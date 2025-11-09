Porsche derde in eindstand FIA WEC, LMGT3-titel voor Manthey met 911

Porsche had met het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport en de beide 963’s nog titelkansen in het rijders- en merkenkampioenschap voorafgaand aan de slotrace van het FIA World Endurance Championship, de Bapco 8 Hours of Bahrain op Bahrain International Circuit. De uitkomst was echter teleurstellend: de Porsches kwamen er niet aan te pas en bleven met lege handen achter. Daarentegen was er wel succes in de LMGT3-klasse, waar het Duitse team Manthey met de 911 GT3 R voor het tweede jaar op rij de rijders- en teamtitel won. Rijdend onder de inschrijving Manthey 1st Phorm werden Richard Lietz, Ryan Hardwick en Riccardo Pera kampioen.

“Farewell”, stond er op de helmen van alle monteurs die de pitstops van de beide 963’s van Porsche Penske Motorsport uitvoerden. Toen in de 211e ronde de auto met het nummer 6 van Kévin Estre, Laurens Vanthoor en Matt Campbell zijn laatste stop gemaakt had en een ronde later ook de nummer 5 met Laurin Heinrich, Mathieu Jaminet en Julien Andlauer voor de laatste keer de pitstraat uitgereden was, sloegen de Porsche-mensen de armen om elkaar heen, wetend dat hun taak in het FIA World Endurance Championship erop zat.

Voor Porsche Penske Motorsport was de race in Bahrain het laatste optreden als fabrieksteam in het wereldkampioenschap, nadat de raad van bestuur in september besloten had het project na drie seizoenen niet voort te zetten. Hoewel het einde inmiddels dus al langer bekend was, was de laatste race toch een emotionele aangelegenheid. Voorafgaand aan de race hadden alle teamleden met viltstift hun naam op het frontpaneel van de beide fabrieks-Porsche 963’s geschreven, inclusief Roger Penske, de mede-eigenaar van het team. De Porsche 963 gaat met drie overwinningen, 15 podiumplaatsen, drie pole-positions en twee snelste raceronden als de tot dusver succesvolste LMDh-auto de FIA WEC-geschiedenis in.

Sportief gezien liep de afscheidsvoorstelling uit op een teleurstelling. Van tevoren was al duidelijk dat de Porsche normaal gesproken niet zou kunnen meestrijden om de ereplaatsen, omdat de ‘balance of performance’, de gelijkschakeling van de diverse verschillende merken en typen auto’s aan de hand van factoren als minimumgewicht, vermogen en, voorzover van toepassing, turbodruk, voor de race in Bahrein voor Porsche bepaald niet gunstig was.

Dat bleek al tijdens de kwalificatietraining, toen de beide fabrieks-Porsches niet verder kwamen dan de achtste startplaats voor de nummer 5 (Andlauer/Jaminet/Heinrich) en de 18e en laaatste startplaats in de klasse voor de nummer 6 (Vanthoor/Estre/Campbell). In de race was het niet veel beter. Terwijl de beide Toyota’s, die vanaf de eerste rij waren gestart, vooraan het tempo bepaalden en nagenoeg de hele race controleerden, met daarachter de Ferrari’s die zonder al te veel problemen naar de derde, vierde en vijfde plaats konden cruisen en zo de wereldtitels bij de merken en rijders veiligstelden, viel er voor Porsche geen eer te behalen.

Toen Porsche ook nog eens pech had met een neutralisatie in het laatste uur van de race, terwijl ze net hun laatste stops hadden gemaakt en andere teams juist van de neutralisatie profiteerden door stops met minder tijdverlies te kunnen maken, werd het duidelijk dat de beide Porsches niet in de top tien zouden eindigen en daardoor in de laatste race zelfs geen WK-punten zouden scoren, de eerste nul-score voor Porsche in drie seizoenen in de hypercar-klasse van het FIA WEC. Estre, Vanthoor en Campbell werden als 13e geklasseerd, debutant Heinrich eindigde samen met Jaminet en Andlauer op de 14e plaats. De 963 van het klantenteam Proton Competition met rijders Sébastien Buemi, Nico Varrone en Nico Pino sloot de race als 17e af.

