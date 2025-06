Laatste economische ontwikkelingen Porsche

“We gaan de uitdaging aan. We hebben een plan. We handelen. En we verspillen geen tijd!"

CEO Oliver Blume

Op 21 mei hield Porsche AG zijn derde jaarlijkse algemene vergadering. CEO Dr. Oliver Blume legde daar aan de aandeelhouders de aangepaste product- en bedrijfsplanning uit waarmee het nieuwgevormde managementteam de Duitse autofabrikant naar een meer winstgevende toekomst wil leiden.

Foto 1: Björn Scheib, Head of Investor Relations, Dr Oliver Blume, Chairman of the Executive Board, Dr Wolfgang Porsche, Chairman of the Supervisory Board, Dr Sebastian Rudolph, Vice President Communications, Sustainability and Politics (van links naar rechts)

Dr. Wolfgang Porsche (midden) en het managementteam

Aan de bak!

Is dit een haalbare doelstelling als we de huidige wereldwijde uitdagingen in ogenschouw nemen? Oliver Blume en zijn managementteam zijn van mening van wel: "We investeren resoluut in de toekomst. In uitdagende tijden blijven we Porsche met een scherpe focus verder ontwikkelen. Dit vereist op korte termijn meer middelen, maar het zal ons bedrijf op lange termijn nog winstgevender maken." Een duidelijke verklaring, maar ook een indirecte erkenning dat het momenteel niet helemaal naar wens gaat. De voorzitter van de Raad van Commissarissen Dr. Wolfgang Porsche was tijdens dezelfde vergadering wat realistischer: "De situatie in de auto-industrie blijft uitdagend en Porsche ontkomt daar niet aan. Tegelijkertijd blijft ons merk een grote aantrekkingskracht hebben. We worden allemaal opgeroepen om de uitdagingen die voor ons liggen succesvol het hoofd te bieden." Kortom: aan de bak!

Porsche blijft een grote aantrekkingskracht houden

Snel veranderende wereld

In de pers lezen we dat het niet goed gaat met Porsche. Een ietwat botte wijze van communiceren, maar het zal wel goed zijn voor het aantal clicks. Maar dat er wat moet gebeuren is wèl aan de hand, want de automotive wereld verandert momenteel inderdaad. En daarop speelt Porsche in, maar dat kost natuurlijk energie, tijd en geld. “Porsche wil meer dan ooit inzetten op alle aandrijfvormen”, aldus Oliver Blume. “De wereld is veranderd en we zitten in een hevige storm. We doen echter alles wat we kunnen om die tegen te gaan. We investeren resoluut in de toekomst. In uitdagende tijden gaan we door met het ontwikkelen van Porsche, met een scherpe focus. Dit vereist op korte termijn meer middelen, maar het zal ons bedrijf op lange termijn nog winstgevender maken.”

Alarmerend en geruststellend

Deze woorden zijn tegelijkertijd alarmerende en geruststellend. Niet zo vreemd want voor Porsche vallen een aantal moeilijke zaken samen op hetzelfde moment. Porsche heeft radicaal gekozen voor elektrificatie en dat blijkt nu een keuze te zijn die niet voldoende gedragen wordt in de maatschappij. De integratie van elektrisch rijden in het dagelijkse verkeer verloopt domweg (veel) te langzaam. Dit doet momenteel de overheid besluiten om de subsidies en andere ondersteunende maatregelen terug te draaien, wat de verkoop natuurlijk niet ten goede komt. Vervolgens zie je nu de autofabrikanten hun voorgenomen elektrificatie van hun modellenprogramma’s ook aanpassen. Naast elektrisch blijven ze nu toch weer auto’s bouwen die gebruik maken van de traditionele brandstof en aandrijving. De radicale keuze om te elektrificeren strookt dus niet met de huidige aankooptrend op de wereldwijde automarkt.

