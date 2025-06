Fuchsfelgen treffen Meinerzhagen Duitsland

Fuchs velgen

Wie kent als Porsche eigenaar of fan het velgen merk Fuchs nu niet... inderdaad, je mag wel spreken over een legendarisch, iconisch merk. Ik denk dat het waarschijnlijk de meest bekende velgen zijn voor klassieke Porsche's. Iedereen herkent deze historische Porsche velgen van Fuchs wel. Vanaf 1967 krijgt het topmodel van Porsche, de 911S, de gesmede aluminium velgen van de firma Otto Fuchs KG uit Meinerzhagen gemonteerd. Alle andere Modelen van de 911 en 912 hadden de stalen velgen. De Fuchs velg was als extra optie te verkrijgen. En ondanks de erg hoge meerprijs bestellen toch vele kopers de optionele Fuchs velgen bij de aankoop van hun Porsche.

Bij de ontwikkeling van de Porsche 911 begin jaren ’60 wordt nagedacht over een lichtmetalen velg. Porsche komt tot de overtuiging dat gegoten velgen niet aan de gestelde kwaliteitseisen kunnen voldoen. VDM, een firma die al meer gietwerk voor Porsche produceerde (onder andere het stuur), lukt het niet aan de eisen van Porsche te voldoen. Waarom de firma Fuchs deze gesmede wielen wel kon fabriceren? Hiervoor gaan wij in vogelvlucht terug in de geschiedenis van dit bedrijf; in de jaren vijftig heeft Fuchs een breed scala aan producten. Gesmede aluminium stutten, geëxtrudeerd aluminium, koper profielen en buizen, en voor de automobiel industrie kleine aluminium en magnesium persdelen. Verder ook aluminium ladders, raamkozijnen en lantaarnpalen, en zelfs synchronisatieringen voor VW. Door de grote kennis en ervaring met het smeden van lichtmetalen produceert de firma Fuchs ook onderdelen voor de vliegtuigindustrie. Delen uit aluminium-, magnesium- of titanium legeringen. Onze Nederlandse trots Fokker was ook een klant van Fuchs KG. De ervaringen in aluminium gesmede lichtmetalen wielen, krijgt Fuchs door de ontwikkeling en produceren van wielen voor trams, treinen en loopwielen voor lichte pantservoertuigen.

Dus kreeg de ontwerper Heinrich Klie, verantwoordelijk bij Porsche voor detailontwerpen van de 911, de taak een lichtmetalen velg te ontwerpen voor de 911. Met zijn team gaat hij aan de slag met plasticine modelklei. Het ontwerp dat volgt is volgens sommigen geïnspireerd door de vorm van de tankloopwielen van Fuchs. Ferry Porsche keurt dit ontwerp goed waarna het met minimale wijzigingen naar de Firma Fuchs gaat. De velgen voldeden aan de eisen die Porsche stelde en waren daarbij per stuk ca. 2,5 kg lichter dan de vergelijkbare stalen velgen. Echter ook vijf keer zo duur dan de toen gebruikte stalen velgen. Een meerprijs die Porsche natuurlijk zoals eerder vermeld aan de klant moest doorberekenen. En zo kwam er een, zeg maar meer dan geslaagd duo samen en is de Fuchs velg bijna niet meer weg te denken onder de klassieke 911. En ja natuurlijk er is nog zoveel meer te vertellen over de iconische gesmede velgen van de firma Fuchs, maar daar komen we in een toekomstig artikel op terug.

Fuchsfelgen treffen Meinerzhagen Flugplatz

Ik moest er weer eens vroeg uit want ik had afgesproken met een Duitse Porsche vrienden club "Porsche Freunde Ruhrgebiet", waar ik wel vaker te gast mocht zijn en inmiddels zelfs lid mocht, en ben geworden. Waar ging het heen? Eerst maar naar een ontmoetingspunt, Autobahn Parkplatz Hagen Duitsland, een kleine anderhalf uur rijden. Maar je moet er iets voor over hebben ... toch!?

Ik was er netjes op tijd want de start was om precies (Deutsche grundlichkeit) 09:15 uur richting Meinerzhagen. Er was een een mooie route uitgezet die ons over bochtige wegen door de heuvels en dorpen naar Meinerzhagen Flugplatz bracht.

