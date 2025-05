Porsche-racesuccessen in de VS

Dit weekeinde behaalde Porsche zowel aan de oost- als aan de westkust van de Verenigde Staten racesucces. Op het circuit van Homestead bij Miami in Florida won Pascal Wehrlein met het Porsche TAG Heuer Formule E-team de WK-race in de elektrische formulewagenklasse. Enkele uren later schreven Nick Tandy en Felipe Nasr op het stratencircuit van Long Beach in Californië met de Porsche 963 van Porsche Penske Motorsport de race van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship op hun naam. Ook de GTD-klasse leverde daar winst op voor Porsche dankzij Laurens Vanthoor en Johnny Edgar met de 911 GT3 R van AO Racing.

Op het circuit van Homestead bij Miami vond de vijfde seizoensrace van het ABB FIA Wereldkampioenschap Forrmule E plaats. Titelverdediger Pascal Wehrlein startte als negende en reed in de loop van de wedstrijd gestaag naar voren. Na een kettingbotsing in de slotfase, waarbij de baan in de chicane geblokkeerd was, moest de wedstrijd met de rode vlag worden onderbroken. Op dat moment reed Porsche-coureur António Félix da Costa aan de leiding, nadat hij al een groot deel van de race het veld had aangevoerd. Na de hervatting van de race verloor de Portugees echter terrein.

Pascal Wehrlein daarentegen zette zijn opmars voort en omdat hij, in tegenstelling tot veel andere coureurs, op dat moment al zijn volledige ‘Attack Mode’ – tijdelijk extra vermogen – had opgebruikt, werd hij uiteindelijk tot winnaar uitgeroepen, ondanks dat hij als tweede over de eindstreep was gekomen. Omdat de rijder op de eerste plaats nog niet zijn volledige ‘Attack Mode’ gebruikt had, kreeg die tien strafseconden en viel daarmee terug, waarmee de overwinning voor Wehrlein een feit was. Teamgenoot António Félix da Costa werd als derde geklasseerd. De Zwitser Nico Müller eindigde namens het Amerikaanse Porsche-klantenteam Andretti Formula E als vierde, zijn teamgenoot Jake Dennis werd negende. Voor het andere klantenteam, Cupra Kiro, werd Dan Ticktum als zevende geklasseerd. David Beckmann viel uit met een beschadigde ophanging na een aanrijding met Wehrlein. Na het succes in Californië gaat Porsche nu weer aan de leiding in de tussenstand van het teamkampioenschap. In het rijdersklassement staan Félix da Costa en Wehrlein op de plaatsen twee en drie.

In Long Beach in California was er enkele uren later ook Porsche-succes in de vorm van de overwinning voor Nick Tandy en Felipe Nasr in de 100 minuten korte race om het IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Voor het Brits-Braziliaanse duo was het al de derde overwinning van het seizoen, na de eerdere successen in de 24 Uur van Daytona en de 12 Uur van Sebring. Daarmee zijn Tandy en Nasr tot nu toe nog ongeslagen. De andere Porsche van het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport met Mathieu Jaminet en Matt Campbell eindigde op de tweede plaats.

De Porsches, die vanaf de derde en vierde plaats gestart waren, konden naar voren rijden door een geslaagde strategie met pitstops en rijderswissels gedurende de eerste neutralisatie van de race, die al na 20 minuten werd uitgeroepen nadat er een auto in de bandenstapels geraakt was. Met snelle stops namen de Porsches de eerste en tweede plaats over en behielden vervolgens hun posities. De klanten-Porsche van het team JDC Miller Motorsports met onze landgenoot Tijmen van der Helm en de Italiaan Gianmaria Bruni eindigde als tiende, nadat Bruni in de tweede helft van de race schade had opgelopen bij een aanrijding.

Bij de Acura Grand Prix of Long Beach kwam naast de GTP-klasse voor prototypes ook de GTD-klasse van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship in actie. Het Amerikaanse Porsche-team AO Racing, dat normaal uitkomt in de nominaal hogere GTD-Pro-klasse, wilde het evenement in Long Beach niet missen en schreef de gifgroene 911 GT3 R, bekend als “Rexy”, in voor een gastoptreden met de Brit Johnny Edgar en de Belg Laurens Vanthoor als rijders. Die actie bleek succesvol, want na een spannende race wisten Edgar en Vanthoor de klasse op hun naam te schrijven.