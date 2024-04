Ook tiende Porsche Collectors’ Day weer een groot succes

Dit jaar was het alweer de tiende internationale Porsche Collectors Day. Dit geweldige evenement van de Porsche Model Club Europe, onder leiding van Henk Koop, en Porsche Classic Center Gelderland van Mark Wegh is inmiddels uitgegroeid tot ‘s werelds grootste overdekte Porsche-ruilbeurs en -tentoonstelling op meer dan 2.000 vierkante meter, met 500 meter aan tafels en 110 standhouders. Het aanbod omvat Porsche-modelauto’s in schalen tussen 1:8 en 1:220, aangevuld met Porsche-memorabilia, zoals boeken, posters, tijdschriften, brochures, kunst, design, gadgets, accessoires, reclameartikelen, telefoonkaarten, postzegels, speldjes, onderdelen en nog veel meer. De meer dan 3.600 aanwezigen kwamen niet alleen uit Europese landen als Duitsland, België, Zwitserland, Oosterrijk, Italië, Spanje, Zweden, om er maar een aantal te noemen, maar ook uit landen buiten Europa, zoals Cuba, Chili, Koeweit, Libanon en de VS.

Een van de bezoekers met een lange aanreisroute is Billy Karam, die opnieuw de reis vanuit Libanon gemaakt had. De verzamelaar, die met zijn 50.000 miniaturen, honderden diorama’s en naar verluidt de grootste collectie postzegels met auto’s erop in de wereld meerdere vermeldingen in het Guiness Book of World Records heeft, ontmoetten we ook bij eerdere gelegenheden al in Heteren (zie hier ons artikel uit 2019)

Gezien de situatie in het Midden-Oosten, met de Iraanse aanval op Israël in de nacht voorafgaand aan de zondag waarop de Collectors’ Day plaatsvond, was het voor Karam wel even spannend. “Op het moment is de luchthaven gesloten”, zegt hij als we hem spreken. “Maar mijn terugvlucht is voor dinsdag gepland, ik hoop dat we dan weer normaal kunnen vliegen.” Over vliegen gesproken: hoe doet hij dat eigenlijk met zijn gekochte modellen? “Daar zorgt Mark Wegh gelukkig voor”, lacht hij. “Mark is zo vriendelijk geweest om aan te bieden dat hij het transport regelt. Wat ik koop, mag ik tijdens de beurs tussentijds parkeren in Marks kantoor.” Dat daar op het bureau al een aardige selectie staat, zal weinig verbazing wekken…

Van minder ver, namelijk uit het Vlaamse As, komt Danny Marting. Zelf gepassioneerd verzamelaar van autosportboeken en -miniaturen is hij ook met grote regelmaat te vinden als aanbieder op beurzen in Nederland, België en Frankrijk. “Vorige week nog in Le Mans, daarvoor in Gent, eerder in Woluwe, waar ik altijd ben, net als in Houten”, somt hij op. In Heteren is hij voor de eerste keer van de partij. “Ik wilde altijd al een keer een Porsche-beurs doen, maar tot nu toe kwam het er niet van. Nu is het dus gelukt.” Marting is zeer onder de indruk van de opzet: “Ongelooflijk! We hoeven als aanbieders niets te betalen, wat al uniek is, en dan krijgen we ook nog eens een prima verzorgd lunchpakket, er is koffie, parkeren is goed geregeld, echt geweldig”, geeft hij duidelijk blijk van zijn enthousiasme. “Ik ben ook al veel bekenden tegengekomen”, meldt hij, “en heb ook al aardig wat verkocht.”

Leon Zijlmans is enthousiast verzamelaar van autodocumentatie, naast de bekende verkoopbrochures vooral reclamekaarten met auto’s erop, waarover hij ook al een aantal boeken publiceerde, onder andere een boek met Porsche-kaarten, toen het merk 60 jaar bestond. “Ik heb hier ook weer wat gevonden, maar het zoeken blijft net zo leuk als het vinden”, lacht hij. Brochures zijn echter een uitstervend fenomeen, want net als de meeste andere autofabrikanten laat ook Porsche de laatste jaren geen brochures meer drukken. Alleen in China verschijnen er nog nieuwe catalogi, die een aanbieder op de beurs ook op zijn tafel heeft liggen. Met de verdwenen beschikbaarheid van nieuw drukwerk vreest Zijlmans ook voor de toekomst van de verzamelhobby: “Een verzameling begint doorgaans met folders die je bij een dealer krijgt. Dan worden mensen enthousiast en gaan dan in sommige gevallen op zoek naar andere folders, waarvoor ze dan soms ook geld uitgeven. Zo ontstaat een collectie, maar als dat begin er niet meer is, waar moet het dan vandaan komen? Niemand begint met oude folders…”

Een van de standhouders waarvan Vierenzestig-hoofdredacteur Alain Feld blij was, hem in het Porsche Gelderland Classic Center te zien, is Neunelly Models. Ik volg de eigenaar Kay al een tijd op zijn zeer populaire Instagram account met een kleine 50.000 volgers. Waar hij zijn Porsche modellen in erg leuke video’s presenteert. Dat Kay een grote passie heeft voor Porsche zie je dan ook terug in zijn video’s. En natuurlijk rijdt hij zelf ook Porsche en niet alleen op de openbare weg, maar daar over binnenkort meer…

Kay is een modelbouwer uit Duitsland die hoogwaardige custom-made Porschemodellen bouwt. De grotere custom-made modellen voor zijn (wereldwijde) klanten zijn nou niet echt goedkoop te noemen. Maar ondanks de prijs is er een wachtlijst. En eerlijk is eerlijk, dan heb je ook wat. Ik durf het Porsche-kunst te noemen. En ondanks dat een op maat gebouwd Neunelly-model al snel duizenden euro’s kan kosten, verkoopt Kay ook betaalbare Porsche modellen van 1:18.

