Nieuws Daytona

Om 19.40 uur Nederlandse tijd start de 64e editie van de Rolex 24 At Daytona, in ons land live te volgen via Ziggo Sport en via de stream op imsa.tv. Vierenzestig.nl is in Florida ter plekke en zet voorafgaand aan de start nog wat nieuws op een rij. Bovendien delen we de mooiste foto’s van de beide officiële Porsche-fotografen tijdens het evenement, Jürgen Tap (Instagram: @jtap) en Jordan Lenssen (Instagram: @jordanlenssen).

Goede uitgangsposities voor fabrieks-Porsches in GTP-klasse

De beide 963’s van het fabrieksteam Porsche Penske Motorsports met de startnummers 7 en 6 starten respectievelijk vanaf de derde en vijfde plaats. In de Porsche met het startnummer 7 nam Felipe Nasr de kwalificatie voor zijn rekening. De Braziliaan deelt de auto met de Fransman Julien Andlauer en de Duitser Laurin Heinrich. De Fransman Kévin Estre reed de kwalificatie in de nummer 6-Porsche, waarin hij samen met de Belg Laurens Vanthoor en de Australiër Matt Campbell in actie komt.

Porsche met Tijmen van der Helm op de zevende startplaats

De Chileen Nico Pino reed de kwalificatie in de Porsche 963 van het klantenteam JDC Miller Motorsports en kwam daarin tot de achtste tijd. Vanwege de diskwalificatie van de aanvankelijk snelste auto in het veld, de Whelen-Cadillac, als gevolg van een overtreding van het technisch reglement, start de gele Porsche, waarin naast Pino ook onze landgenoot Tijmen van der Helm en de Amerikaan Kaylen Frederick rijden, vanaf de zevende plaats.

Porsche 911’s in de achterhoede in GT-klassen

De Porsche 911 GT3 R’s, die in hun evolutieversie op basis van de modelgeneratie 992.2 in Daytona hun racedebuut maken, kwamen in de kwalificatie duidelijk snelheid tekort. Dat is grotendeels het gevolg van de ‘balance of performance’, de technische aanpassingen vanuit de organisatie om de verschillende auto’s op een gelijkwaardig niveau te brengen, maar daarover mogen rijders op basis van het reglement geen uitspraken meer doen. De Porsche met het startnummer 911 van Manthey met Ayhancan Güven, Thomas Preining, Klaus Bachler en Ricardo Feller start vanaf de 14e en voorlaatste plaats in de GTD-Pro-klasse, de AO Racing-Porsche van Nick Tandy, Harry King en Alessio Picariello start als 15e. In de GTD-klasse ging het iets eter: de Wright Motorsports-Porsche eindigde met Elliott Skeer als tiende, maar de Porsches van Manthey 1st Phorm, Mühlner Motorsports en RS1 eindigden op de plaatsen 18, 19 en 20 en staan daarmee nagenoeg aan de staart van het veld.

Porsche 963 RSP als blikvanger

Speciaal voor Roger S. Penske, mede-eigenaar van het Porsche-fabrieksteam Porsche PenskeMotorsport, liet Porsche vorig jaar een Porsche 963 in straatversie bouwen. De in zilvergrijs uitgevoerde versie van de Porsche-raceauto, compleet met bekerhouder in het interieur, was in juni vorig jaar al een blikvanger bij de 24 Uur van Le Mans en is nu ook in Daytona. Op woensdagavond was de auto te zien bij het druk bezochte ‘Fan Fest’ in het winkelcentrum tegenover het circuit, nu staat de auto op het binnenterrein van het circuit.

Nederlander Theo Ruijgh met historische Porsche aan de start

In het voorprogramma van de 24-uursrace is er een race voor historische sportwagens van de organisatie HSR (Historic Sports car Racing), die onder auspiciën van IMSA valt. In het veld van 21 auto’s waren er meerdere Porsches in diverse 911-specificaties. Tot de Porsche-rijders behoorde ook de Nederlander Theo Ruijgh, die een deel van het jaar in Amerika leeft en het historisch erfgoed van het vroegere Porsche-team Alex Job Racing levend houdt. Hij reed met een 993 RSR 3,8 uit het jaar 1997. In de race viel hij uit: “Ik heb me verschakeld en daarmee is de motor geploft. Dat is een dure schade”, zei hij teleurgesteld. Niettemin wilde hij nog wel even met de auto op de foto.

Theo Ruijgh

De mooiste foto’s

