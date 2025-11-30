Loek Hartog wordt derde Nederlandse winnaar wereldwijde Porsche Cup

Nederlandse coureurs stonden flink in de schijnwerpers tijdens de jaarlijkse ‘Night of Champions’, het eindejaarsfeest van Porsche Motorsport in Weissach. Naast Flynt Schuring, die als eerste Nederlander werd benoemd tot Porsche Junior-coureur, was er ook speciale aandacht voor Loek Hartog, die de Porsche Cup, het goed gedoteerde klassement voor privérijders, op zijn naam schreef. In gesprek met Vierenzestig vertelt Hartog over wat dit succes voor hem betekent.

De Porsche Cup werd voorafgaand aan het seizoen 1970 in het leven geroepen door Ferry Porsche om de prestaties van privérijders met Porsches in autosportcompetities over de hele wereld te waarderen. Het concept was niet helemaal nieuw, want BMW schreef in 1962 al de eerste ‘Sportpokal für Wagenfahrer’ uit, die nu nog steeds bestaat onder de naam BMW Sports Trophy, maar de Porsche Cup behoort samen met de competitie van BMW wel tot de langstlopende initiatieven op dit gebied.

In 1970 was onze landgenoot Gijs van Lennep de eerste winnaar van de Porsche Cup. Het volledige verhaal daarover is hier te vinden. In 2014 won Jaap van Lagen de Porsche Cup dankzij zijn prestaties in dat seizoen tijdens de ADAC GT Masters, de toenmalige Blancpain GT Sprint Series en de VLN. Nu is Loek Hartog dus de derde Nederlander die de hoogste Porsche-eer voor privérijders behaalt.

“Heel bijzonder om daartussen te staan, een select rijtje”, aldus Hartog. “Voor mij was het doel dit jaar om echt alles eruit te halen wat erin zat en zoveel mogelijk weekenden rijden.” Dat is aardig gelukt: Hartog scoorde dit jaar in het FIA WEC met de deelname aan de 24 Uur van Le Mans, de Intercontinental GT Challenge, de GT World Challenge Europe Endurance Cup, de GT World Challenge Endurance Sprint Cup, de Michelin 24H Series, de Michelin 24H Series Middle East Trophy, de Nürburgring Langstrecken-Serie, GT4 America en de 12H Sepang.

“Behoorlijk wat als je het zo allemaal bij elkaar ziet”, lacht de Leidse coureur, die het seizoen afsloot met een totaal van 14.892 punten, ruim 3.400 punten meer dan de Amerikaan Adam Adelson, die als tweede eindigde. Antares Au uit Hongkong, die een groot aantal races samen met Loek Hartog reed, behaalde de derde plaats in de eindstand van de Porsche Cup 2025. “De teller staat voor dit jaar nu op 26 races, maar ik heb er nog twee te gaan”, vertelt Hartog. “Volgende week rijd ik de 12 Uur van Sepang als eerste race in de Michelin 24H Series Middle East Trophy, de week erna de vier-uursrace op hetzelfde circuit als start van de Asian Le Mans Series.”

Dat hij de wisselbeker voor het winnen van de Porsche Cup tijdens de jaarlijkse ‘Night of Champions’ in Weissach in ontvangst mocht nemen, was wel een leuke bijkomstigheid, want tijdens datzelfde evenement ontstond bij hem het idee om een gooi te doen naar deze erkenning. “Ik kom al een aantal jaren naar die avond en vorig jaar zei mijn vriendin: ‘Wanneer is het jouw beurt om op het podium te staan?’ Met die gedachte in het achterhoofd ben ik ook echt aan mijn planning voor dit jaar gaan werken, zoveel mogelijk series, zoveel mogelijk races. Ik heb er het hele jaar hard voor gewerkt!”

Natuurlijk heeft ook Hartog, na alle behaalde successen in Porsche-merkencups met het winnen van de titels in de Carrera Cup Benelux en de Carrera Cup North America en als racewinnaar in de Supercup, en in de GT3- en GT4-modellen van het merk, het doel om een officieel fabriekscontract van Porsche te bemachtigen. “Gesprekken daarover zijn gaande”, zegt hij, “maar natuurlijk willen heel veel rijders dat. Ik zit in ieder geval dichtbij de fabriek, de contacten zijn heel nauw.”

Welke van die 26 races heeft op hem de grootste indruk gemaakt? “De 24 Uur van de Nürburgring”, zegt hij zonder enige aarzeling. “Ik heb inmiddels echt races gereden waar ik vijf jaar geleden alleen nog maar van droomde: Spa, Le Mans, Nürburgring… Normaal gesproken blijf ik daar wel heel kalm onder, gewoon professioneel, maar de Nürburgring, dat was toch wel heel speciaal. Ik ben echt zo’n enorme fan van die race! Dat we ook nog als derde algemeen op het podium eindigden, was helemaal de kers op de taart! Toegegeven, we hadden ook wel een beetje geluk, maar het resultaat was echt onverwacht. Ons doel was eigenlijk vooral om die nieuwe Pirelli-band daar te ontwikkelen. Dat dat gelijk tot zo’n goed resultaat zou leiden, had niemand verwacht. Ik in ieder geval niet!”

Over zijn programma voor volgend jaar heeft Hartog nog geen duidelijkheid. “Asian Le Mans Series in ieder geval en daarna zien we verder. Waar ik heel veel plezier in heb, is het begeleiden van andere rijders, hen helpen om beter te worden, zoals ik dat met Antares Au het afgelopen seizoen heb kunnen doen. En als ik dan zelf ook kan laten zien wat ik in huis heb, dan is het natuurlijk helemaal mooi!”

Foto’s: Rebocar/R. de Boer, Porsche AG (1)