Nog tot en met zondag a.s.: Genieten op Wheels Mariënwaerdt!

Vorig jaar waren we al enthousiast over Wheels Mariënwaerdt, dat toen voor het eerst op die locatie nabij Beesd gehouden werd, dus de editie van dit jaar wilden we zeker niet missen. Derhalve trotseerden we de vrijdagmiddagfiles en togen naar Beesd, waar we weer genoten van wat velen het leukste autofeestje van Nederland noemen. Dat we daarbij speciaal oog voor Porsches hadden, spreekt vanwege de achtergrond van deze website voor zich, maar we zijn – gelukkig – niet eenkennig, dus apprecieerden ook al het andere moois dat er te bewonderen viel. Daarnaast ontmoetten we er in de plezierige ambiance vele gelijkgestemden, zodat het een bijzonder aangename besteding van de middag was. Morgen en zondag is Wheels Mariënwaerdt nog geopend, op beide dagen van 10.00 tot 18.00 uur. Voor alle informatie en kaarten: https://wheelsevents.nl/