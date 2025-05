Porsche-coryfee Jochen Mass (78) overleden

Nadat hij in februari al een zwaar herseninfarct had gehad, is de Duitse oud-coureur Jochen Mass zondag rond het middaguur op 78-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn naaste familie in het Zuid-Franse Cannes overleden. Mass behaalde met Porsche meerdere racesuccessen en behoorde tot de toonaangevende fabrieksrijders van het merk in de Groep C-tijd met de 956 en de 962.

Mass_1976: Het Porsche-fabrieksteam voor 1976 met de 935 en de 936, vlnr Jacky Ickx, Jochen Mass, sportdirecteur Manfred Jantke, Rolf Stommelen en Manfred Schurti. (foto: archief Porsche AG)

Mass werd op 30 september 1946 geboren in Dorfen bij München. Hij begon zijn loopbaan in de zeevaart, maar uiteindelijk trok de techniek meer, waarop hij een beroepsopleiding tot monteur begon bij Alfa Romeo-dealer Hähn in Mannheim. Dat bedrijf had ook een eigen raceteam en toen Mass de kans kreeg om een keer een raceauto uit te proberen, greep hij die met beide handen aan. Na korte tijd bleek hij al sneller te zijn dan de reguliere coureurs, zodat de stap naar de autosport volgde.

Mass racete al snel met een Ford Capri, won in 1971 de titel in de Deutsche Rundstrecken-Meisterschaft (het laatste jaar van die serie, voordat de Deutsche Rennsport-Meisterschaft het levenslicht zag) en promoveerde het jaar erop naar internationaal niveau. Ook daar was hij succesvol: hij won met een Capri RS 2600 de titel. Ook won hij dat jaar samen met Hans-Joachim Stuck in een Capri de 24 Uur van Spa-Francorchamps, een belangrijke stap op weg naar de EK-titel.

Mass_Le_Mans_1982: Jochen Mass (r.) bij de 24 Uur van Le Mans in 1982 met Dr. Wolfgang Porsche (m.) en Helmuth Bott. (foto: archief Porsche AG)

Ook met formulewagens was Mass snel: in 1973 werd hij tweede in de eindstand van het EK Formule 2 en in hetzelfde jaar maakte hij zijn F1-debuut met Surtees in de Britse Grand Prix. In 1975 behaalde hij op Montjuïch zijn enige Grand-Prix-zege. Zijn beste klassering in het WK was de zesde plaats in 1977, zijn laatste jaar met McLaren. In 1982 reed hij zijn laatste Grands Prix met March, hij beëindigde zijn F1-loopbaan na betrokkenheid bij het dodelijke ongeval met Gilles Villeneuve op Zolder en een crash met Mauro Baldi in de Franse Grand Prix op Paul Ricard, waarbij meerdere toeschouwers gewond raakten.

Mass_1984: Porsche-fabrieksteam tijdens de 1000 Kilometer van Spa in 1984, vlnr Stefan Bellof, Derek Bell, Jochen mass, Jacky Ickx, Vern Schuppan en John Watson. (foto: archief Porsche AG)

Ondertussen was Mass al succesvol in de sportwagens. Na goede resultaten met de 935 en de 936 werd hij voor 1982 opgenomen in het Porsche-fabrieksteam voor het debuutjaar van de 956 in de Groep C. Mass bracht ook Rothmans binnen als sponsor bij Porsche, nadat het merk eerder al het March-Formule 1-team sponsorde waarvoor Mass actief was. In 1982 eindigde Mass samen met Vern Schuppan als tweede in de 24 Uur van Le Mans, waarbij de drie Rothmans-Porsches van het fabrieksteam op volgorde van de startnummers de eerste drie plaatsen behaalden.

Tot en met 1987 racete Mass voor Porsche, samen met onder anderen Stefan Bellof, Bob Wollek en Jacky Ickx. In 1988 maakte hij de overstap naar Mercedes, waar hij ondermeer mentor werd van het Mercedes-juniorteam met Michael Schumacher, Heinz-Harald Frentzen en Karl Wendlinger. In 1989 ging voor Mass een lang gekoesterde wens in vervulling met de overwinning in de 24 Uur van Le Mans, samen met Manuel Reuter en Stanley Dickens met de Sauber-Mercedes.

Mass_2019_Mercedes: Ook voor Mercedes was Mass vaak bij historische evenementen, zoals hier in 2019 op Schloss Dyck (foto: Rebocar/R. de Boer)

In 1995 reed Mass voor de laatste keer in Le Mans, met een McLaren F1. Daarna was hij vooral actief bij historische evenementen. Zo miste hij geen enkel raceweekeinde in Goodwood, waar hij door Lord March als een van de vier ‘house captains’ werd aangewezen. Hij was veelvuldig aanwezig als ambassadeur voor Mercedes en voor Porsche, twee merken waarmee hij mooie successen behaalde. Altijd vriendelijk, toegankelijk en met een warme belangstelling voor alles en iedereen om hem heen. Hij laat echtgenote Bettina, vier kinderen en vijf kleinkinderen na.

