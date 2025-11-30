Flynt Schuring als eerste Nederlander Porsche-Junior-coureur



WEISSACH (30 november 2025) – Flynt Schuring (19) heeft in het komende raceseizoen de felbegeerde status van Porsche-Junior-coureur. De rijder uit Den Dolder, sinds dit jaar wonend in Amsterdam, werd gekozen op basis van zijn prestaties tijdens de internationale selectie, waaraan twaalf rijders uit tien landen deelnamen. “Het is een grote eer en ook een enorme kans, waarvoor ik zeer dankbaar ben”, zegt Schuring, die als eerste Nederlander de positie van Porsche Junior krijgt. Met de ondersteuning van het gerenommeerde Duitse sportwagenmerk wil hij volgend jaar opnieuw uitkomen in de Porsche Mobil 1 Supercup en de Duitse Porsche Carrera Cup.

De officiële aankondiging van de benoeming van Flynt Schuring als Porsche Junior vond zaterdagavond plaats tijdens de ‘Night of Champions’, het eindejaarsfeest van Porsche Motorsport in de Zuid-Duitse plaats Weissach, waar Porsche zijn test- en ontwikkelingscentrum heeft. Voor een gezelschap van 400 genodigden van over de hele wereld werd de keuze van Flynt Schuring als Porsche-Junior bekend gemaakt.

De ondersteuning van jonge talenten in de autosport heeft bij Porsche een lange traditie, die teruggaat tot 1997. De positie als Junior-rijder van het merk vormde voor veel coureurs de basis voor een glansrijke internationale carrière, zoals blijkt uit de voorbeelden van Le Mans-winnaars Timo Bernhard en Marc Lieb, DTM-kampioenen Thomas Preining en Ayhancan Güven en IMSA-kampioenen Matt Campbell en Mathieu Jaminet.

Hoewel meerdere Nederlandse coureurs in de afgelopen jaren deelnamen aan de selectie, viel de keuze van Porsche tot nu toe niet op een rijder uit ons land. Daarin is met Flynt Schuring nu dus verandering gekomen. Na tweevoudig Le Mans-winnaar Gijs van Lennep, Jeroen Bleekemolen, die in 2020 een kortstondige verbintenis met Porsche Motorsport had, en oudere broer Morris Schuring, die in februari van dit jaar een rijderscontract van Porsche Motorsport kreeg, is Flynt Schuring de vierde Nederlandse rijder die bij Porsche een officiële status heeft.

“Eerste stap als lid van de grote Porsche Motorsport-familie”

0:00 / 1:50 1×

“Daar ben ik echt ongelooflijk trots op”, zegt hij. “Dit is echt mijn eerste stap als lid van de grote Porsche Motorsport-familie. Het is mijn doel om ooit de grote races voor Porsche te kunnen rijden en dat ik nu ben gekozen als Porsche Junior zie ik ook als een erkenning voor hoe ik me de afgelopen jaren heb ontwikkeld. Porsche ziet mijn potentie, dus dat is een enorme kans, die ik met beide handen aangrijp!

Flynt Schuring was door de organisatie van de Duitse Porsche Carrera Cup, waarin hij het afgelopen seizoen drie races won, als kandidaat afgevaardigd naar de internationale selectie voor de nieuwe Porsche Junior-rijder. “Het was een sollicitatie die vier dagen duurde”, lacht hij. “Het begon met twee dagen in Keulen bij het simracing-team van Porsche, waar we ook allerlei tests ondergingen en gesprekken moesten voeren. Daarna vlogen we als groep naar Portugal, waar twee dagen lang gereden werd op het circuit van Estoril. Natuurlijk stond er druk op, want er stond veel op het spel, maar buiten de baan was de onderlinge sfeer heel goed. Porsche kijkt er ook naar hoe je in een groep functioneert, want dat is ook belangrijk. Al met al was het een heel leerzame ervaring.”

Naast Schuring werd ook Marcus Amand, die de Finse en Franse nationaliteit heeft en het afgelopen seizoen de titel won in de Franse Carrera Cup, als junior-rijder geselecteerd. Beiden kunnen rekenen op een financiële ondersteuning van 120.000 Euro en op een uitgebreide begeleiding en training, onder meer op het gebied van voertuigtechniek, afstelling, fitness en voeding, media- en marketingactiviteiten en carrièreplanning.

Schuring werkt momenteel aan zijn programma voor volgend jaar, waarin hij opnieuw deelname aan de Porsche Mobil 1 Supercup en de Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland op de planning heeft staan. In beide series heeft hij al bewezen, in de voorste gelederen te kunnen meestrijden. “De laatste details moeten nog worden ingevuld, de benoeming tot Porsche Junior helpt daarbij zeker. Ik kan nauwelijks wachten tot ik weer in een raceauto mag zitten”, zegt hij.