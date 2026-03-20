Aanstaande zaterdag (start om 15.10 uur Nederlandse tijd, live via IMSA.tv) start de 74e editie van de Mobil 1 12 Hours of Sebring, de oudste nog bestaande sportwagenrace in de Verenigde Staten, en volgens vele liefhebbers ook de mooiste. Porsche is ook bij deze klassieker de succesvolste fabrikant met 19 algehele overwinningen en gaat deze week op jacht naar nummer 20, met een speciale kleurstelling op de beide fabrieks-963’s. Vierenzestig blikt vooruit op de race in Florida en kijkt ook terug, met niemand minder dan Hans-Joachim Stuck.

Zonder de grote internationale sportwagenrace, die er al sinds 1952 vrijwel jaarlijks gehouden wordt – alleen de editie van 1974 viel uit als gevolg van de oliecrisis – had waarschijnlijk bijna niemand van Sebring gehoord. Als er niet wordt geracet, is het een slaperig klein stadje in de binnenlanden van Florida waar verder weinig te beleven valt. Wat moerasgebieden met alligatoren, de onvermijdelijke “trailer parks” waar voornamelijk gepensioneerden wonen, een paar golfbanen, een groot meer en eindeloze sinaasappelboomgaarden, dat is het wel zo’n beetje.

Gelukkig had ene Alec Ulmann, een luchtvaartingenieur met Russische wortels en een passie voor autosport, begin jaren vijftig het idee om er een circuit uit te zetten, nadat hij geïnspireerd was geraakt door een bezoek aan de 24 Uur van Le Mans en in de VS ook zoiets wilde. Het uitgestrekte terrein van Hendricks Field, dat tijdens en vlak na de oorlog dienstdeed als trainingsvliegveld voor de Amerikaanse defensie, was voor die taak niet meer nodig en bleek uitermate geschikt om erop te racen. Zo vond er op oudejaarsdag 1950 voor het eerst een zes-uursrace voor sportwagens plaats. In maart 1952 kreeg dat initiatief een vervolg met de eerste twaalf-uursrace, die een jaarlijkse traditie werd en al vanaf de eerste editie ook deelnemers uit Europa aantrok.

Herrmann zorgt in 1960 voor eerste Porsche-zege

Al direct in 1952 stond er een Porsche op de inschrijflijst, een 1500 Super van Fritz en Alfons Koster uit Saywille in de staat New York, maar deze auto werd teruggetrokken. De eerste Porsches die in de 12-uursrace van start gingen, waren een 1500 Super van Richard Toland en Howard Hanna en een 356 van Larry Kulok en Harry Grey in de wedstrijd van 1953. Terwijl Ferrari en Maserati in de daaropvolgende jaren succesvol waren, zorgden Hans Herrmann en Olivier Gendebien met een Porsche RS60 van Joakim Bonnier in 1960 voor de eerste Porsche-zege in Sebring, met op de tweede plaats eenzelfde auto onder de vlag van Brumosmet Bob Holbert en Roy Schecker, de start van de indrukwekkende racehistorie van het team uit Jacksonville. Saillant detail: de begin dit jaar op 97-jarige leeftijd overleden Hans Herrmann zorgde niet alleen voor de eerste Porsche-zege in Sebring, maar ook in Daytona (in 1968) en in Le Mans (in 1970).

Porsche won opnieuw in Sebring in 1968, opnieuw dankzij Herrmann en Jo Siffert, ditmaal met een 907, en vervolgens in 1971 met Vic Elford en Gérard Larrousse in een 917, en in 1973 met Peter Gregg, Hurley Haywood en Dave Helmick in de Carrera RSR van laatstgenoemde. Tussen 1976 en 1988 bleef Porsche in Sebring zelfs ongeslagen, met de 935 en vanaf 1985 met de 962. Nederlandse successen waren er ook, dankzij de in Nederland geboren John Paul Sr, die in 1982 samen met zijn zoon John Paul Jr. won (voordat ze veroordeeld werden wegens drugshandel en andere criminele activiteiten, junior overleed een paar jaar geleden en van senior ontbreekt ieder spoor), en Kees Nierop, die na emigratie onder Canadese vlag reed en in 1983 de race won. In 2008 was er een sensatie doordat Porsche, toen ook met het team van Roger Penske, met de RS Spyder uit de lagere LMP2-klasse de sterkere LMP1-concurrentie het nakijken gaf en de overwinning binnenhaalde. Vorig jaar won Porsche voor het eerst met de 963 in Sebring dankzij Felipe Nasr, Laurens Vanthoor en Nick Tandy, waarmee voor Porsche de winst in de officieuze “36 Uur van Florida” (de combinatie van Daytona en Sebring) een feit was.

Speciale kleuren met rood, wit en blauw

Dit jaar is succes in Sebring natuurlijk wederom het doel voor het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport, dat het seizoen al goed begon met de overwinning tijdens de Rolex 24 At Daytona. Daarbij hebben de beide fabrieks-963’s voor Sebring een bijzonder kleurenschema met rood, wit en blauw, om de 30-jarige samenwerking tussen Porsche en oliemerk Mobil 1 te vieren, die begon met de 911 GT1 tijdens de 24 Uur van Le Mans in 1996. Mobil 1 is al sinds vele jaren titelsponsor van de race in Sebring.

