Wereldpremière van de Porsche 911 hybride

De allereerste Porsche 911 met een hybride aandrijflijn voor op de openbare weg zal binnenkort gepresenteerd worden. Nadat de ontwikkeling en een uitvoerig testprogramma succesvol zijn afgerond is de nieuwe Porsche 911 hybride klaar voor serieproductie.



Bij de Porsche puristen zal het ongetwijfeld op weerstand stoten. Maar voortgang en innovaties zijn nu eenmaal niet op te houden. Na de overgang naar de luchtgekoeld 911 naar watergekoelde 911 is er nu het 911 hybride tijdperk toch echt aangebroken. Persoonlijk denk ik dat de 911 hybride wel een paar jaar eerder haar entree had mogen maken. Want dit is niet de eerste keer in het 61-jarig bestaan van de Porsche 911 dat er een hybride aandrijflijn is toegepast in een 911. Maar nu dan ook “eindelijk” in een 911 voor op de openbare weg. Zoals Frank Moser, verantwoordelijk voor de modelreeksen 911 en 718 zegt “deze innovatie maakt de 911 nog dynamischer”.

Vijf miljoen kilometers getest

Moser vervolgt: “De nieuwe 911 hybride is overal ter wereld onder alle omstandigheden getest. Van vrieskou tot extreme warmte, zoals tijdens de laatste testfase in Dubai. Uitdagende bergwegen, waarbij de techniek maximaal belast werd, werden afgewisseld met stapvoets rijden door drukbevolkte stedelijke gebieden. De 911 heeft zelfs de moeilijkste omstandigheden glansrijk doorstaan. In totaal zijn meer dan vijf miljoen testkilometers afgelegd.”

Nürburgring Nordschleife

Testen en tunen op de Nürburgring Nordschleife heeft altijd een bijzondere betekenis gehad tijdens de ontwikkeling van de 911. Tijdens de prestatietests legde Porsche-merkambassadeur Jörg Bergmeister een ronde op het circuit af in 7:16.934 minuten – 8,7 seconden sneller dan de overeenkomstige versie van het voorgaande 911-model. De testauto was uitgerust met standaard wegbanden, plus de aerokit met een vaste achtervleugel die al in meerdere modelgeneraties als optie verkrijgbaar was en die zorgt voor meer neerwaartse druk bij hoge snelheden.

Bergmeister zegt; “De nieuwe 911 is aanzienlijk sneller op het circuit. De auto heeft meer grip, aanzienlijk meer vermogen en de snelle gaspedaalrespons van de hybride aandrijflijn is een groot voordeel.”



Presentatie nieuwe Porsche 911 later deze maand

De uitzending van de wereldpremière van de nieuwe Porsche 911 begint op dinsdag 28 mei om 15.00 uur Nederlandse tijd. Een livestream is beschikbaar op de internationale Porsche Newsroom (https://newsroom.porsche.com).