Ralf van Porsche Freunde Ruhr had voor alle deelnemers VIP toegangs- en parkeerkaarten geregeld. De toegang tot het Fuchs Felgen treffen was gratis voor ons, maar een donatie voor het goede doel (ernstige zieke kinderen) werd zeer gewaardeerd door de organisatie. Iets waar natuurlijk graag gehoor aan werd gegeven.

Bij ingang was ik de eerste en waarschijnlijk de enige met een geel kenteken tussen alle witte kentekens. Er ontstond toch wat verwarring... begreep "diese Niederlander" wel wat ze zeiden... dat was met een in Duits beantwoorde zin meteen opgelost. Denk dat er niet vaak Nederlanders dit treffen/evenement komen. Misschien veranderd dat nu en zie ik een paar van jullie volgende jaar ook in Meinerzhagen?!?

Helaas was het weer iets minder mooi dan verwacht en met regelmaat steeg de luchtvochtigheid naar ietwat aan de hoge kant. Ondanks dat was de stemming optimaal. Er was dan ook van alles te doen. De auto's waarvan grotendeels Porsche, maar ook andere merken (al dan niet met Fuchs velgen uitgerust), stonden aan beide zijden van de start/landingsbaan opgesteld. En er stond werkelijk genoeg moois om van te genieten. Van klassiekers zoals de 356, 914, 924, 944, 928, en natuurlijk de verschillende 911's en 912's, tot aan jong klassieker als Boxster 986,987 en de 911 996, 997 en de 991. Er stonden ook de meest recente modellen, zoals de 992 van Porsche in deze lineup. Verder ook VW kevers, VW busjes, Karmann Ghia, BMW, Mercedes, en zelfs een paar verdwaalde Amerikaanse "muscle cars". Een mega grote en vooral hoge kraan bracht mensen die dat wilden tot grote hoogte om ze zo een "hoogtepunt" van de dag te bezorgen, met een geweldig uitzicht over het vliegveld en het evenement. Natuurlijk waren er ook de gebruikelijke kraampjes met eten en drinken, en tegen normaal betaalbare prijzen.

Fuchs

Natuurlijk stond de firma Fuchs er zelf ook met een stand. En liep "Der Fuchs" er zelf ook rond en hij verdeelde leuke hebbedingetjes, zoals een Fuchs flessenopener, ballon, strandballen en Fuchs winegummies. En je mocht ook met Fuchs zelf op de foto! En wie wil dat nu niet? Die kans liet ik mij dan ook niet ontgaan.

Natuurlijk is er meteen contact gelegd met de firma Fuchs KG en zijn er kort wat ideeën besproken. Zoals de Cars en Coffee op 6 september op het circuit Spa Francorchamps tijden de 992 Endurance Cup. Helaas ging dat voor hen dit jaar niet lukken, maar volgend jaar is hun aanwezigheid zeker mogelijk. Ik sprak ook de met de firma DP Motorsport en zij gaan er alles aan doen om op 6 september aanwezig te zijn op Spa tijdens de Cars and Coffee met een of meerdere auto's. Hopelijk lukt dat en mogen we deze Firma met een roemrijk verleden op Spa Francorchamps begroeten.

En ik kwam, of beter gezegd Nikita van Sechszylinder.art kwam mij tegen, en hij had al mijn auto met de flyers voor 5 en 6 september voor de 992 Endurance Cup Cars en Coffee, gepost op Instagram. Thanks Nikita.

Nikita zal zeker ook dit jaar weer aanwezig zijn op Spa. Hij ontwerpt ook het affiche voor Porsche 996 benelux only community die ook aanwezig zullen zijn op 6 september. Dus houd als 996 eigenaar hun Facebook in de gaten, want er komt voor 6 september iets erg leuks aan. Helaas mag ik er nog niets over zeggen maar wij werken aan ... Ik was net weg en zo miste ik Kay van Neunelly-Models die wel weer een leuke reel plaatste op zijn Instagram. Zoals je nu wel begrijpt was het dus voor mij alleen maar keihard werken en geen plezieruitje...Ok een beetje plezier dan.

Het was een zeer geslaagd evenement en ik noteer deze alvast in mijn agenda want volgend jaar ga ik zeker weer. Op de terug weg nog even tegen "normale" prijzen tanken. OK, twee keer tanken, want ze lust wel wat met een "iets" hoger tempo op de Autobahn dan de Nederlandse "snel"weg met 100 - 130 km/u