Door dit resultaat viel Porsche nog terug van de tweede naar de derde plaats in de eindstand van het merkenkampioenschap, waarin Ferrari voor het eerst sinds 1972 de wereldtitel behaalde – waarbij moet worden aangetekend dat het Italiaanse merk tussen 1974 en 2023 niet meer in de sportwagens actief was, terwijl Porsche natuurlijk wel nagenoeg zonder onderbreking in deze tak van autosport successen behaalde. Toyota wist Porsche met een 1-2 in de slotrace nog te passeren, nadat het merk in de zeven voorgaande races geen enkele podiumplaats behaald had. In het rijdersklassement eindigden de wereldkampioenen van 2024, Porsche-coureurs Laurens Vanthoor en Kévin Estre, op de vierde plaats, achter drie Ferrari-teams, te weten Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi en James Calado als de nieuwe wereldkampioenen, Le Mans-winnaars Phil Hanson, Robert Kubica en Yifei Ye als runners-up en Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen op de derde plaats. Door een geregisseerde positiewisseling tussen de beide fabrieks-Ferrari’s in de voorlaatste ronde van de race scoorde het laatstgenoemde trio nog net genoeg punten om de derde plaats in de eindstand van het rijderskampioenschap binnen te halen. Estre en Vanthoor hadden op hun beurt slechts de minimale voorsprong van één punt op Cadillac-coureurs Alex Lynn, Norman Nato en Will Stevens.

“Helaas hadden we vandaag niet het tempo om vooraan mee te rijden”, zei Thomas Laudenbach, hoofd Porsche Motorsport. “We kijken echter met trots terug op de laatste drie jaar: we waren de eersten die met een LMDh-auto een FIA WEC-race konden winnen, in 2024 wonnen we de rijderstitel en in Le Mans waren we als tweede heel dicht bij het grote succes. Compliment aan het hele team voor deze uitstekende prestaties. Onze Porsche 963 was ook in het FIA WEC de maatstaf voor LMDh-raceauto’s.” Hoofd fabrieksautosport LMDh Urs Kuratle zei: “Mijn bijzondere dank gaat ook uit naar Penske, Multimatic en alle belangrijke partners die ons op deze spannende weg vol gebeurtenissen altijd hebben ondersteund. Felicitaties aan Ferrari voor het winnen van de titel en aan Toyota voor de overwinning in de race van vandaag.” Jonathan Diuguid, directeur Porsche Penske Motorsport, zei: “Dit was in afzienbare tijd ons laatste optreden in het WK lange-afstandsracen. Helaas konden we daarin niet het gehoopte topresultaat binnenhalen. Als geheel hebben we een geweldige en ook succesvolle periode beleefd. Ik had er ongelooflijk veel plezier in, met deze geweldige ploeg van gepassioneerde mensen samen te werken.”

Succes voor Porsche was er wel in de LMGT3-klasse dankzij het Duitse team Manthey, dat onder de vlag van Manthey 1st Phorm met rijders Ryan Hardwick, Richard Lietz en Riccardo Pera de team- en rijderstitel binnenhaalde. Voor het team uit het Duitse Meuspath is het de tweede titel op rij, nadat Manthey vorig jaar al kampioen werd met rijders Alex Malykhin, Joel Sturm en Klaus Bachler. In de slotrace in Bahrein reden Hardwick, Lietz en Pera vanaf de 17e startplaats een zeer sterke inhaalrace en streden in de tweede racehelft lange tijd mee in de top drie. Slotrijder Richard Lietz nam in de laatste stint geen onnodige risico’s en reed de Porsche als vierde over de eindstreep, ruimschoots voldoende voor het binnenhalen van de titels.

“Dit succesverhaal in de LMGT3-klasse is nauwelijks nog te overtreffen: twee klassezeges in Le Mans en de titels in LMGT3 krijg je niet cadeau”, zei Sebastian Golz, projectleider Porsche 911 GT3. “De teams bij Manthey in Meuspath en bij Porsche Motorsport in Weissach kunnen er trots op zijn wat ze als basis hebben gerealiseerd en wat ze in de race door te strijden hebben bereikt.” De andere 911 GT3 van de Iron Dames met rijdsters Célia Martin, Rahel Frey en Michelle Gatting startte als 18e en kwam als twaalfde over de eindstreep.