Elektrisch rijden wordt niet voldoende gedragen in de maatschappij

Voorspelbare ontwikkelingen

Allemaal niet zo handig, want er ontstaat een ‘jo-jo-effect’ dat makkelijk voorkomen had kunnen worden. Vanuit talloze goed onderbouwde studies is er jaren geleden al gewaarschuwd voor een te snelle integratie van het elektrisch rijden. Nee, de groene lobby bleef overtuigd van zijn juiste visie en bleef drammen op elektrificatie. Met alle negatieve gevolgen voor het rendement van autofabrikanten van dien. En als je loyaal bent aan de nieuwe, groene filosofie - zoals Porsche - dan word je nu gestraft in plaats van beloond. Je zou het misdadig kunnen noemen! Maar dat is niet het enige probleem. In eerdere berichten meldde vierenzestig.nl al dat de verkopen in China tegenvallen. Ook niet zo vreemd, want de verkoopcijfers in China waren buitensporig hoog. Zoiets kan hooguit tijdelijk zijn. En dat was het dus ook! Het zit in China economisch nu even wat tegen, maar dat is waarschijnlijk van tijdelijke aard. Ook de jaarlijkse groeicijfers van China waren exorbitant, dus een keer moest daar een einde aan komen. Een ander niet onbelangrijk feit is dat de inwoners van het nog steeds communistische China, zich tegenwoordig minder laten verleiden door aansprekende namen uit Europa. Zij kiezen steeds vaker voor producten uit hun eigen land. Chinezen zijn veel minder gevoelig voor imago dan het aanvankelijk leek. Het interesseert ze niets of Porsche ‘tig’ keer de 24 Uur van Le Mans heeft gewonnen en je daarvoor een hogere aanschafprijs betaalt. Zij willen de laatste gadgets en noviteiten in hun auto. En die treffen ze aan in auto’s die in hun eigen land worden geproduceerd. Bovendien zijn die ‘Made-in-China’-auto’s daar veel goedkoper dan de bekende Europese- en Amerikaanse merken. Is China dan een verloren markt voor Porsche? Nee, natuurlijk niet! Maar wèl een markt die wat kleiner is dan de verkoopcijfers aanvankelijk lieten zien. En heel verstandig heeft Porsche de laatste twee jaar daarop al ingespeeld door hun politiek aan te passen als het gaat om hun dealerorganisatie (zie vorige artikelen op Vierenzestig.nl).

Onverwachte tegenvaller

Genoeg over China, nu nog even over het laatste continent waar Porsche altijd goed verkoopt: de Verenigde Staten. Daar is nu wèl een onverwachte en belangrijke ontwikkeling gaande met de komst van de nieuwe president Donald Trump. Hij heeft vanaf januari op een botte wijze veel protectionistische maatregelen ingevoerd en dat gaat ten koste van Porsche’s verkoopaantallen (en rendement). Bovendien worden de in Amerika verkochte Porsches allemaal geïmporteerd en worden ze er niet geproduceerd. De plannen hiervoor zijn er al, maar op dit moment wordt de import van auto’s zwaar getroffen door de maatregelen van de Trump-regering. Zij blokkeren een goede verkoop en is het wachten op betere tijden. Of de maatregelen veranderen, of Porsche gaat in de Verenigde Staten produceren en omzeilt daarmee de hoge importtarieven. Precies zoals Donald Trump het wil…

Strategisch heroriëntatieplan

Porsche AG heeft nu gereageerd op de gewijzigde situatie op de wereldwijde automarkt en maakte op 21 mei een strategisch heroriëntatieplan bekend, inclusief aangepaste product- en bedrijfsplanning. Gezien de aanzienlijk langere transitiefase wereldwijd op weg naar elektrische mobiliteit, is Porsche van plan zijn batterijactiviteiten te verkleinen en zijn productportfolio uit te breiden met extra modellen met verbrandingsmotoren en plug-in hybride aandrijfsystemen. Daarnaast is het bedrijf een uitgebreid kosten- en schaalvergrotingsprogramma gestart. Tegen 2029 moeten er circa 3.900 banen worden geschrapt. Bovendien onderhandelen het management en de ondernemingsraad in de tweede helft van het jaar over nog een pakket maatregelen. Dit moet Porsche op de middellange en lange termijn efficiënter en winstgevender maken. De herschikking van de batterijactiviteiten en de investeringen in de nieuwe product- en bedrijfsplanning zullen in het boekjaar 2025 resulteren in totale bijzondere lasten van 1,3 miljard euro. "Dit heeft een merkbare impact op onze winst, maar we accepteren dat. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat Porsche robuust en zeer winstgevend blijft", aldus Dr. Oliver Blume.

Solide prestaties in boekjaar 2024

In boekjaar 2024 behaalde Porsche AG ondanks alle uitdagingen een solide resultaat. De groepsomzet bedroeg 40,1 miljard euro. De operationele winst daalde tot 5,6 miljard euro. Het geconsolideerde operationele rendement bedroeg 14,1 procent. Met 3,7 miljard euro lag de netto kasstroom in de autosector vrijwel op hetzelfde niveau als in het recordjaar 2023. De winst per gewoon aandeel bedroeg 3,94 euro en de winst per preferent aandeel 3,95 euro. "Onder zulke moeilijke omstandigheden was het resultaat in 2024 een uitzonderlijk sterke prestatie van het hele Porsche-team. Deze prestatie is zelfs sterker dan in de succesvolle jaren daarvoor, toen de markt veel stabieler was", benadrukt Dr. Blume. "Porsche heeft in 2024 bewezen dat het bedrijf zeer winstgevend en financieel robuust is, zelfs in moeilijke tijden." In het boekjaar 2024 ging het dus goed. Vierenzestig.nl meldde al eerder dat de verkopen in de wereldwijde marktregio's zelfs evenwichtiger waren dan in 2023. In totaal leverde de sportwagenfabrikant in 2024 310.718 voertuigen aan zijn klanten. Er werden recordverkopen behaald in vier van de vijf regio's – in Europa, Duitsland, Noord-Amerika en de overzeese en opkomende markten. Desondanks daalde het totale aantal licht ten opzichte van het voorgaande jaar vanwege de aanhoudend moeilijke marktsituatie in China. Het bestverkochte model was daar de Cayenne met 102.889 exemplaren, vóór de Macan (82.795) en de 911 (50.941).

