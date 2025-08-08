Porsche presenteert nieuwe 911 GT3 R en 911 Cup

Op de Nürburgring, waar dit weekeinde de Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland in actie komt, vond vanmorgen de onthulling plaats van twee nieuwe Porsche-raceauto’s, die vanaf komend seizoen op circuits over de hele wereld in actie komen. Het betreft de 911 Cup, die in de Porsche Mobil 1 Supercup en meerdere nationale en regionale cups wordt ingezet, en de Evo-versie van de 911 GT3 R, gebaseerd op de modelreeks 992.2, die vanaf 2026 voor klantenteams in de GT-racerij beschikbaar is.

De komst van de Evo-versie van de 911 GT3 R is geen verrassing, want in april van dit jaar werd de auto als onderdeel van het ontwikkelingsprogramma al ingezet tijdens de Michelin 12H Spa-Francorchamps. Herberth Motorsport nam daar het operationele gedeelte voor zijn rekening met Laurin Heinrich, Ralf Bohn en Alfred Renauer als rijders. Het trio eindigde op de tweede plaats algemeen, in dezelfde ronde als de winnende Ziggo Sport Tempesta Racing-Porsche van de nog actuele generatie, met onze landgenoot Loek Hartog als een van de rijders.

De ervaringen uit de race op Spa-Francorchamps werden meegenomen in de eindfase van de ontwikkeling van de auto, die nu zijn definitieve specificatie heeft. Voor de Evo-versie besteedde Porsche vooral aandacht aan het onderstel en de aerodynamica om de handling en bestuurbaarheid te verbeteren, met name voor minder ervaren rijders. Aan de bovenzijde van de wielkasten voor zijn sleuven aangebracht voor betere aerodynamica, die samen met een betere kinematiek van de voorwielophanging met dubbele draagarmen de stabiliteit bij het remmen moeten verbeteren. Ook een gurneyflap op de achtervleugel, veranderde kinematiekaan de achteras en wijzigingen aan het Bosch-ABS behoorden tot de aanpassingen. Daarnaast werd de koeling van de stuurbekrachtiging en de aandrijfassen verbeterd, terwijl ook de ventilatie in het interieur naar een hoger plan getild werd.

Porsche biedt de 911 GT3 R Evo aan voor een prijs van 573.000 euro exclusief BTW. Bestaande auto’s kunnen worden aangepast met een updatekit, die verkrijgbaar is voor 41.500 euro. Porsche verwacht zo’n 60 updatekits te kunnen leveren. Daarnaast biedt Porsche diverse pakketten aan voor extra wensen, inclusief een pakket met aangepaste aandrijfassen voor de in FIA WEC en IMSA verplichte koppelsensoren. Ook pakketten met extra voorzieningen voor lange-afstandsraces zijn beschikbaar.

Naast de 911 GT3 R Evo is ook de 911 Cup voor volgend jaar nieuw. De term “GT3” in de naamgeving is komen te vervallen, omdat Porsche bij de type-aanduidingen de term “GT” alleen nog wil gebruiken voor auto’s die ook in GT-kampioenschappen kunnen worden ingezet. Porsche bevestigde medio vorige maand de komst van de nieuwe versie en gaf rond de presentatie van vanmorgen op de Nürburgring meer details vrij. Het motorvermogen nam met tien pk toe van 510 tot 520 pk. Ook bij de Cup-auto lag de nadruk op verbetering van de handling, met name door aanpassingen aan de aerodynamica aan de voorzijde. Ook op het gebied van veiligheid en elektronica werden de nodige stappen gezet.

Tests met de nieuwe Porsche Cup-auto werden voornamelijk uitgevoerd op Monza en de Lausitzring en op de Porsche-testbaan in Weisssach, waarbij de vroegere Porsche-Juniorrijders Bastian Buus en Klaus Bachler alsmede Laurin Heinrich en Marco Seefried in actie kwamen. Bij de tests maakte Porsche gebruik van de e-fuel die dit jaar al wordt ingezet tijdens de Porsche Mobil 1 Supercup. Deze brandstof zorgt voor een vermindering van de CO2-uitstoot van 66 procent.

Foto's: Porsche AG