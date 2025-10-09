Porsche vanaf 2026 niet langer in hoogste klasse FIA WEC

Het deed al een tijdlang als gerucht de ronde en is nu officieel bevestigd: Porsche stopt aan het eind van dit seizoen met de deelname aan het FIA WEC met het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport, dat de beide 963-prototypes inzet. De deelname aan het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship wordt wel voortgezet, net als de betrokkenheid bij het ABB FIA WK Formule E.

Porsche noemt “actuele omstandigheden” als reden voor het stopzetten van de deelname aan de prototype-klasse van het FIA WEC, waarin het merk sinds 2023 met de Porsche 963 actief was. Vorig jaar was het tot dusver succesvolste seizoen voor het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport, dat met Laurens Vanthoor, André Lotterer en Kévin Estre het rijderskampioenschap won. De overwinning tijdens de 24 Uur van Le Mans, die Porsche zich zowel voor 2024 als voor dit jaar als een van de belangrijkste doelen had gesteld, kon echter niet worden gerealiseerd.

Theoretisch zou Porsche, als het dit jaar de team- en/of rijderstitel in GTP-klasse van de IMSA-serie wint, via die weg alsnog aan de start kunnen staan bij de 24 Uur van Le Mans, een evenement dat voor Porsche van groot belang is, maar ook dat is nog toekomstmuziek. Een achterdeur zou de deelname via het Duitse team Proton Competition zijn, dat sinds 2023 als klantenteam een 963 in het FIA WEC inzet. Wat er met dat project gebeurt, is ook nog onbekend.

Stel dat Porsche volgend jaar niet in Le Mans aan de start verschijnt, dan is de 963 het eerste speciaal voor de hoogste divisie in de lange-afstandsracerij gebouwde Porsche-model sinds de 908 dat niet minstens één overwinning in Le Mans binnenhaalde. Sinds 1970 behaalde Porsche met achtereenvolgens de 917, de 936, de 935, de 956, de 962, de 911 GT1 en de 919 Hybrid in totaal 19 overwinningen in de Franse klassieker.

Voor het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport staat in het FIA WEC dit jaar nog één race op het programma, de acht-uursrace in Bahrein op 8 november. Daar zijn coureurs Kévin Estre en Laurens Vanthoor nog in de strijd om de rijderstitel.

“We betreuren zeer dat we vanwege de actuele omstandigheden onze deelname aan het WEC na dit seizoen niet zullen voortzetten”, zegt Porsche-bestuurslid dr. Michael Steiner in een persbericht van de fabrikant.

Michael Steiner

In de Noord-Amerikaanse IMSA-serie gaat Porsche Penske Motorsport wel door met de 963’s, die onder andere de afgelopen twee jaar de 24 Uur van Daytona wonnen. Vorig jaar won Porsche in de GTP-klasse, zoals de hoogste prototype-competitie in de IMSA-serie heet, alle titels en ook dit jaar, met de tien-uursrace Motul Petit Le Mans op Michelin Raceway Road Atlanta van aanstaande zaterdag als finale, is Porsche wederom op weg naar titelsucces.

Dat Porsche wel in de Amerikaanse serie actief blijft met de 963, is enerzijds te verklaren door het belang van de Amerikaanse markt voor het merk en anderzijds uit het feit dat de kosten voor een nationale serie in de Verenigde Staten aanmerkelijk lager liggen dan voor een WK, dat op drie continenten in actie komt.

0:00 / 1:09 1×

Wat er met de 911’s in de GT3-klasse van het WEC gebeurt, die officieel als klantenauto’s gelden, is ook nog niet bekend, maar mede met het oog op de komst van Genesis (volgend jaar) en Ford en McLaren (in 2027) zal de organisatie blij zijn met een paar open plaatsen, omdat het WEC-veld vanwege de beschikbare pitboxen op een aantal circuits niet ongelimiteerd kan worden uitgebreid.

“Met de Porsche 963 in de Noord-Amerikaanse IMSA-serie en de Porsche 99X Electric in het WK Formule E willen we ook in de toekomst strijden om algehele overwinningen”, zegt Porsche-sportdirecteur Thomas Laudenbach. “Dat is onze traditie en onze focus.”