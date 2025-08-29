Ultieme aandacht voor detail komt tot bloei in speciaal voor Nederland ontworpen Porsche 718 Cayman GT4 RS met Manthey Kit

Leusden, 25 augustus 2025

Porsche Nederland presenteert een zeer unieke Porsche 718 Cayman GT4 RS met Manthey Kit. Deze auto is exclusief voor ons land ontworpen en is ontsproten uit een nauwe samenwerking tussen de Nederlandse Porsche importeur en Porsche Exclusive Manufaktur. ‘De Tulp’ is uitgevoerd in de kleur Pasteloranje, als verwijzing naar de nationale racekleur. Hij is zowel aan de buitenkant als in het interieur te herkennen aan vele opvallende oranje accenten en de diverse logo’s van een tulp, de bloem die schoonheid en elegantie weerspiegelt en zo’n herkenbaar symbool is voor Nederland. De Manthey Kit voorziet de 500 pk sterke 718 Cayman GT4 RS van nóg betere prestaties, vooral op het circuit.

Inclusief Manthey Kit en Weissach Pakket

De sportieve 718 Cayman GT4 RS met Weissach Pakket fungeert als basis. Die is voorzien van een centraal geplaatste 4,0-liter zescilinder boxermotor met een vermogen van 386 kW/500 pk. De Manthey Kit omvat diverse aerodynamische elementen (zoals skirts, achtervleugel, diffuser, Gurney flap en aerodiscs) die bijdragen aan optimale prestaties. Ander opvallend detail: de louvres van de voorste wielkasten zijn eveneens uitgevoerd in carbon. Voor een geoptimaliseerde luchtstroom zijn drie louvres aangebracht, in tegenstelling tot de twee stuks bij een reguliere 718 Cayman GT4 RS.

Ook met andere aanpassingen focust de Manthey Kit op maximale (circuit)prestaties. Zo zorgt een speciaal voor circuitgebruik ontwikkelde instelling van de grote achtervleugel bij een snelheid van 200 km/u voor 169 kg aan neerwaartse druk. Vergeleken met de reguliere 718 Cayman GT4 RS is dat bijna een verdubbeling. Ook zijn een instelbare schroefsetophanging en stalen remleidingen eveneens inbegrepen. De titanium rolkooi, die onderdeel is van het Weissach Pakket, draagt daarnaast bij aan het hoge veiligheidsniveau. Recent heeft de 718 Cayman GT4 RS met Manthey Kit op de Nordschleife van de roemruchte Nürburgring een rondetijd van 7:03.121 minuten genoteerd. Daarmee is hij ruim 6 seconden sneller dan de reguliere 718 Cayman GT4 RS.

Exclusief maatwerk

De unieke 718 Cayman GT4 RS met Manthey Kit heeft vele bijzondere en herkenbare uitrustingskenmerken. Dat begint met de grotendeels in Pasteloranje uitvoerde carrosserie, een kleur uit het Paint to Sample programma van Porsche. De voorklep is uitgevoerd in zwart carbon, een standaard onderdeel van het Weissach Pakket. Bij dit unieke model zijn de NACA-luchtinlaten eveneens uitgevoerd in Pasteloranje, een typisch voorbeeld van het Porsche Sonderwunsch programma.

De Porsche aanduiding op de achterspoiler is ook uitgevoerd in Pasteloranje. De end plates dragen het Manthey logo in combinatie met een Nederlandse vlag als pinstripe. Beide details zijn op de blanke laklaag gespoten, een samenwerking tussen Manthey Racing en Porsche Sonderwunsch. De 20 inch gesmede magnesium velgen in zijdeglans zwart laten duidelijk zien dat ‘De Tulp’ racegenen heeft: ze hebben een centrale wielmoer met het RS logo in Pasteloranje en zijn voorzien van carbon aerodiscs met Pasteloranje ‘outlines’. Speciale tulplogo’s op de voorste wielkasten en op de verlichte carbon dorpellijsten ronden het individuele en sportieve karakter aan de buitenzijde af.

Het interieur van de bijzondere 718 Cayman GT4 RS met Manthey Kit is exclusief tot in detail. De volledige kuipstoelen zijn bekleed met een combinatie van zwart leer en race-tex. De biezen en het in de hoofdsteunen geborduurde tulplogo (beide in Pasteloranje) zorgen daarbij voor een bijzonder contrast. De treklussen voor het sluiten van de portieren zijn net als de 12-uurmarkering van het sportstuur en diverse stiksels eveneens uitgevoerd in oranje. Zelfs daar blijft het niet bij: ook de autosleutel en het bijbehorende etui zijn gepersonaliseerd met oranje stiksels en het tulplogo.

Samenwerken aan de ultieme Nederlandse Porsche

Om de auto volledig te voorzien van een opvallende Nederlandse tint deed Porsche Nederland een beroep op Porsche Exclusive Manufaktur, de afdeling van Porsche die gespecialiseerd is in het realiseren van individuele klantenwensen. Porsche Exclusive Manufaktur heeft een omvangrijk aanbod van originele opties waarmee klanten hun nieuwe Porsche vergaand kunnen personaliseren. Deze opties lopen uiteen van exterieurkleuren en bijzondere velgensets tot lederen bekleding met contrasterende stiksels en gekleurde veiligheidsgordels.

Voor individuele wensen die nóg verder gaan kunnen klanten bij Porsche Exclusive Manufaktur een beroep doen op Porsche Sonderwunsch. Hier zijn de mogelijkheden in principe onbeperkt; niet alleen voor nieuwe auto’s, maar ook voor klassiekers van Porsche. Bij Porsche Sonderwunsch is het bijvoorbeeld mogelijk om een auto te laten uitvoeren in de favoriete kleur van de eigenaar en daarbij te kiezen voor bijzondere materiaalcombinaties en -kleuren in het interieur. Indien gewenst zijn zelfs persoonlijke logo’s - zoals de tulp - te realiseren.

Exclusiviteit die verder gaat

Ter ere van dit bijzondere project heeft Porsche Design een speciaal exemplaar ontwikkeld van de Chronograph 718 Cayman GT4 RS. Dit hightech horloge heeft een zwarte titanium kast met dezelfde Pasteloranje afwerking als de auto. De band is van zwart leder en race-tex. Hier leggen oranje stiksels en het gestanste GT4 RS logo de link met de auto. De rotor van het mechanische uurwerk is een kopie van de velg van de auto. In de aluminium plaquette van de luxe Porsche Design opbergbox is het tulplogo gegraveerd.

Daarnaast brengt Porsche Nederland tevens een speciale thermosbeker uit. Deze heeft exact dezelfde kleur als de auto en draagt niet alleen het Porsche schild, maar ook hetzelfde tulplogo als de auto. ‘De Tulp’ thermosbeker is beschikbaar in een oplage van 718 stuks en is te bestellen in de Nederlandse Porsche webshop .

Eerbetoon aan vakmanschap

Met de unieke 718 Cayman GT4 RS met Manthey Kit presenteert Porsche Nederland een exclusieve en tot in detail gepersonaliseerde interpretatie van de 718 Cayman GT4 RS. Een creatie waarin de nationale Nederlandse kleur, het autosport-DNA van Porsche en het maatwerk van Porsche Exclusive Manufaktur en Porsche Sonderwunsch samenkomen. De opvallende Pasteloranje kleurstelling, het rijke gebruik van tulplogo’s en de prestatiegerichte upgrades maken deze 718 Cayman GT4 RS met Manthey Kit tot een waar eerbetoon aan vakmanschap.

