Porsche Nederland presenteert Tour of Legends 2024 – Back to the Roots. Wij reden deze Porsche24 Member tour natuurlijk graag mee in de (ver)nieuw(d)e Porsche Taycan Cross 4 Turismo.

Tour of Legends

Dankzij Tour of Legends ontdekten al veel Porsche rijders de afgelopen jaren de mooiste wegen van Nederland en omringende landen. Wat misschien enkelen van jullie niet weten is dat deze Tour of legends een Porsche24 members evenement is. Inschrijven voor de Tour of Legends is kosteloos via de Porsche24 app. Ja, Porsche Nederland beloond het rijden door deze Porsche24 members-evenementen te organiseren. Want een Porsche is er om mee te rijden en vooral om van te genieten.

Tour of Legends 2024 – Back to the Roots

In 2021 begon Porsche Nederland al de campagne Tour of Legends. In 2024 slaat de campagne onder de noemer Back to the Roots zijn vleugels verder uit met speciaal door Porsche Nederland samengestelde routes naar Gmünd (Oostenrijk), Stuttgart en Leipzig (Duitsland) en Le Mans (Frankrijk).

Het begon allemaal met die iconische schets in een garage in Gmünd, en al kort daarna werd al de eerste Porsche naar Nederland gehaald. In 1949 werd Pon’s Automobielhandel namelijk de eerste importeur van het toen nog jonge merk Porsche dat één jaar eerder was opgericht. Dit jaar bestaat Porsche Nederland dan ook 75 jaar. Het 75 jarig jubileum wordt gevierd met alle Porsche liefhebbers en die mogen een route kosteloos downloaden. Iedereen kan zo het Porsche gevoel en de historie beleven tijdens het rijden van de legendarische route naar Stuttgart. De overige routes Back to the Roots Gmünd, Leipzig en Le Mans zijn exclusief beschikbaar voor 356 Porsche eigenaren.

Het zijn vier prachtige routes die garant staan voor maximaal rijplezier en je brengen naar de oorsprong van Porsche, en je leiden je over de mooiste wegen door prachtige landschappen met veel Porsche-geschiedenis met locaties die bepalend zijn geweest in de 75-jarige historie van Porsche Nederland.

Gmünd is de plek waar het voor Porsche allemaal begon. Een kleine plaats, die in de geschiedenis een grote rol speelt. In Stuttgart, waar nog altijd het Porsche hoofdkantoor gevestigd is, worden de sportauto’s van morgen bedacht. De hypermoderne fabriek in Leipzig is de plek waar Porsche de sportwagen opnieuw uitvindt. Tijdens de legendarische 24-uursrace van Le Mans test Porsche als succesvolste merk al sinds 1950 zijn uitvindingen en baanbrekende innovaties. Alle reden dus om deze vier locaties verder te ontdekken.

Vind de geheime locatie

Iedereen die zich had ingeschreven via de Porsche24 app kreeg zaterdag 4 mei precies om 0900 uur een melding:

Goedemorgen,

“Vandaag is het de dag om de geheime locatie te vinden. Wij wensen u veel succes en plezier met het ontcijferen van de hints. Lukt het u om de geheime locatie te vinden?”

Het coördinaat. Los de hints op en vul de cijfers in op de kruisjes (x) van het coordinaat:xx.xxxxxx, x.xxxxxxx De hints. Hint 1 Voor de eerste hint gebruiken we de Romeinse cijfers. Ontrafel de Romeinse cijfers en ontdek de eerste drie getallen van het coördinaat.

DXVIII



Hint 2 Welke drie cijfers staan er op het Christophorus Magazine welke drie jaar geleden is uitgebracht als tweede nummer van dat jaar?



Hint 3 De volgende drie cijfers ontrafelt u door deze morsecode te kraken:▀ ▀ ▀ ▀ ▀• • • ▀ ▀• • • • •



Hint 4 Wat is de actieradius van een Taycan Turbo GT met Weissach pack gemeten volgens WLTP? De actieradius bestaat uit drie cijfers.



Hint 5 Voor de vijfde hint moet u het ROT5-geheimschrift gebruiken om de volgende twee cijfers te vervangen:80



Hint 6 Het is een jubileumjaar voor Porsche Nederland. Het is alweer geruime tijd geleden dat de eerste Porsche naar Nederland werd geïmporteerd. Hoeveel jaar bestaat Porsche Nederland dit jaar?

Hiermee verkrijgt u de laatste twee cijfers van het coördinaat.



Los de hints op en vul de cijfers in op de kruisjes (x) van het coordinaat: xx.xxxxxx, x.xxxxxxxTot 14.30 uur is het mogelijk om u te melden bij het extractiepunt en de box kan tot 16.00 uur worden opgehaald. Op het extractiepunt ontvangt u een bol-pijl route naar de geheime locatie (ongeveer 45 minuten rijden) waar u de Tour of Legends box ophaalt.Met vriendelijke groet,Porsche Nederland

En met deze mededeling begon ook meteen de tour. En eerlijk gezegd was het een erg leuke opgave die mijn zoon en mij veel plezier gaaf. Nu was het even puzzelen met de actieradius van een Taycan Turbo GT met Weissach Pack gemeten volgens WLTP. Wat bij ons resulteerde dat we in een weiland zouden eindigen hahaha… Nu reden we wel een Taycan Cross 4 met Gravel mode maar dit kon toch niet de bedoeling zijn … Maar na wat zoeken naar de correcte actieradius kwamen we nu wel uit bij de “juiste” start locatie, Blauwe Sluis Moeke Mooren in Appeltern. Instappen en gaan. Gelukkig werd het tijdens de heenrit steeds wat mooier weer. Onderweg hebben we nog even de Taycan aan de snellader gehangen, want de vernieuwde Taycan kan nog sneller laden en heeft tevens ook een groter bereik gekregen. Maar daarover binnenkort meer.

