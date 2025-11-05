Grande finale: laatste fabrieksoptreden Porsche 963 in FIA WEC

Aanstaande zaterdag (8 november) staat op het Bahrain International Circuit in Sakhir de achtste en laatste race van het seizoen in het FIA World Endurance Championship, het WK voor sportwagens, op het programma. Porsche neemt er voor het laatst als fabrieksteam in de hoogste prototypeklasse deel en maakt nog kans op de rijders- en merkentitel. In de LMGT3-klasse is het klantenteam Manthey 1st Phorm met de 911 op titelkoers. Vierenzestig.nl is in Bahrain ter plekke en blikt vooruit.

Natuurlijk is een slotrace waarin de strijd om het kampioenschap nog moet worden beslist voor liefhebbers altijd iets om naar uit te kijken, maar vanuit Porsche-perspectief zit er ook een treurig randje aan. Begin oktober immers besloot de raad van bestuur om aan het einde van het lopende seizoen het fabrieksprogramma met het LMDh-prototype 963 in het FIA World Endurance Championship niet voort te zetten. Een duidelijk gevolg van de lastige bedrijfseconomische situatie waarin Porsche zich op het moment bevindt, grotendeels veroorzaakt door teveel focus op elektrificatie – terwijl de markt daar niet in de verwachte omvang naar vraagt – en de stagnerende export naar belangrijke markten als China en de Verenigde Staten.



Gelukkig verdwijnt de 963 niet helemaal in het museum, want de deelname aan het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship, met ook zeer aantrekkelijke races als de 24 Uur van Daytona, de 12 Uur van Sebring en de tien-uursrace Motul Petit Le Mans, wordt in ieder geval voortgezet, zoals het er nu uitziet tenminste tot eind 2027. Op WK-niveau zien we de Porsche 963 komend weekeinde echter naar alle waarschijnlijkheid voor het laatst.

In de Porsche 963 met het startnummer 6 rijden titelverdedigers Kévin Estre en Laurens Vanthoor, die dit weekeinde een team vormen met de Australiër Matt Campbell. Estre en Vanthoor zijn nog in de strijd om de rijderstitel. Met 94 punten staan ze op de derde plaats in de tussenstand en hebben acht punten achterstand op het Ferrari-trio Phil Hanson, Robert Kubica en Yfei Ye, onder andere winnaars van de 24 Uur van Le Mans, en 21 punten achterstand op Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi en James Calado, eveneens met Ferrari, die onder andere de races op Imola en Spa-Francorchamps wonnen. Met maximaal 39 punten die in Bahrein nog te verdienen zijn (38 voor de overwinning in de acht-uursrace en één voor de pole-position) weliswaar een lastige opgave, maar niet geheel onmogelijk.

In de Porsche met het startnummer 5 rijden de beide Franse coureurs Julien Andlauer en Mathieu Jaminet, plus de jonge Duitser Laurin Heinrich, die in Bahrein zijn debuut in een hypercar-prototype maakt. Jaminet kondigde vorige week zijn vertrek bij Porsche aan. Hij noemde het “de moeilijkste beslissing in mijn leven”, maar het besluit is een logische consequentie na het aangekondigde staken van het fabrieksprogramma in het FIA WEC. Iemand van Jaminets kaliber zal geen genoegen nemen met een GT-programma en kan zeker alternatieven vinden in de topklasse, bijvoorbeeld bij Alpine, dat een aantal rijders ziet vertrekken.

Voorafgaand aan de slotrace staat Porsche met een totaal van 165 punten op de tweede plaats in de tussenstand van het merkenkampioenschap. De achterstand op Ferrari bedraagt 39 punten, waarbij er in Bahrein nog maximaal 66 punten op het spel staan. “Het zou geweldig zijn om met nog meer titels afscheid te nemen van het FIA WEC”, verklaart Porsche-sportdirecteur Thomas Laudenbach. “We starten als outsider voor de grote finale in Bahrein, maar doen er alles aan om maximaal gebruik te maken van onze kansen. De Porsche 963 verlaat het wereldkampioenschap als succesvolste LMDh-auto sinds de invoering van het reglement, maar dat is voor ons niet genoeg: we willen de acht-uursrace winnen en in het beste geval met WK-bekers naar Weissach terugkeren.”

“Voor het tweede jaar op rij gaat Porsche Penske Motorsport met kansen op de titel de laatste race van het seizoen in en we willen het seizoen sterk afsluiten”, zegt Jonathan Diuguid, directeur van Porsche Penske Motorsport. “De geschiedenis van ons team neemt een andere wending, maar is nog niet ten einde. We zullen allemaal ons best doen om het seizoen 2025 met een overwinning af te sluiten.”

In de LMGT3-klasse is het team Manthey 1st Phorm op titelkoers: rijders Riccardo Pera, Richard Lietz en Ryan Hardwick hebben een totaal van 105 punten, elf meer dan het AF Corse-Ferrari-trio Alessio Rovera, François Hériau en Simon Mann. In het teamklassement heeft het Porsche-team met het startnummer 92 ook 105 punten, tegen de 94 van het Ferrari-team met startnummer 21. Als het Duitse team Manthey erin slaagt om de titel te veroveren, dan zou het de tweede titel op rij zijn, na het succes van vorig jaar.

De acht-uursrace op zaterdag is live te volgen via de FIA WEC-app en via de streamingdienst van Eurosport.

Photo's: Porsche AG, Jürgen Tap, Drew Gibson, Michele Scudiero