Eerlijk gezegd waren we verbaasd dat dit model er nog stond en natuurlijk was deze snel door ons gekocht. Dankzij vriend René (werkt bij PCG) die een fijne stift uit zijn locker had gehaald, kon Gijs een mooie tekst en handtekening op Paul zijn Porsche 917 ‘Kurzheck’ zetten. Trots met een smile van oor tot oor bedankte Paul Gijs, die het op zijn beurt geweldig vond dat we deze 917 met startnummer 22 hadden gevonden.

Wat mooi is van deze Porsche Collectors‘ Day, is dat het een jaarlijkse dag is waar je als vrienden en bekenden elkaar zeker tegen komt, maar ook gelijktijdig nieuwe vriendschappen kunnen onstaan met gelijkgestemden.

Nieuw was de mogelijkheid om poffertjes, een puntzak friet of een snack te kopen. In de grote aangrenzende tent was de gelegenheid aan een van de vele tafels te nuttigen.

Voor de jeugd ligt de aantrekkingskracht meer in het ‘spotten’ van spannende sportwagens op ware grootte, waartoe ook de Porsche Collectors’ Day volop mogelijkheden biedt. Al bij de rotonde naast McDonald’s bij de ingang van het industrieterrein in Heteren hebben zich meerdere jongeren verzameld met telefoons en camera’s in de aanslag om mooie Porsches vast te leggen, en ook de parkeergelegenheden in de ruime omgeving van het Porsche Centrum Gelderland zijn een geliefd jachtterrein. “Wow, een GT3 RS”, “Kijk hier, een GT4”, “Daar, een Touring!” Zomaar wat kreten die meerdere malen te horen zijn. Maar ook andere merken trekken de aandacht: een oranje-goudkleurige Subaru Impreza, een blauwe Audi RS 3 met goudkleurige BBS-wielen en een zwarte Audi R8. Die laatste is de favoriet van Kolja, een elfjarige sportwagenfan die samen met vriend Johannes en diens vader vanuit Duitsland is aangereisd. “Al die Porsches zijn natuurlijk ook mooi, maar de Audi R8 is voor mij de allermooiste auto die er bestaat. Zo één wil ik er later ook”, zegt hij.

Onze eigen Nederlandse autosportlegende Gijs van Lennep is ook aanwezig. Tijdens zijn ronde langs de stands kan iedereen met hem een praatje maken en krijgt een desgevraagd ook handtekening. Wat mij vooral opvalt tijdens de handtekeningsessie is de enorme bewondering die buitenlandse bezoekers hebben voor Gijs van Lennep. Alleen al het feit dat ze met hem op de foto mogen, is een onvergetelijk hoogtepunt voor ze. Ik mag dat wel, deze vorm van respect en bewondering die wij Nederlanders soms een beetje missen. De zoon van Kay van @Neunellymodels Paul herkende Gijs van Lennep en wilde ook graag zijn handtekening. Gelukkig wist ik een model te staan van Gijs van Lenneps Le Mans-winnende Porsche 917 ‘Kurzheck’ (1971). Helaas was het er maar één dus… een hele blije Paul.

Toch liever Porsche dan Audi is het voor Rüdiger Mayer, die achter een van de beurstafels staat om zijn vorig jaar verschenen boek “Back on Track” aan te prijzen. Zijn dialect verraadt zijn afkomst uit de buurt van Stuttgart. Hij combineert het weekeinde twee evenementen: “Gisteren was ik op Spa-Francorchamps tijdens een evenement van de Porsche Club Francorchamps, samen met Jürgen Barth, die daar echt een van de sterren was, en vandaag dus hier, want deze beurs wil ik niet missen!” Mayers boek, over vroegere Porsche-wedstrijdauto’s die, al dan niet na restauratie, ook nu nog, of weer, in actie komen, verscheen vorig jaar bij het gerenommeerde Motor Buch Verlag in het Duits, maar sinds heel kort is er een bijlage met een vertaling in het Nederlands beschikbaar, die is verzorgd door de Belg Tim Havermans, ook een bekende in Porsche-verzamelkringen. Binnenkort komen we op Vierenzestig.nl op deze uitgave terug.

Een leuke bijkomstigheid van deze Porsche Collectors’ Days is dat het naast de mogelijkheid van het bemachtigen van Porsche-verzamelobjecten, het inmiddels ook de jaarlijkse dag is geworden waar je Porsche-vrienden en -bekenden weer kunt tegenkomen, al dan niet met hun eigen stand. Voor enige standhouders gaat het in de eerste instantie helemaal niet om de verkoop, maar om het erbij zijn en de gezeligheid. En natuurlijk om zelf te snuffelen. Zoals Luuk Rengers elk jaar weer met een grote glimlach tegen mij zegt: “Ik heb dit jaar weer meer gekocht dan verkocht.” En ik weet nu al zeker dat het volgend jaar niet anders zal zijn. Net zoals ik elk jaar zeg… ik koop niets… echt helemaal niets. Dit jaar ging ik weer met drie “nietsen” naar huis. Maar misschien nog wel leuker is dat ook nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan met gelijkgestemden.

Op deze plaats dan ook een welgemeend woord van dank aan Mark Wegh en het volledige team van Porsche Centrum Gelderland/Porsche Classic Center Gelderland voor hun gastvrijheid, inzet en perfecte organisatie, waarmee ze duizenden mensen weer een geweldige dag hebben laten beleven!

Tekst: René de Boer, Alain Feld

Foto’s en video’s: Porsche Centrum Gelderland, René de Boer, Alain Feld, Nicole Lazotta, Neunelly models