Robert de Haan na eerste test met Porsche 963: “Dit smaakt naar meer”

Het aantal Nederlanders dat met de Porsche 963, het LMDh-prototype van de Duitse sportwagenfabrikant, heeft gereden, is uitgebreid van twee naar drie. Na Tijmen van der Helm, die inmiddels zijn derde seizoen met de Porsche van JDC Miller Motorsports in het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship achter de rug heeft, en Larry ten Voorde, die vorig jaar de 963 van Proton Competition reed tijdens de FIA WEC-rookie-test in Bahrein, mocht nu Robert de Haan de 963 van Proton Competition in Bahrein testen. Vierenzestig was ter plekke.

Uitslapen was er niet bij op de dag na de laatste seizoensrace van het FIA World Endurance Championship op het Bahrain International Circuit. De race eindigde om 22.00 uur lokale tijd en voordat alle artikelen na huldiging, persconferentie en aanvullende interviews geschreven waren, liep het al tegen een uur. Op zondagochtend was het echter alweer vroeg dag, want om 10.00 uur ging het licht aan het eind van de pitstraat op groen voor de eerste twee uur van de FIA WEC-rookie-test, na de middagpauze van een uur gevolgd door nog eens drie uur rijtijd, waarbij in totaal 13 prototypes en 16 LMGT3’s met verschillende rijders aan het stuur hun ronden reden.

Terwijl met Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot en Toyota alle merken met minstens een en deels twee fabrieksauto’s present waren, zorgde het Duitse klantenteam Proton Competition voor de enige vertegenwoordiging van Porsche. Nu het fabrieksteam er volgend jaar in het FIA WEC niet meer bij is, is er geen reden voor Porsche Penske Motorsport om nog andere rijders uit te proberen. De jonge Duitser Laurin Heinrich kreeg tijdens de race van gisteren al de kans om zich in de kijker te rijden tijdens zijn racedebuut met een prototype, wat hij met verve deed.

Met de Porsche 963 van Proton Competition reed Robert de Haan, die afgelopen woensdagavond pas te horen kreeg dat hij deze unieke kans zou krijgen. Net als Larry ten Voorde vorig jaar volgde ook voor De Haan de mogelijkheid om de Porsche 963 van Proton Competition te kunnen testen op het winnen van de titel in de Duitse Porsche Carrera Cup met het team Proton Huber Competition. “Het lag natuurlijk aan mijn prestaties in de loop van het seizoen, het winnen van de titel in Hockenheim heeft zeker wel meegeholpen”, vertelt hij. “Maar ja, toen kwam de onzekerheid vanuit Porsche, het stopzetten van het fabrieksprogramma in het WEC, waardoor Proton ook een beetje onzeker werd. Maar Proton wil alsnog op de grid staan volgend jaar, dus afgelopen woensdag werd ik opgebeld door Christian Ried, de teameigenaar, die zei: ‘Robert, kom naar Bahrein, want je gaat de hypercar rijden’. Het was wel een ‘late call’, maar natuurlijk ook een megakans!”

“Eind vorig jaar, toen ik bij Proton Huber tekende, heb ik al tegen het team gezegd: ‘Als ik kampioen word, dan wil ik die test bij jullie doen”, vervolt De Haan. “Daar deden ze toen een beetje lacherig over en zeiden: ‘We gaan wel zien hoe je presteert dit seizoen’, maar dat is megagoed gegaan en door die prestaties zit ik nu hier uiteindelijk en heeft Christian Ried ook het vertrouwen om mij in de auto te zetten.”

Hoe kreeg de rijder het goede nieuws te horen? “We waren woensdag voor het avondeten bij mijn oma, die ook in Eerbeek woont. Bij oma mag er natuurlijk geen telefoon aan tafel, maar mijn vader hoorde constant ‘ping, ping, ping’ van allerlei berichten, dus die keek en zei: ‘Zie ik dat nou goed?’ Dat was wel even een moment dat we de telefoon er toch bij pakten. Het was wel bijzonder dat dat bij mijn oma aan tafel gebeurde, want die heeft mij in mijn hele carrière altijd gesteund, was erbij toen ik wereldkampioen werd en ook in Hockenheim toen ik kampioen werd. Toen dus meteen vluchten geboekt, hotel geboekt en onboards gaan kijken hoe dat er hier allemaal uitziet. En nu ben ik hier. Op donderdag een stoeltje gemaakt, ik pas gelukkig ook in de auto met mijn 1,90 meter. Ik zeg ook altijd: ‘Als ze het echt willen, als je goed genoeg bent en ze hebben het vertrouwen in je, dan passen ze je er wel in', en dat is dus gelukt. Ze hebben het passend gemaakt, ik zit goed, dus allemaal prima.”

