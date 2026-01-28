Nieuwe hoofdontwerper bij Porsche, Michael Mauer zwaait af

Na ruim 21 jaar zwaait de 63-jarige Michael Mauer af als hoofdontwerper bij Porsche. Zijn opvolger is de 46-jarige Tobias Sülmann, afkomstig van McLaren, waar hij sinds 2023 de leiding gaf aan de ontwerpafdeling.

Mauer heeft met zijn afdeling de iconische 911 steeds weer gemoderniseerd en het Porsche DNA op andere nieuwe modellen verwezenlijkt. Hij heeft dus een aanzienlijke staat van dienst. In 2004 startte hij als hoofdontwerper bij Porsche. De verwachtingen waren hoog, dat kan ook niet anders als je voorgangers hebt met zulke klinkende namen; Ferdinand Alexander Porsche, Anatol Lapine en Harm Lagaay. We kunnen rustig stellen dat Michael Mauer het heeft waargemaakt.

Tobias Sülmann volgt hem op met ingang van 1 februari 2026 en zal nog enige tijd worden ingewerkt door Michael Mauer.

De exacte reden waarom Michael Mauer afzwaait is niet bekend. Ah, misschien gaat hij van een welverdiend pensioen genieten. Wij van 64 Porsche Portal bedanken Michael Mauer voor de vele mooie Porschemodellen en wensen Tobias Sülmann veel succes. Ook hij heeft grote schoenen te vullen.