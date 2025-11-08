Robert de Haan test Porsche 963-prototype

Na het winnen van de titel in de Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland krijgt Robert de Haan de unieke kans om morgen op het circuit van Bahrein te testen met een Porsche 963-prototype uit het FIA World Endurance Championship, ingezet door het Duitse team Proton Competition. Voor de 19-jarige rijder uit Eerbeek wordt het een spannende uitdaging, want hij heeft nog niet eerder met een prototype gereden. De onverwachte kans grijpt hij echter natuurlijk met beide handen aan.

Vierenzestig-redacteur René de Boer is in Bahrein ter plekke en volgt de verrichtingen.