Start

Bij Moeke Mooren de start locatie aangekomen was er de gelegenheid om nog even binnen wat te nuttigen of meteen van start te gaan. Wij hadden afgesproken met een Belgische equipe, bestaande uit Danny en Sabrina en stonden al op ons te wachten. Na een vriendelijk welkomst woord van het Porsche team aan de startlijn kregen we een routeboekje en twee flesjes water aangeboden en kregen wij het “start signaal”. De route maakt gebruik van het vertrouwde bol-pijl systeem. Wie kent het niet… en als je er niet mee vertrouwd bent is het echt geen probleem en heb je het zo onder de knie.

De route verliep door ons mooie typisch Nederlands landschap. Over dijken tussen de weilanden en de diverse dorpen. De Een erg goed te rijden maar ook mooie afwisselende route die zo’n 45 minuten lang was. De aanwijzingen met het “bolletje-pijltje” systeem waren duidelijk en foutloos. Al miste wij zelf dan wel een weggetje waarvan we dacht dat het een oprit/eigenweg was.

De eind locatie was verassend…. we kregen van de organisatie de aanwijzing om door een poort een bedrijven terrein op te rijden. Dit bleek het bedrijf Inspyrium te zijn. Een aantal heel grote hallen en heel veel verschillende soorten bomen en struiken met kluiten die blijkbaar klaar stonden voor transport. Terwijl een mega grote vorkheftruck voorbij kwam gevlogen keken wij elkaar aan en vroegen ons af waar we wij terecht gekomen waren. Wat blijkt is dat Inspyrium de groenste evenement locatie is van Nederland is. Bij binnenkomst in een van deze hallen kreeg elk equipe een Tour of Legends “Back to the Roots” box. Verder mocht elk equipe een van vier thema posters uitkiezen, Gmünd, Leipzig, Stuttgart of Le Mans. Ook was er de mogelijk om op de foto te gaan voor een geweldig mooie Porsche 356 speedster. De foto werd meteen voor je afgedrukt, zodat je deze meteen mee kon nemen. Een digitale versie kon je met een QR code downloaden. Binnen stonden naast de 356 ook nog een 911, een Cayenne en de nieuwe Panamera. Die laatste trok vooral aandacht vanwege de demonstratie van het nieuwe active ride suspension systeem. De Porsche shop was ook aanwezig en ik ging net als vele andere met wat leuks naar huis. Ook voor de innerlijke mens was erg goed gezorgd. Koffie of cappuccino met daarnaast wat lekkers of een glas fris of wijn waren er naast de diverse heerlijke hapjes verkrijgbaar. En wat natuurlijk niet uitblijft als er zoveel gepassioneerde Porscherijders bij elkaar komen, is dat je bijna vanzelf kennis maakt met elkaar. Je komt al snel in gesprek over de gereden tour en natuurlijk over de Porsche die je rijdt. De tijd vloog deze dag echt voorbij. Mijn zoon en ik hebben een onvergetelijk mooie dag gehad. En andere deelnemers die ik sprak waren stuk voor stuk erg enthousiast over deze Porsche24 Member Tour of Legends.

Tour of Legends 2024 voor Porsche eigenaren én Porsche liefhebbers

Op de website tour.porsche.nl kunnen zowel Porsche rijders als Porsche liefhebbers meer informatie over Tour of Legends vinden en zijn de routes met enkele klikken aan te vragen. Na registratie zijn de digitale routeboekjes direct te downloaden. Dit kan uitsluitend tot 28 juni 2024.

Nog geen Porsche24 app?

Nog geen Porsche24 member Ik zou zeggen meteen downloaden dan. Want het is echt de moeite waard. Nog geen Porsche24 app? Dat is geen probleem want download deze dan gemakkelijk hier Iphone of Android

Elke route van Back to the Roots is met zorg uitgezet en heeft een eigen routeboekje dat gidst, informeert en inspireert. Een uitgebreide historie van alle in Nederland geleverde Porsche modellen zet het 75-jarig jubileum van Porsche Nederland extra kracht bij. Daarnaast zijn de routes voorzien van prachtige fotografie van iconische Porsche modellen die passen bij iedere eindbestemming. De routes maken gebruik van het bol-pijl systeem, een beproefde doch eenvoudige methode van routegeleiding die de bijrijder een actieve rol geeft gedurende de rit. Zo kan samen worden genoten van het rijplezier. De lengte van de routes varieert van drie tot zes rijdagen, exclusief het terugrijden naar Nederland. Op iedere route zijn pitstops geselecteerd, van lunch- en dinerlocaties tot bezienswaardigheden en hotels. Uiteraard ontbreken laadpunten voor elektrische modellen niet.