op ‘Paddock Rouge’ zijn er diverse exposanten met Porsches en aan Porsche gerelateerde artikelen, van kunstobjecten tot onderdelen en van hoogwaardige accessoires tot collectors’ items.

Toegangskaarten voor de vrijdag kosten 10 Euro, dagkaarten voor de zaterdag kosten 17,50 Euro inclusief (voor wie op tijd is) toegang tot de startopstelling voorafgaand aan de race. Weekendkaarten inclusief startopstelling zijn verkrijgbaar voor 22,50 Euro. Deelname aan de “Cars & Coffee”, uitsluitend met een Porsche, inclusief Porsche-parkeerplaats in de paddock en een kop koffie, kost 32,50 Euro voor een auto en bestuurder. Voor passagiers is een extra dagkaart nodig.