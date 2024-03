Sebastian Vettel test Porsche 963, daarna mogelijk Le Mans?

Na Fernando Alonso, die tweemaal met Toyota won, en Jenson Button, die uitkomt voor het Porsche-klantenteam Hertz Team Jota, zou Sebastian Vettel wel eens de volgende oud-Formule 1-wereldkampioen kunnen zijn die aan de start van de 24 Uur van Le Mans staat. Komende week test de Duitser, 53-voudig Grand Prix-winnaar en viervoudig wereldkampioen, op Motorland Aragón in Spanje een Porsche 963. Op de eigen testbaan van het ontwikkelingscentrum van Porsche in Weissach legde Vettel gisteren zijn eerste meters met het hybride-prototype af. Ook testte hij vorige week al uitvoerig in de simulator.

Of het na de test ook daadwerkelijk tot een racedeelname voor Vettel komt, staat nog niet vast, maar feit is wel dat de bezetting van de derde fabrieks-Porsche 963 voor de 24 Uur van Le Mans nog niet vaststaat, dus dat biedt voor Vettel zonder enige twijfel perspectief. Ook met Vettels toegenomen interesse voor duurzaamheid en klimaatzorg zou dat niet direct tot gewetensnood hoeven te leiden. Niet voor niets maakt Porsche in een verzonden persbericht expliciet melding van het feit dat in het FIA WEC het volledige deelnemersveld sinds maart 2022 op bio-brandstof rijdt…

Vettel zelf was positief na zijn eerste indruk: “In Weissach had ik al de mogelijkheid om de auto bij een roll-out een beetje te leren kennen. Ik heb altijd al andere series gevolgd en mijn nieuwsgierigheid voor het lange-afstandsracen heeft me ertoe aangezet, het gewoon maar eens te proberen. Nu ben ik benieuwd naar de lange-duurtest in Aragón en ik kijk uit naar mijn tijd achter het stuur. Het zal zeker een omschakeling zijn en ik zal moeten wennen, maar het hele team is zeer open en helpt me daarbij. Het wordt een nieuwe ervaring. Hoe het daarna verdergaat, zullen we dan wel zien, er zijn op dit moment nog geen verdere plannen voor de toekomst.”

Vorige week, op 14 maart, heeft Vettel in Mannheim kennisgemaakt met het team van Porsche Penske Motorsport. Een dag later legde hij in Weissach bij Porsche Motorsport een uitvoerige simulatorsessie af, waarbij hij de specifieke eigenschappen en de bediening van het hybride-prototype leerde kennen. Gisteren volgden enkele kilometers achter het stuur van de Porsche 963 op de testbaan in Weissach.

“We zijn erg blij dat Sebastian Vettel interesse in onze Porsche 963 heeft”, aldus Thomas Laudenbach, hoofd van Porsche Motorsport. “Het leed voor ons geen enkele twijfel dat wij graag wilden voldoen aan zijn wens om een keer te kunnen testen en dat we voor hem een uitgebreide voorbereiding en genoeg tijd achter het stuur van ons hybride-prototype mogelijk zouden maken. We kunnen zeker nog veel leren van zijn waardevolle feedback. Onze 36-uurs lange-duurtest met Porsche Penske Motorsport en onze fabrieksrijders in Aragón is hiervoor een perfecte gelegenheid.”

Naast Vettel komen op het 5,345 kilometer lange circuit van Motorland Aragón ook de Porsche-fabrieksrijders Matt Campbell, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki, Kévin Estre, André Lotterer en Laurens Vanthoor in actie. Het laatstgenoemde trio zorgde begin deze maand op het circuit van Lusail in Qatar voor de eerste overwinning van de Porsche 963 in het FIA WK lange-afstandsracen (WEC). Voor het seizoenshoogtepunt, de 24 Uur van Le Mans, medio juni, staat naast de beide fabrieksauto’s met de genoemde rijders, die het volledige WEC-seizoen rijden, nog een derde fabrieks-Porsche ingeschreven, waarop tot dusver alleen de Fransman Mathieu Jaminet als rijder vaststond. Mogelijk biedt dat voor Vettel na een geslaagde test perspectief.