De Haan deelde de auto met de Fransman Dorian Boccolacci, die officieel door Porsche Motorsport Asia ondersteund wordt. Boccolacci begon en reed na een installatieronde in de ochtend een stint van twaalf ronden, waarin hij afsloot met een snelste tijd van 1:53,552 minuten. Daarna was het de beurt aan De Haan, die negen ronden mocht rijden en op een persoonlijke snelste tijd van 1:54,662 uitkwam.

“Dit is wel andere koek natuurlijk”, zei de Haan, net nadat hij uit de auto was gestapt, op de vraag naar zijn eerste indruk. “Het best goed. Ik kon me snel aanpassen. Het is een ander gevoel: je zit lager, meer als een single-seater. De snelheid viel eigenlijk nog wel mee. Het voelt aan als een zware auto, de downforce is goed merkbaar. Ik ben best tevreden met de eerste stint, ondanks dat ik op oude harde banden reed waar eerst Dorian al mee gereden had. Qua snelheid ging het best lekker, ook in vergelijking met de Ferrari, die ook op harde banden stond aan het eind voor een racesimulatie. Er was niks verkeerds aan, we gaan nu de tijden analyseren en kijken wat er vanmiddag in zit.”

“Wel jammer dat ze nog steeds de ‘balance of performance’ van de race erop hebben zitten, dus 40 kilo zwaarder en 60 pk minder vermogen. Dat is een teleurstelling, want ik wilde graag mijn pure snelheid laten zien en dat vertekent dus het beeld. Intern bij het team en bij Porsche weten ze dat natuurlijk wel, maar voor de buitenwereld is dat niet duidelijk”, vervolgde De Haan.

De verschillende schakelaars, regel- en controlefuncties heeft hij na zijn eerste rij-ervaringen naar eigen zeggen al goed onder de knie. “Als je dat boekje openslaat, dan denk je echt: ‘Wat is dit?!?’, maar als je eenmaal in de auto zit en je moet dingen gaan verstellen, dan gaat dat heel snel. Tijdens de sessie, als je het allemaal ziet, dan valt het eigenlijk best mee. Ik moet nog wat meer vertrouwen krijgen in de auto, wat beter aanvoelen en dan komt het wel goed!”

Na de middagpauze begon Boccolacci met een ‘qualifying run’ van negen ronden, onderbroken door een pitstop met wat veranderingen. Hij sloot af met een snelste tijd van 1:51,198 minuten. Vervolgens reed ook De Haan een ‘qualifying run’, in totaal acht ronden, die hij met een tijd van 1:51,627 minuten beëindigde. Daarna stond voor Boccolacci een ‘long run’ van 15 ronden op het programma, waarna De Haan de dag ook met een ‘long run’ van 15 ronden afsloot.

“Ik heb een mega-, megadag gehad, een nieuwe ervaring erbij”, zei De Haan met zichtbaar enthousiasme na afloop. “De snelheid was goed, ze zijn best onder de indruk allemaal en zelf ben ik ook best tevreden. Natuurlijk is er altijd nog wel wat tijd te vinden, want om net zo hard te gaan als die fabriekscoureurs op de eerste dag na 20 rondjes, dat is niet realistisch, maar ik zat aardig in de buurt, vooral tijdens de racesimulatie. Het viel me best mee hoeveel we verloren op de Ferrari en de Toyota tijdens de ‘long run’, al is het altijd lastig te zeggen, zeker met dingen als ‘BoP’ en zo. Als je dat bij ons zou weghalen, dan scheelt dat al één tot anderhalve seconde! Hopelijk mag ik er nog een keer inspringen!”

“Vooral de snelheid, als je die bocht uitkomt, als de hybride met de motor inkickt, dan gaat hij wel echt door”, antwoordde de coureur op de vraag wat de grootste indruk maakte. “Aan de andere kant had ik wel meer downforce verwacht, het voelt wel als een zware auto aan, een beetje tussen een GT en een LMH in. Met name in snelle bochten, zoals bocht 12, dan voel je die downforce wel, maar in de hairpin, bocht 6 of bocht 8, dan is een GT3 gewoon sneller, zeker bij het draaien van de auto, maar dan heb je in een prototype weer meer snelheid in de high-downforce-bochten. Het is heel interessant om te rijden. Het smaakt naar meer!”

Foto’s: Porsche AG/Jürgen Tap, Rebocar/R. de Boer