Kévin Estre, Laurens Vantoor en Matt Campbell rijden met het startnummer 6 in wit en blauw, Daytona-winnaars Felipe Nasr, Julien Andlauer en Laurin Heinrich starten met het nummer 7 in wit en rood. Dan is er nog de 963 van het Amerikaanse Porsche-klantenteam JDC Miller Motorsport, waarmee onder andere onze landgenoot Tijmen van der Helm rijdt, samen met de Amerikaan Kaylen Frederick en de Chileen Nico Pino. De auto, die tot dusver knalgeel was, is nu uitgevoerd in zwart met goudkleurig opschrift van sponsor Mustang Sampling.

In de GTD-Pro-klasse rijdende beide 911 GT3 R’s van AO Racing met de Britten Nick Tandy en Harry King en de Belg Alessio Picariello en van Manthey met de Oostenrijkers Thomas Preining en Klaus Bachler en de Zwitser Ricardo Feller. In de GTD-klasse rijden er drie 911 GT3 R’s, van RS1 met de Amerikanen Spencer Pumpelly en Dillon Machavern en de Belg Jan Heylen, van Wright Motorsports met de Amerikaan Adam Adelson, de Australiër Tom Sargent en de Brit Callum Ilott en van Manthey 1st Phorm met onze landgenoot Morris Schuring, de Italiaan Riccardo Pera en de Amerikaan Ryan Hardwick.

Historie: Terugblik op Sebring met Hans-Joachim Stuck

Met drie algehele overwinningen behoort de Duitser Hans-Joachim Stuck tot de succesvolste coureurs in de historie van de race op Sebring. In 1975 won hij met BMW, tweemaal won hij met Porsche, in 1986 met Bob Akin en Jo Gartner in de Coca-Cola-962 van Akin en in 1988 samen met Klaus Ludwig in de Bayside Disposal-962.

“Sebring is een speciaal circuit in mijn carrière”, vertelt Stuck. “Het beton is er nog steeds hetzelfde als toen het een vliegveld was. Je hebt er veel ervaring nodig, veel moed om snel te zijn. Er waren altijd onverwachte dingen in Sebring. Natuurlijk de oneffenheden. Ik had ook wel geluk dat Norbert Singer met de 962 zo’n veilige auto had gebouwd. Het was eigenlijk mijn verzekering, want hij besteedde heel veel aandacht aan veiligheid van de rijder. Ik kon er zeker van zijn dat er geen dingen af zouden vallen, zoals bij sommige andere auto’s waarmee ik wel gereden heb.”

1985 zette Stuck de Coca-Cola-962 van Bob Akin op pole-position. “Akin was behoorlijk veeleisend als baas”, aldus Stuck. “Hij had al gezegd dat het mooi zou zijn als ik de auto op pole zou zetten, omdat het een belangrijk evenement voor Coca-Cola was, met veel reclame en zo. Dus ik dacht na over waar ik nog wat tijd zou kunnen winnen, maar dat was ook wel een bepaald risico. In de race klapte er een band, waardoor we uitvielen. Het jaar erop wonnen we wel, met acht ronden voorsprong of zo, ondanks dat we een wiel verloren! Dat gebeurt normaal bij een Porsche nooit, maar het gebeurde, misschien iets met de naaf, maar gelukkig gebeurde het op een plek waar ik de auto onder controle kon houden en nog naar de pits kon brengen. En zo hebben we toch nog gewonnen.”

“75, 80 procent”, antwoordt Stuck op de vraag hoe zwaar hij de auto kon en wilde belasten op een baan als Sebring, die bekend staat als slopend voor het materiaal. “Tegenwoordig rijden ze gewoon volle bak, maar dat kon toen nog niet. We moesten voorzichtig zijn met de motor, de versnellingsbak, de remblokken. Je moest echt rustig schakelen, niks kapot maken. De 962 was de beste raceauto waarmee ik gereden heb, geen twijfel mogelijk.”

Van zijn drie overwinningen in Sebring is die in 1986 met Bob Akin en Jo Gartner de meest bijzondere. “Met Gartner had ik een bijzondere vriendschap, hij was ook als rijder geweldig om mee samen te werken.” De Oostenrijker kwam die zomer om het leven bij een crash in Le Mans.

Voor Stuck is Sebring ook voor altijd verbonden met de tragische dood van Bob Wollek, die in 2001 om het leven kwam bij een tragisch verkeersongeval, toen hij op de fiets werd geraakt door een camper, waarvan de bestuurder op de weg probeerde te keren en de fietser over het hoofd had gezien. “Ik heb me daar lange tijd best een beetje schuldig over gevoeld”, geeft Stuck toe. “We waren er samen, we waren klaar op de baan en Bob wilde naar het hotel, maar ik zei dat ik nog wat wilde blijven en wat wilde golfen met vrienden, waarop hij zei: ‘Oke, dan ga ik wel op de fiets’. Een tragische herinnering, maar uiteindelijk kon ik er ook niets aan doen.”

Als het specifieke aspect van Sebring dat de grootste indruk op hem maakte, noemt Stuck de gepassioneerde Amerikaanse fans. “Echt ongelooflijk, het was altijd een geweldig evenement, de sfeer was er fantastisch. Naast Le Mans zeker de beste race die er is. Het is er ook meestal mooi weer, Sebring is echt een van mijn favorieten.”