Cayenne best verkocht

De lat gaat opnieuw hoger

"Sinds december 2023 hebben we vijf van de zes modellijnen vernieuwd en ons productportfolio grondig verjongd. Daarmee hebben we de basis gelegd voor ons succes in de komende jaren", aldus Dr. Blume. "Ook in de toekomst zal Porsche blijven vertrouwen op een evenwichtige mix van aandrijfsystemen. Onze klanten zullen tot ver in de jaren 2030 in elk voertuigsegment kunnen kiezen tussen verbrandingsmotoren, hybrides en volledig elektrische aandrijvingen." En ze kunnen onder andere uitkijken naar andere topvarianten van de 911: "Ik kan één ding verklappen", vervolgt Dr. Blume, "we gaan de lat in het sportwagensegment opnieuw hoger leggen." Een veelbelovende bewering, die niet kon voorkomen dat Porsche AG in april zijn prognose voor heel 2025 heeft bijgesteld. Voortkomend uit de eerder beschreven effecten in de markt. Voor 2025 verwacht het Porsche-management nu een geconsolideerde omzet van 37 tot 38 miljard euro, een geconsolideerd operationeel rendement op de omzet van 6,5 tot 8,5 procent, een netto cashflowmarge voor auto's van 4 tot 6 procent, een EBITDA-marge voor auto's van 16,5 tot 18,5 procent en een BEV-aandeel van auto's van 20 tot 22 procent. Duidelijk?

Het blijft uitdagend

In zijn toespraak op 21 mei tot het nieuwgevormde managementteam zei Dr. Wolfgang Porsche, voorzitter van de raad van commissarissen: "De situatie in de auto-industrie blijft uitdagend en Porsche ontkomt daar niet aan. Tegelijkertijd blijft ons merk een grote aantrekkingskracht hebben. We worden allemaal opgeroepen om de uitdagingen die voor ons liggen succesvol het hoofd te bieden." Net als vorig jaar zullen de raad van bestuur en de raad van commissarissen aan de algemene vergadering van aandeelhouders een dividenduitkering van circa 2,1 miljard euro voorstellen voor het boekjaar 2024, ondanks de wereldwijde uitdagingen. Dit komt overeen met 2,30 euro per gewoon aandeel en 2,31 euro per preferent aandeel. Porsche is van plan om in de toekomst circa 50 procent van zijn geconsolideerde nettowinst na belastingen aan zijn aandeelhouders te blijven uitkeren.

Markt China is de boosdoener

In boekjaar 2024 verkocht Porsche nog voor 40,1 miljard euro aan auto’s, waarbij het rendement op die verkopen met 14,1 procent een stuk lager dag dan de 18 procent van 2023. In harde aantallen verkocht Porsche 310.718 (jawel, 718!) auto’s in boekjaar 2024, een paar procent minder dan een jaar eerder. De Cayenne is met 102.889 als vanouds het populairste model, gevolgd door de Macan met 82.795 exemplaren en de 911 met 50.941 stuks. Veelzeggend voor het belang van de Chinese markt is het feit dat de verkopen in Europa, Noord-Amerika en de overige markten, vier van de vijf wereldregio’s voor Porsche, zijn toegenomen tot een nieuw record. Dat het verkooptotaal toch lager uitpakt, komt dan ook bijna helemaal door de situatie in China.

De iconische 911 blijft populair

Bitter noodzakelijk?!

De initiatieven van Porsche om de winstderving te pareren zijn hoopgevend. Maar ze zijn ook bitter noodzakelijk. BNR.nl meldde dat er forse verliezen op de beurs worden gemaakt en dat het aandeel Porsche inmiddels ruim 40 procent in waarde is gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Volgens Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotje.nl, moet Porsche harde maatregelen nemen. Die zijn al genomen, maar er zou nog meer spelen. Bender zegt hierover: “Een scheiding van de macht, met minder invloed van het VW-concern, en misschien ook wat meer exclusiviteit. Porsche AG is onderdeel van de Volkswagen Group (VAG), maar opereert sinds 2022 deels zelfstandig op de Duitse beurs. En daar wringt het, stelt Bender. 'Slechts 12,5 procent van het bedrijf is beursgenoteerd, maar toch moet het wel functioneren als een volledig beursgenoteerde onderneming – niet als een familiebedrijf dat zich minder open hoeft op te stellen naar de buitenwereld.”

