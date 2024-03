Oranje boven: Nederlands Porsche-team GP Elite wint 12H Mugello

Dat het Nederlandse Team GP Elite een vaste waarde in de Porsche-merkencupracerij is, daaraan twijfelt natuurlijk niemand. Dat het team uit De Rijp ook het lange-afstandsracen met Porsches uitstekend onder de knie heeft, bleek eerder al met de overwinning in de Porsche Cup-klasse in de 24H Dubai in 2022. Nu heeft Team GP Elite ook de eerste algehele raceoverwinning in de 24H SERIES powered by Hankook binnen. Tijdens de Hankook 12H Mugello behaalden coureurs Lucas Groeneveld, Daan en Jesse van Kuijk en Max van Splunteren met de Porsche 911 GT3 R van het team de afgetekende overwinning. De Porsche Cup-klasse leverde winst op voor het Belgische Red Ant Racing.

Op zaterdag aan het eind van de middag, toen de finishvlag voor het eerste gedeelte van de 12-uursrace op het Autodromo Internazionale del Mugello in Toscane viel, had Team GP Elite met de oranje gekleurde Porsche al de leiding in handen, gevolgd door het Duitse Porsche-team Herberth Motorsport. Na de hervatting van de wedstrijd op zondagochtend wisselden de beide Porsche-teams elkaar een aantal malen aan de leiding van de wedstrijd af, maar in de loop van de eerste twee uur na de herstart wist Team GP Elite uiteindelijk een voorsprong van twee ronden op te bouwen, die het team tot aan het vallen van de finishvlag wist vast te houden. Lucas Groeneveld reed de Porsche als winnaar over de eindstreep.

“We verloren gisteren al vrij snel na de start tijd als gevolg van een lekke band. Dat was zwaar, maar we zijn sterk teruggekomen”, verklaarde rijder Max van Splunteren aan het einde van de race tegen John Hindhaugh van radiolemans.com. In de slotfase van de race leek het door een zware regenbui nog even spannend te worden, diverse teams waren onzeker bij de keuze tussen regenbanden of slicks. Ook die situatie bracht het succes van Team GP Elite echter niet meer in gevaar. Daarmee werd Team GP Elite het eerste Nederlandse team met een algehele overwinning in de 24H Series sinds V8 Racing, dat in 2016 de twaalf-uursrace van Mugello gewonnen had.

Herberth Motorsport, al driemaal winnaar van de race in Mugello, completeerde het Porsche-succes met de tweede plaats algemeen voor de Duitser Ralf Bohn en de beide Amerikanen Scott Noble en Jason Hart. Daarmee won Herberth Motorsport ook de GT3-Am-klasse. De derde plaats algemeen en de tweede plaats in GT3-Am was voor de Mercedes-AMG GT3 van het Amerikaanse team CP Racing met Charles Putman, Charles Espenlaub, Shane Lewis en Joe Foster. De derde plaats in de GT3-Am-klasse was voor de Poulsen Motorsport-BMW.

Het Belgische team Red Ant Racing van Yannick en Ayrton Redant en Kobe De Breucker won afgetekend de Porsche 992-Cup-klasse op de zeer verdienstelijke zesde plaats algemeen. In de klasse had het team een voorsprong van drie ronden op het als tweede geklasseerde Orchid Racing Team, waarvoor onder anderen negenvoudig wereldkampioen rally Sébastien Loeb en oud-Le Mans-winnaar Romain Dumas in actie kwamen. Centri Porsche Ticino uit Italië eindigde als derde in de Porsche Cup-klasse en won de 992-Am-categorie. Opmerkelijk: de drie best geklasseerde teams uit de Porsche Cup-klasse eindigden bij de eerste tien in het algemeen klassement en lieten daarmee meerdere GT3-teams achter zich.

Nederlands podiumsucces was er ook voor NKPP Racing by Bas Koeten Racing, dat met coureurs Gijs Bessem en Harry Hilders in de Porsche 911 GT3 Cup in Rijkspolitie-kleuren als derde eindigde in de 992-Am-klasse. De andere Bas Koeten Racing-Porsche met Marcel van Berlo en Bob Herbert haalde de finish niet, maar werd niettemin nog zevende in de 992-Am-categorie. De Porsche van het Nederlandse team Red Camel-Jordans.nl, gereden door vader en zoon Ivo en Luc Breukers en de Zwitser Fabian Danz, liep bij een aanrijding – buiten eigen schuld – in de startronde van de wedstrijd flinke schade op en later was er nog meer tijdverlies als gevolg van een probleem met de elektriciteit, waardoor de Porsche in het eerste gedeelte van de race niet verder kwam dan 13 ronden. Op zondag draaide de zilvergrijze 911 echter weer volop mee, al was de opgelopen achterstand natuurlijk te groot om nog ook maar in de buurt van de ereplaatsen te komen.

Winst in de GT4-klasse ging naar het team Buggyra ZM Racing met een Mercedes-AMG GT4. De GTX-klasse resulteerde in de overwinning van het Duitse team 9und11 Racing met een Porsche 991.2 Cup MR, ondanks een tijdverlies van ruim twee uur vanwege een gebroken koelslang.

Foto’s: 24H Series/Nico Mombaerts