Meer transparantie

Nu Porsche op zoek is naar extra geld door uitgifte van ‘schuldpapier’ merkt Bender op dat er onvoldoende duidelijk wordt gemaakt waar het extra geld voor bedoeld is. Voor de ontwikkeling van elektrische auto's is veel kapitaal nodig, terwijl de vraag naar deze modellen sterk afneemt. Ook om de klappen van Amerikaanse importheffingen op te vangen is extra financiering nodig. “Ze worden midscheeps geraakt”, aldus Bender op BNR, die vervolgde: “Ze kunnen het geld goed gebruiken, maar ze zijn er onduidelijk over.” En dat laatste is een sentiment dat ook leeft onder de Duitse beleggers. De toekomst zal leren hoe de beleggers hiermee omgaan.

Kortingen tot wel tien procent?!

Maar alle inspanningen en goed bedoelde acties van de fabrikant en alle gedachten van investeerders en beleggers ten spijt, het is en blijft altijd ‘de handel’ die bepaalt hoe het een automerk het ècht vergaat. Dalende verkopen, een beurscrash en teleurgestelde beleggers, het is duidelijk dat Porsche momenteel zijn financiële glans verliest. Normaal gesproken is Porsche een synoniem voor succes en prestige. Maar het Duitse prestigemerk komt steeds meer onder druk te staan: de verkoop in China is sterk gedaald, in Amerika doemen de afzetproblemen op en ook in ‘thuisland- Duitsland’ neemt de vraag af. Oeps! Er zijn plotseling kortingen tot 10 procent mogelijk op iconische modellen zoals de 911 GT3, normaliter één van de succesmodellen. Voor een merk dat normaal gesproken meer vertrouwt op wachtlijsten dan op speciale aanbiedingen, is dit een duidelijk waarschuwingssignaal. Volgens een bericht van het doorgaans goed geïnformeerde Automobilwoche, heeft Porsche zijn verwachtingen voor Duitsland aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Volgens dealers zijn de doelstellingen verlaagd en zijn de verkoopverwachtingen voor sommige locaties zelfs met 20 procent verlaagd. Cijfers van de ‘Bundesautorität für Motortransport’ (KBA) bevestigen de neerwaartse trend: van januari tot en met april 2025 werden 11.115 nieuwe Porsches geregistreerd – een daling van bijna 32 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Opmerkelijk genoeg zou 40 procent hiervan te wijten zijn aan interne registraties – een duidelijke indicatie van tegenvallende verkopen. Voor een merk als Porsche, dat zich onderscheidt door exclusiviteit, liggen prijsverlagingen en kortingsacties erg gevoelig. Maar de financiële situatie is blijkbaar zo gespannen dat ook dit is heroverwogen: zelfs de iconische 911 GT3 wordt momenteel aangeboden met een korting tot wel tien procent – een flinke verlaging van de verkoopprijs die waarschijnlijk ook de restwaarde beïnvloedt. En de restwaarde was altijd één van de sterkste verkoopargumenten van Porsche. Zo sterk zelfs dat klassieke 911s als een beleggingsobject werden gezien. Of als een middel om je pensioen veilig te stellen. Kortom: de situatie moet snel verbeteren anders gaat het financieel definitief de verkeerde kant op. Eén voordeel staat echter als een huis: het imago! Er is dus nog hoop, want daar begint het mee.

Kortingen tot wel tien procent

Tot slot...

Met zijn uiteenzetting van de toekomstplannen aan de aandeelhouders, legde CEO Dr. Oliver Blume uit hoe een aangepaste product- en bedrijfsplanning van het nieuwgevormde managementteam, de Duitse automobielfabrikant naar een veerkrachtige en winstgevende toekomst wil leiden. Blume besloot met: "De wereld is veranderd. We maken een hevige storm door. Maar we doen er alles aan om die tegen te gaan. We investeren resoluut in de toekomst. In uitdagende tijden blijven we Porsche met een scherpe focus verder ontwikkelen. Dit vereist op korte termijn meer middelen, maar het zal ons bedrijf op lange termijn nog winstgevender maken. We gaan de uitdaging aan. We hebben een plan. We handelen. En we verspillen geen tijd!"

Foto´s: Porsche Newsroom, Peter Vader